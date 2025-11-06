  • Delo d.o.o.
Slaba novica za kupce, priljubljena trgovina z oblačili gre v stečaj

Lastnik nekoč uspešne trgovine je bil eden najbogatejših Slovencev.
FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, N. B.
 6. 11. 2025 | 14:10
 6. 11. 2025 | 14:16
3:31
Okrožno sodišče v Kranju je danes ustavilo postopek prisilne poravnave nad trgovcem z oblačili Sportina in začelo stečaj nad podjetjem. Sklep sodišča sledi neuspešnemu glasovanju upnikov o sprejetju prisilne poravnave. Dosedanji upravitelj prisilne poravnave Leon Benigar Tošič je bil imenovan tudi za stečajnega upravitelja.

Upniki lahko svoje terjatve in ločitvene ter izločitvene pravice v stečajnem postopku prijavijo do 6. februarja prihodnje leto, je razvidno iz oklica stečaja na spletnih straneh Ajpesa.

Benigar Tošič je predlog za ustavitev prisilne poravnave nad Sportino in za začetek stečaja sodišču pred dnevi poslal po tistem, ko glasovanje o sprejetju prisilne poravnave ni bilo uspešno. V razredu navadnih upnikov je za sprejetje prisilne poravnave glasovalo 22,45 odstotka upnikov, proti pa 80,06 odstotka upnikov.

Za 67 milijonov terjatev

V postopku prisilne poravnave družbe je sicer 644 upnikov prijavilo terjatve v skupni višini približno 67 milijonov evrov, največja upnika sta bila NLB z okoli 12 milijoni evrov terjatev in Giorgio Armani s petimi milijoni evrov. Da bi prisilna poravnava uspela, bi jo morali podpreti imetniki 60 odstotkov terjatev.

Po informacijah portala Forbes Slovenija so sicer tudi v podjetju in pri lastnikih Sportine – večinski je s 75 odstotki sklad Alfi – prišli do sklepa, da je nadaljnje poslovanje neekonomično zaradi stroškovnega bremena. Poleg neugodnega razvoja dogodkov v panogi so namreč trgovski družbi dobavitelji in najemodajalci začeli postavljati dodatne pogoje zaradi negotovosti v zvezi z možnostmi za preživetje podjetja.

Lani je imelo podjetje glede na podatke s portala Ebonitete le še nekaj več kot 17 milijonov evrov prihodkov – v 2022 jih je bilo recimo še skoraj 40 milijonov evrov – pridelalo pa je 19,4 milijona evrov čiste izgube.

Negativno poslovanje se je nadaljevalo tudi letos. V prvih devetih mesecih leta je bilo izgube po izračunih časnika Delo za nekaj več kot dva milijona evrov. Še opazneje se je letos znižal kapital; konec septembra je negativni kapital podjetja znašal 38 milijonov evrov.

Imeli so 300 trgovin po Balkanu

Na vrhuncu je imel ta nekdaj veliki trgovec z oblačili več kot 300 trgovin po Balkanu, njen lastnik Bahtijar Bajrović pa je bil eden najbogatejših Slovencev. Sportinine trgovine in zaloge v državah nekdanje Jugoslavije je kupila srbska družba Fashion Company (znana tudi pod blagovno znamko Fashion&Friends), v prisilno poravnavo, ki je stekla 10. julij lani, pa je šel slovenski del s 14 trgovinami in trgovino z modnimi dodatki Parfois.

Do danes je v Sloveniji delovalo le še šest poslovalnic, ostale so bile v zapiranju. V podjetju je bilo konec septembra zaposlenih 39 ljudi.

Po informacijah Dela bo praznino na slovenskem trgu, predvsem v segmentu premijskih modnih blagovnih znamk, tako kot na Balkanu zapolnila Fashion Company s trgovinami Fashion&Friends. V Sloveniji je podjetje registrirano od marca letos kot Fashion Company s sedežem na Brezovici. Fashion Company ima mrežo več kot 30 fizičnih trgovin v državah, kot so Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora in Albanija.

