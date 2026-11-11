  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMEMBE

Slaba novica za potnike z Brnika! Flydubai krči lete v Dubaj

Letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov se je odločil zmanjšati število povezav med Dubajem in Ljubljano.
FOTO: Ammar Awad Reuters
FOTO: Ammar Awad Reuters
STA, N. Č.
 11. 11. 2026 | 12:52
 11. 11. 2026 | 12:52
1:55
A+A-

Letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov se je odločil zmanjšati število povezav med Dubajem in Ljubljano. Od 13. januarja 2027 bo opravljal po štiri lete na teden, kar je manj od prvotno načrtovanih petih, poroča portal Ex-Yu Aviation.

Flydubai je redno letalsko povezavo med Dubajem in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana vzpostavil septembra 2021, sprva trikrat tedensko. Pozneje je pogostost povezav povečal na štirikrat tedensko, pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki je zaradi iranski protinapadov na države v regiji destabiliziral celoten Bližnji vzhod in na trenutke celo popolnoma zaustavil zračni promet, pa je načrtoval število letov na teden povečati na pet.

Po poročanju spletnega portala Ex-Yu Aviation bo zdaj v februarju in marcu, ko je načrtoval vsakodnevne lete, ohranjal po štiri lete na teden.

Letalska družba je s petih na štiri tedensko znižala tudi frekvenco načrtovanih letov po poletnem voznem redu, ki bo veljal od 29. marca. Nadaljnje spremembe so še vedno možne.

Več prevozov v Koebenhavnom

Med novostmi poletnega voznega reda bo tudi sezonska letalska linija med Koebenhavnom in Ljubljano, ki jo bo v poletnem času vzpostavil skandinavski prevoznik Scandinavian Airlines (SAS). Ta bo od 25. junija do 6. avgusta obratovala dvakrat tedensko, ob torkih in petkih, še poroča portal. Sezonske lete med slovensko in norveško prestolnico že zdaj zagotavlja norveška letalska družba Norwegian Air. V poletni sezoni 2027 bo mogoče z njo med Koebenhavnom in Ljubljano leteti dvakrat tedensko.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

FlydubaiDubajletališčeBrnikpoleti
ZADNJE NOVICE
13:50
Lifestyle  |  Stil
EICMA

Motociklistični salon: slovensko znanje v Milanu (FOTO)

Predstavilo se je 765 razstavljavcev z več kot 2100 blagovnimi znamkami iz 52 držav.
Primož Jurman11. 11. 2026 | 13:50
13:34
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Marjan Šarec obuja spomine: »Dva mandata sta nujna, trije so maksimum«

Prav danes namreč mineva 16 let, odkar si je Marjan Šarec prvič nadel župansko verigo
11. 11. 2026 | 13:34
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVENI ZLOM

Težki dnevi za Meghan Markle: po šokantnih novicah sprejela zgovorno odločitev

Vojvodinja je odpovedala načrtovani govor o varnosti otrok na spletu.
11. 11. 2026 | 13:25
13:02
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Kolegi se poslavljajo od Franca Anžina: »Pustil je neizmeren pečat« (FOTO)

Več kot 20 let je kot poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Domžale.
11. 11. 2026 | 13:02
13:00
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJENI ZVEZDNIKI

Na snemanju je preskočila iskrica (Suzy)

Pred kamerami so igrali zaljubljence, a kmalu jim za prepričljive poglede in nežne dotike ni bilo več treba igrati.
11. 11. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
DOL S KAVČA

Prvi korak do boljšega zdravja? Vstanite s kavča in začnite se gibati

Prvi korak je najpreprostejši in hkrati najtežji: vstati s kavča. Naslednji je, da to ponovimo tudi jutri.
Miroslav Cvjetičanin11. 11. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki