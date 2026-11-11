Slaba novica za potnike z Brnika! Flydubai krči lete v Dubaj

Letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov se je odločil zmanjšati število povezav med Dubajem in Ljubljano. Od 13. januarja 2027 bo opravljal po štiri lete na teden, kar je manj od prvotno načrtovanih petih, poroča portal Ex-Yu Aviation.

Flydubai je redno letalsko povezavo med Dubajem in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana vzpostavil septembra 2021, sprva trikrat tedensko. Pozneje je pogostost povezav povečal na štirikrat tedensko, pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki je zaradi iranski protinapadov na države v regiji destabiliziral celoten Bližnji vzhod in na trenutke celo popolnoma zaustavil zračni promet, pa je načrtoval število letov na teden povečati na pet.

Po poročanju spletnega portala Ex-Yu Aviation bo zdaj v februarju in marcu, ko je načrtoval vsakodnevne lete, ohranjal po štiri lete na teden.

Letalska družba je s petih na štiri tedensko znižala tudi frekvenco načrtovanih letov po poletnem voznem redu, ki bo veljal od 29. marca. Nadaljnje spremembe so še vedno možne.

Več prevozov v Koebenhavnom

Med novostmi poletnega voznega reda bo tudi sezonska letalska linija med Koebenhavnom in Ljubljano, ki jo bo v poletnem času vzpostavil skandinavski prevoznik Scandinavian Airlines (SAS). Ta bo od 25. junija do 6. avgusta obratovala dvakrat tedensko, ob torkih in petkih, še poroča portal. Sezonske lete med slovensko in norveško prestolnico že zdaj zagotavlja norveška letalska družba Norwegian Air. V poletni sezoni 2027 bo mogoče z njo med Koebenhavnom in Ljubljano leteti dvakrat tedensko.