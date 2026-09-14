Slaba novica za Svobodo in Pirc Musarjevo: SDS povečala prednost, predsednica izgubila prvo mesto

Razlika med vodilnima strankama se je po rezultatih javnomnenjske raziskave, ki jo je za Delo opravila Mediana, septembra še povečala. Če bi bile državnozborske volitve jutri, bi relativno zmago slavila SDS z 22,7 odstotka, ki je v avgustovski anketi prejela 23,3 odstotka podpore. Za odstotno točko in pol pa je slabši rezultat Gibanja Svoboda (18,8 odstotka, avgusta 20,3 odstotka). Trojček NSi, SLS in Fokus bi obkrožilo 7,7 odstotka anketiranih (avgusta 7,6 odstotka), SD pa bi prejel 7,6 odstotka glasov (avgusta 5,4 odstotka). Levici bi podporo pokazalo 4,8 odstotka volivcev (avgusta 5,7 odstotka). Demokrate bi obkrožilo 3,4 odstotka vprašanih (avgusta 4,2 odstotka), Prerod Vladimirja Prebiliča 3,1 odstotka (avgusta 1,9 odstotka), Resnico 3 odstotki (avgusta 2,4 odstotka). Zunajparlamentarna stranka Pirati bi dobila 2,9-odsotno podporo (avgusta 3,5 odstotka). Dobrih sedem odstotkov glasu ne bi namenilo nobeni stranki, skoraj 14 odstotkov pa je neodločenih (avgusta 11,9 odstotka).

Parlamentarni prag bi z upoštevanjem le opredeljenih anketirancev prestopilo osem strank. Največji odstotek bi prejela SDS (30,1 odstotka), sledijo Gibanje Svoboda (24,9 odstotka), trojček okoli NSi (10,2 odstotka) in SD (10,1 odstotka). Prag bi s 6,4-odstotno podporo presegla tudi Levica, Demokrati bi prejeli 4,5-odstotno podporo, Prerod 4,2-odstotno, Resnica pa 4-odstotno. Delo vlade je skoraj polovica (46,3 odstotka) anektiranih ocenila kot negativno ali zelo negativno (avgusta 42 odstotkov). Srednje jo ocenjuje 22,9 odstotka anketiranih (avgusta okoli 29 odstotkov), pozitivno ali zelo pozitivno pa 27,8 odstotka (avgusta skoraj 26 odstotkov). Delo DZ kot negativno ali zelo negativno ocenjuje 49 odstotkov anketirancev, kot pozitivno ali zelo pozitivno 23,5 odstotka, 22,4 odstotka pa srednje. Srednja ocena dela vlade znaša 2,65, državnega zbora pa 2,52.

Matjaž Han prvi

Na barometru priljubljenosti politikov so anketiranci najvišjo oceno tokrat namenili predsedniku SD Matjažu Hanu. S tem je prehitel predsednico Natašo Pirc Musar, ki je prvo mesto zasedala nepretrgoma od marca 2024. Han je bil sicer dobršen del tega časa v vodilni trojici. Z največjo rastjo ocene priljubljenosti se lahko pohvali minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, ki zdaj zaseda tretje mesto. Ministra iz kvote NSi sta v primerjavi z avgustovskim merjenjem zamenjala položaj, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je zdaj na četrtem mestu, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa na petem.

Najbolj, za štiri mesta, sta zdrsnila finančni minister Andrej Šircelj, ki je zdaj sedmi, in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki zaseda 17. mesto. Največ, pet mest, pa je pridobila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki je na 10. mestu. Javnomnenjsko raziskavo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana opravil med 7. in 10. septembrom na vzorcu 717 anketirancev.