Slaba novica za voznike: cene goriv bodo šle predvidoma navzgor

Naftni trgi so se po dveh tednih umirjanja znova obrnili navzgor. Črno zlato se je v zadnjem tednu podražilo za približno 15 odstotkov, predvsem zaradi novih zapletov pri pogajanjih o končanju iranske vojne in negotovosti glede odprtja Hormuške ožine, ki ostaja ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte, izpostavljajo na Financah. Za slovenske kupce je pomembno tudi gibanje valutnega para evro-dolar, vendar tokrat za razliko od preteklih dveh tednov to razmerje bistveno ne kroji izračuna regulirane cene pogonskih goriv. Glavni razlog za pričakovano podražitev so po pojasnilih portala višje cene naftnih derivatov na mediteranskih trgih, ne pa tečajni premiki.

Bencin predvidoma tri cente navzgor, dizel od tri do štiri cente

Po njihovih ocenah se bo bencin podražil za približno tri cente na liter in bo stal okoli 1,64 evra, pri čemer pa je zaradi visoke nihajnosti ocena manj zanesljiva. Za dizelsko gorivo ocenjujejo podražitev od tri do štiri cente na liter, nova cena bo tako približno 1,77 evra za liter. Podobno podražitev pričakujemo za kurilno olje, ki bi se tako lahko podražilo na približno 1,42 evra za liter.

Trenutno je treba na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,605 evra, za liter dizla 1,736 evra, za liter kurilnega olja je pa 1,386 evra. Take cene veljajo vključno do ponedeljka.