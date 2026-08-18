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NOVE CENE GORIV

Slaba novica za voznike, cene goriv spet poskočile: preverite, koliko boste odšteli za liter

Po občutnem znižanju prejšnji teden prihaja nov cenovni udarec.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, A. G.
 18. 8. 2026 | 07:28
 18. 8. 2026 | 07:28
3:20
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Po občutnem znižanju prejšnji teden se cene goriv v Sloveniji znova obračajo navzgor. Opolnoči so začele veljati nove regulirane cene naftnih derivatov, ki prinašajo precejšnje podražitve za vse tri ključne energente. Najbolj se je podražil dizel, za več kot deset centov na liter, občutno dražja pa sta tudi bencin in kurilno olje. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta.

Liter 95-oktanskega bencina je po novem dražji za 6,3 centa in stane 1,582 evra. Pri 50-litrskem rezervoarju to pomeni približno 79,10 evra. Še večji skok je pri dizelskem gorivu. Liter dizla se je podražil za 10,4 centa, nova cena pa znaša 1,857 evra. Za 50 litrov bo tako treba odšteti 92,85 evra. Podražitev ni zaobšla niti kurilnega olja. Liter se je podražil za 11,4 centa, nova cena pa znaša 1,470 evra. Pri naročilu 1000 litrov to pomeni 1470 evrov, brez stroškov prevoza.

Trošarine ostajajo nespremenjene

Vlada trošarin tokrat ni spreminjala. Te so pri 95-oktanskem bencinu določene pri 0,41759 evra na liter, pri dizlu pri 0,33000 evra, pri kurilnem olju pa pri 0,07875 evra na liter. Ob tem še naprej velja tudi začasna oprostitev nekaterih dajatev. 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje so od 28. julija do 28. septembra 2026 oproščeni plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Začasno je oproščen tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Kljub novi podražitvi regulacija še vedno pomembno vpliva na končno ceno, ki jo plačajo potrošniki. Po izračunih ministrstva bi liter 95-oktanskega bencina brez regulacije in brez oprostitve omenjenih dajatev stal približno 1,781 evra, liter dizla okoli 2,072 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,685 evra. Nove cene se izračunavajo po metodologiji, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanje tečaja ameriškega dolarja proti evru. Pri tem se modelske cene določajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na avtocestah velja drugače

Pomembna izjema ostajajo bencinski servisi ob avtocestah in hitrih cestah. Tam cene pogonskih goriv niso regulirane, zato jih trgovci oblikujejo prosto. To pomeni, da se lahko cena na posamezni črpalki od uradno določene najvišje dovoljene cene zunaj avtocestnega omrežja precej razlikuje.

Nove regulirane cene bodo veljale do 24. avgusta, nato pa bo znova sledil nov izračun, ki bo pokazal, ali se bo trend podraževanja nadaljeval ali pa bo prišlo do novega znižanja.

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