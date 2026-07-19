Slaba novica za voznike! Tako visoke cene goriv lahko pričakujemo v torek

Finance na svoji spletni strani napovedujejo, kakšne utegnejo biti v torek nove cene goriv. Po njihovih ocenah se bosta najbolj podražila dizel in kurilno olje, nekoliko manj pa bencin. Ocenjujejo, da se bo liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot pet centov, dizel in kurilno olje pa za okrog 13 centov na liter. Če ne bo prišlo do sprememb dajatev, bi nova regulirana cena za liter 95-oktanskega bencina tako znašala približno 1,64 evra, za liter dizla bi bilo treba odšteti približno 1,85 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,45 evra.

Napoved tokrat manj zanesljiva

Na portalu Finance ob tem poudarjajo, da je tokratna napoved manj zanesljiva kot običajno. Kot so zapisali, cene nafte in naftnih derivatov zelo nihajo, obenem pa dodatno negotovost prinašajo zadnje spremembe formule za določanje reguliranih cen. Kakšna bo končna cena, bo torej odvisno od tega, ali bo vlada posegla v trošarine in druge dajatve.

Kot so zapisali na omenjenem portalu, je glavni razlog za podražitev rast cen nafte in naftnih derivatov na mediteranskem trgu. Podražitve so bile po vnovičnih zaostritvah med ZDA in Iranom pričakovane. Premirje med državama je končano in že nekaj dni ponovno potekajo spopadi, ki negativno vplivajo na cene goriv.