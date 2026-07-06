Slaba novica za voznike: to so nove cene naftnih derivatov od torka

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za štiri cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.