Slaba vest: to je v ponedeljek uhajalo iz Albaughove sežigalnice

V sežigalnici odpadkov podjetja Albaugh iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod, prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena.

»Sežig tovrstnih medicinskih odpadkov je dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem družbe Albaugh, vse meritve emisij pa so ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti,« so še zapisali in dodali, da so o dogodku obvestili tudi Gasilsko brigado Maribor in Inšpektorat RS za okolje in prostor. Razen vijolično obarvanih dimnih plinov in rahlega vonja po jodu drugih nepravilnosti po njihovih zagotovilih ni bilo zaznati. Mejne vrednosti emisij snovi, ki se sproščajo v zrak, niso bile presežene, ker je bila pošiljka že v celoti sežgana, pa dodatni ukrepi niso potrebni, so še dodali.

Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so za STA danes povedali, da je njihov inšpektor nadzor opravil v torek. Ugotovil je, da podjetje z ravnanjem ni kršilo določil izdanega okoljevarstvenega dovoljenja. Iz spremne dokumentacije odpadka namreč ni bilo razvidno, da vsebuje jod, prav tako podjetje o vsebnosti joda s strani imetnika odpadka ni bilo posebej opozorjeno. Inšpektor je zato podjetje v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru opozoril, da ne sme nadaljevati s sežigom spornega odpadka z vsebnostjo joda ter da ga mora predati pooblaščencem za ravnanje z odpadki. O opravljenem mora obvestiti inšpektorja za okolje ter predložiti izpis elektronskega evidenčnega lista o ravnanju z odpadki. Rok za naloženo je inšpektor določil za 1. marec prihodnje leto, so še dodali.