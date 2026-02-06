  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUČARSKE PROGE

Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Na Krvavcu sprva evforija, nato hladen tuš, saj so neodgovorni posamezniki uničili nekatere proge. Del smučišča ostaja zaprt.
Neodgovorni posamezniki so z motornimi vozili naredili globoke luknje, nevarne za smučarje. FOTO: RTC Krvavec

Neodgovorni posamezniki so z motornimi vozili naredili globoke luknje, nevarne za smučarje. FOTO: RTC Krvavec

FOTO: RTC Krvavec

FOTO: RTC Krvavec

FOTO: RTC Krvavec

FOTO: RTC Krvavec

Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta. FOTO: RTC Krvavec

Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta. FOTO: RTC Krvavec

Primer so prijavili policiji. FOTO: RTC Krvavec

Primer so prijavili policiji. FOTO: RTC Krvavec

Neodgovorni posamezniki so z motornimi vozili naredili globoke luknje, nevarne za smučarje. FOTO: RTC Krvavec
FOTO: RTC Krvavec
FOTO: RTC Krvavec
Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta. FOTO: RTC Krvavec
Primer so prijavili policiji. FOTO: RTC Krvavec
N. Č.
 6. 2. 2026 | 10:19
 6. 2. 2026 | 10:19
2:48
A+A-

Krvavec je včeraj popoldne smučarje spravil v dobro voljo, saj so napovedali, da odpirajo proge za Kriško planino in Kržišče, a današnje jutro je prineslo slabo novico in jezo. Na RTC Krvavec so sporočili, da so se njihove ekipe zasneževalcev, žičničarjev in ratrakistov trudile »na vse pretege«, da bi danes odprli omenjeni del smučišča. Toda načrte naj bi jim pokvarili neodgovorni posamezniki, ki so, kot navajajo, z uporabo različnih motornih vozil močno poškodovali proge. »Če kdo posameznike na fotografijah prepozna, ga prosimo, da nam to sporoči,« pozivajo na RTC Krvavec.

Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta. FOTO: RTC Krvavec
Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta. FOTO: RTC Krvavec

Globoke luknje, ponoči zmrznejo, čez pa tanek sneg

Po njihovih navedbah so na progi nastale globoke luknje, ki so ponoči zmrznile, čeznje pa je zapadlo približno dva centimetra snega. To pomeni, da so za smučarje zelo nevarne, saj se luknje pod tanko plastjo snega skoraj ne vidijo, posledice pa so lahko hude. Na Krvavcu dodajajo, da se takšna ravnanja kljub strožji zakonodaji in predpisanim kaznim ne umirjajo, zato bodo dogodek prijavili policiji. Ob tem so ljudi prosili, naj jim sporočijo, če koga s fotografij prepoznajo.

Primer so prijavili policiji. FOTO: RTC Krvavec
Primer so prijavili policiji. FOTO: RTC Krvavec

Zaprtje do nadaljnjega

Dokler se stanje ne uredi in, kot poudarjajo, dokler se ne preneha z neustrezno uporabo območja, bo ta del smučišča zaprt skupaj s pripadajočimi napravami. Ostali del smučišča bo po njihovih besedah normalno obratoval, smučarjem pa so se opravičili za nevšečnosti.

FOTO: RTC Krvavec
FOTO: RTC Krvavec

Oster komentar in odgovor direktorja

Pod objavo pa se je hitro vnela razprava. Eden od komentatorjev je zapisal, da naj bi dan prej videl uslužbenca Krvavca, ki se je po smučišču peljal z motornimi sanmi prav na tem delu, in dodal očitek, da imajo »problem sami s sabo, ne pa z nekaj mulci«.

FOTO: RTC Krvavec
FOTO: RTC Krvavec

Na to se je odzval direktor RTC Krvavec Janez Janša, ki je odgovoril, da je iz fotografij razvidno, da so kršitelji vozili rdeče motorne sani, medtem ko so njihove službene modre. »In ja, čez dan so zaposleni še urejali in preverjali stanje prog (tudi z motornimi sanmi), škoda pa se je naredila kasneje, ko so teptalci že poteptali proge. Ob vsej vaši pozornosti bi pričakoval, da nam boste sporočili kršitelje iz priloženih fotografij in s tem pomagali rešiti problem nezakonite vožnje z motornimi sanmi v naravi, vam pa omogočili varno smuko tudi na progah Kriške planine in Kržišča,« je zapisal Janša.

Več iz teme

RTC KrvavecJanez JanšapolicijaKrvavecsmučanjeuničenje
ZADNJE NOVICE
11:02
Novice  |  Slovenija
DVA DELA

Prihaja velika sprememba: tako bodo po novem rubili socialno pomoč

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili.
6. 2. 2026 | 11:02
11:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBOROŽEN NAPAD

Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Preiskovalci dogodek obravnavajo kot poskus umora.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 11:00
10:45
Lifestyle  |  Astro
PREHITER TEMPO

Tako premagamo strah pred prihodnostjo

Ne gradimo iz panike, ampak iz jasnosti. Ko umirimo dih, se umiri tudi svet okoli nas.
6. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POČILO JE

Pozor! Na primorki hujša nesreča, promet močno oviran

Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo na priključku Dragomer.
6. 2. 2026 | 10:45
10:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA URGENCI

Hotel takojšnjo obravnavo v ZD Ilirska Bistrica zaradi poškodovanega prsta, ob tem mahal z berglo

Zoper moškega so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestilo pristojni CSD.
6. 2. 2026 | 10:38
10:19
Novice  |  Slovenija
SMUČARSKE PROGE

Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Na Krvavcu sprva evforija, nato hladen tuš, saj so neodgovorni posamezniki uničili nekatere proge. Del smučišča ostaja zaprt.
6. 2. 2026 | 10:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki