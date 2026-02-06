Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Krvavec je včeraj popoldne smučarje spravil v dobro voljo, saj so napovedali, da odpirajo proge za Kriško planino in Kržišče, a današnje jutro je prineslo slabo novico in jezo. Na RTC Krvavec so sporočili, da so se njihove ekipe zasneževalcev, žičničarjev in ratrakistov trudile »na vse pretege«, da bi danes odprli omenjeni del smučišča. Toda načrte naj bi jim pokvarili neodgovorni posamezniki, ki so, kot navajajo, z uporabo različnih motornih vozil močno poškodovali proge. »Če kdo posameznike na fotografijah prepozna, ga prosimo, da nam to sporoči,« pozivajo na RTC Krvavec.

Dokler poškodb ne sanirajo in se vožnje ne prenehajo, Kriška planina in Kržišče ostajata zaprta.

Globoke luknje, ponoči zmrznejo, čez pa tanek sneg

Po njihovih navedbah so na progi nastale globoke luknje, ki so ponoči zmrznile, čeznje pa je zapadlo približno dva centimetra snega. To pomeni, da so za smučarje zelo nevarne, saj se luknje pod tanko plastjo snega skoraj ne vidijo, posledice pa so lahko hude. Na Krvavcu dodajajo, da se takšna ravnanja kljub strožji zakonodaji in predpisanim kaznim ne umirjajo, zato bodo dogodek prijavili policiji. Ob tem so ljudi prosili, naj jim sporočijo, če koga s fotografij prepoznajo.

Primer so prijavili policiji.

Zaprtje do nadaljnjega

Dokler se stanje ne uredi in, kot poudarjajo, dokler se ne preneha z neustrezno uporabo območja, bo ta del smučišča zaprt skupaj s pripadajočimi napravami. Ostali del smučišča bo po njihovih besedah normalno obratoval, smučarjem pa so se opravičili za nevšečnosti.

FOTO: RTC Krvavec

Oster komentar in odgovor direktorja

Pod objavo pa se je hitro vnela razprava. Eden od komentatorjev je zapisal, da naj bi dan prej videl uslužbenca Krvavca, ki se je po smučišču peljal z motornimi sanmi prav na tem delu, in dodal očitek, da imajo »problem sami s sabo, ne pa z nekaj mulci«.

FOTO: RTC Krvavec

Na to se je odzval direktor RTC Krvavec Janez Janša, ki je odgovoril, da je iz fotografij razvidno, da so kršitelji vozili rdeče motorne sani, medtem ko so njihove službene modre. »In ja, čez dan so zaposleni še urejali in preverjali stanje prog (tudi z motornimi sanmi), škoda pa se je naredila kasneje, ko so teptalci že poteptali proge. Ob vsej vaši pozornosti bi pričakoval, da nam boste sporočili kršitelje iz priloženih fotografij in s tem pomagali rešiti problem nezakonite vožnje z motornimi sanmi v naravi, vam pa omogočili varno smuko tudi na progah Kriške planine in Kržišča,« je zapisal Janša.