Sladke, slane, jabolčne in dubajske: drugo državno ocenjevanje pit navdušilo obiskovalce

Zdaj, ko se dnevi krajšajo, zima pa že skorajda trka na vrata, je več časa za kulinarično ustvarjanje. Na naših mizah se pogosteje znajdejo sladice, tudi pite, v katerih lahko s pridom uporabimo jesenske dobrote, tako sadje kot druge darove, ki nam jih ponuja narava. No, v soboto je bilo v Šmarjeti na ogled in pokušino kar 77 pit, saj je tamkajšnje Društvo podeželskih žensk Šmarjeta pripravilo drugo državno ocenjevanje pit.

Pite so bile vsemogočih okusov, poleg sladkih še slane. Z dovršenimi dekoracijami so bile deležne občudovanja številnih, ki so si ogledali razstavo, o slastnosti pekovskih izdelkov pa so se lahko prepričali po končani prireditvi.

»Pomembno je, da testo počiva kakšne pol ure v hladilniku, preden ga razvaljamo.«

»Skrivnost dobre pite so dobre sestavine. Za testo uporabim dobro maslo, pa dobro moko, sladkor v prahu, na pol kilograma moke sem dodala tudi dva rumenjaka in limonino lupinico. Pomembno je, da testo počiva kakšne pol ure v hladilniku, preden ga razvaljamo. Vedno se odločim za slepo peko, kar pomeni, da najprej delno popečem samo testo, ki ga obtežim, potem pa dodam nadev. Tako je manj možnosti, da se pita ne bi prepekla,« je del skrivnosti odlične pite razkrila Ivica Lužar Pungeršič, ki je poleg Jožice Vovk, kolegice iz istega društva, torej Društva podeželskih žensk Šmarjeta, osvojila vse točke.

Veliko pit, veliko zanimanja!

Ivica je za tekmovanje spekla jabolčno pito. Za nadev je 80 dag jabolk podušila na maslu, ki mu je dodala sladkor in koruzni škrob, potem pa z ohlajeno maso napolnila delno pečeno testo. Jožica, ena od treh ustanoviteljic domačega društva in avtorica biltena ob 20-letnici društva, pa je tokrat pekla češnjevo pito. Češnje so bile z domačega vrta, na državno tekmovanje pa so počakale v skrinji. Sicer se je Jožica na tekmovanju predstavila že z malinovo in kutinovo pito.

Janez Turk, predsednik ocenjevalne komisije, in Alenka Avsec, predsednica DPŽ Šmarjeta

Prejemnice zlatih priznanj

Po dubajsko

Če ne veste, kakšno pito speči, je pregled razstavljenih razkril bogastvo možnosti. Mojstrice in mojstri peke so za nadeve uporabili jabolka, kostanj, buče, slive, fige, lešnike, orehe, breskve, borovnice, hruške, skuto, grški jogurt, jagode, pistacijo, maline in čokolado, Andreja Malenšek jo je spekla na dubajski način, Mladena Stojnić pa pito rafaelo.

77 PIT so ocenili.

Seveda so prevladovale sladke, a med 77 pitami iz krhkega testa jih je bilo tokrat 16 s slanim nadevom, za katerega lahko na primer uporabimo bučke, por, slanino in skuto, 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar je presenetila s porovo z dimljeno šarenko (postrvjo), avtorica tega zapisa pa je spekla jesensko pito, za katero je poleg ajdove kaše, čebule in pora uporabila jurčke iz domačih gozdov.

Vse pite je ocenjevala strokovna komisija, in sicer dve tričlanski ekipi, ki so ju sestavljali Anica Pajer, Vida Jordan, Betka Verščaj, Cvetka Lavrič, Blaž Košak in Janez Turk, slednji je bil tudi predsednik. Ocenjevalci so imeli ostro oko in občutljiv nos, pozorni so bili na obliko izdelka, barvo zunanje plasti in nadeva, estetskost videza, usklajenost testa in nadeva, teksturo ter seveda vonj in okus. Od 77 pit jih je 38 prejelo zlato priznanje, 20 srebrno in 19 bronasto, dve sta prejeli vse možne točke.

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili veliko dvorano kulturnega doma v Šmarjeti.

Prireditev so popestrili otroci iz Vrtca Sonček OŠ Šmarjeta.

Svetujejo slepo peko

Da bi bile pite na naslednjem ocenjevanju, pa tudi na domači mizi, čim boljše, je Janez Turk nanizal nekaj nasvetov: »Da se izognemo premalo pečenemu testu, kakršnih je bilo nekaj, svetujemo slepo peko. To pomeni, da testo brez nadeva pečemo vsaj 15 minut, obloženega s peki papirjem, ki je obtežen z rižem, fižolom ali namenskimi kroglicami. Prav tako bodite pozorni na temperaturo in čas pečenja. Uporabljajte čim več domačih, svežih sestavin ter čim manj industrijsko predelanih živil in dišav. Pozorni bodite na ustrezno dodajanje dišav, pri jabolčni piti na primer na pravo količino cimeta.«

Zbrane je pozdravila Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Turk še svetuje, naj bo pita omejena z zunanjim robom testa, ne pa z nadevom, ki naj se ne razliva čez rob. Priporoča termično obdelavo, če za nadev uporabimo jabolka, bučke, por in druge sestavine. »Komisija ceni inovativnost in raznolike nadeve, zato se ne boje preizkusiti tudi kaj novega. Želeli bi tudi več slanih pit, saj so bile letos vse zelo okusne,« je zaključil predsednik ocenjevalne komisije.

Razstavi je sledila prireditev s prisrčnim programom in podelitvijo priznanj, obiskovalci pa so do zadnjega kotička napolnili družbeni dom v Šmarjeti.

Zaigrali so tudi harmonikarji Klemna Hribarja.