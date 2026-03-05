Sladki krof kot simbol dobrote: štirje Lions klubi združili moči in podprli družine v stiski

Akcija Dobrodelni krof 2026 je tudi letos dokazala, da Pomurje diha kot eno. Po štirih letih uspešnega izvajanja pod Lions klubom Murska Sobota je akcija v letu 2026 prerasla v humanitarno akcijo vseh štirih pomurskih Lions klubov (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona).

Dobrodelni krof je tako dobil širši, regijski pomen ter postal simbol povezovanja in solidarnosti na ravni celotnega Pomurja. Združeni Lions klubi so letos zbrali 12.553 evrov humanitarnih sredstev, kar je več kot v preteklem letu. Skupaj so razdelili kar 7214 krofov in na pustni torek obiskali več kot 100 podjetij po celotnem območju Pomurja. Dobrodelni krof je tako potoval od podjetja do podjetja, od kraja do kraja, in povezoval ljudi v skupnem cilju – pomagati družinam v stiski.

Delili so dobrote in širili dobroto.

V akciji že dolga leta sodeluje prepoznavna pomurska pekarna Mlinopek, ki že vse od leta 2022 skrbi za sveže pripravljene krofe. Kakovost izdelka in podpora lokalnega gospodarstva sta pomemben del humanitarne zgodbe. »Leto 2026 je pomemben mejnik – Dobrodelni krof ni več projekt enega kluba, temveč skupna pomurska zgodba. Akcija tako presega simboliko pustnega časa. Sladki krof postaja simbol dobrote, solidarnosti in odgovornosti za skupnost, v kateri živimo. Obenem pa dokazuje, kako močno vlogo imajo prostovoljstvo, lokalna podjetja in povezovanje pri ustvarjanju konkretnih sprememb v življenjih ljudi,« je poudaril Marjan Farič iz Lions kluba Murska Sobota.