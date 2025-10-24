Sladoledar podkupil krškega podžupana?!

ZARADI KEPICE NA SODIŠČE

Gzim Kahrimani naj bi se tako želel rešiti konkurence. V zadevo se je menda vpletel še takratni župan Miran Stanko.

Le nekaj korakov od stavb krškega okrožnega sodišča in tožilstva je že vrsto let pri Gzimu Kahrimaniju mogoče uživati tudi ob kepicah sladoleda. Pred štirimi leti mu je na isti ulici, le 500 metrov stran, želel s sladoledom konkurirati njegov bratranec Lirim Kahrimani, a naj bi šlo to Gzimu tako zelo v nos, da naj bi se po pomoč zatekel v sam takratni vrh krške občine. Oziroma natančneje k tedanjemu županu Miranu Stanku in tedanjemu podžupanu oziroma zdajšnjemu občinskemu svetniku Silvu Krošlju. »Gre za bratranca, ki sta skregana, midva pa sva prišla vmes.« »To je velika neumnost,« danes ...