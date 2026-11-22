»Nič več ne bo, kot je bilo. Vode ne bo več. Sklad bo naredil zajetje. Mi, ki smo imeli tu spodaj vodo za namakanje, pa je nimamo več. Za tiste, ki smo se ukvarjali z vrtninami in poljščinami, je konec. Nič več. Posejali bomo deteljo, ki jo bodo kosili tisti, ki imajo živino,« Lucjan Andrioli, domačin iz Ankarana, ni skrival razočaranja nad trenutno situacijo na Ankaranski bonifiki (izsušenih močvirnatih tleh), kjer so kmetje, tudi Lucjan, desetletja pridelovali zelenjavo, poljščine in krmo za živino. Po posegih v ankaranski obrobni kanal je v njegov spodnji del zdaj vdrla slana morska voda, kar je močno prizadelo namakanje kmetijskih zemljišč. »Zdaj imamo slano vodo,« nam je povedal.

Stoletje miru

Lani so protestirali, letos pa ostali brez vode. FOTO: Radio Koper

Na območju Ankaranske bonifike že več kot leto dni poteka spor zaradi urejanja kanala. Posegi so povezani z državnim prostorskim načrtom za koprsko pristanišče, sprejetim leta 2011. Luka Koper je leta 2025 v okviru urejanja kanala odstranila stare zapornice in poglobila del struge. Namen posegov je bil med drugim zagotoviti ustrezne razmere za nadomestne naravne habitate, ki potrebujejo slano vodo. Toda morska voda je zdaj prodrla tudi višje po kanalu in povzročila težave kmetovalcem, ki so vodo doslej uporabljali za namakanje. Občina Ankaran je opozorila, da so tamkajšnji kmetovalci pred posegi običajno na leto pridelali več kot 250 ton zelenjave, 200 ton sadja, 100 ton žitaric in 120 ton sena za živinsko krmo. Po njenih navedbah pa so posegi leta 2025 močno prizadeli pridelek in ogrozili nadaljnje kmetovanje. »Poljščine, pšenico in vrtnine smo pridelovali. Zdaj pa vrtnin brez vode ne more biti. Lahko pa tu raste detelja, ker ne potrebuje toliko namakanja. Tudi če kakšen mesec ne dežuje, še nekako gre. Pri vrtninah pa to ni mogoče.«

Pisal je dopise, opozarjal, ampak zdaj ne vidi več nobenega smisla. »Mi smo bili edini na celotnem slovenskem ozemlju, ki nismo nikoli imeli pomanjkanja vode. Tudi v letih, ko je bila drugod suša. Pri nas je bila voda vedno na voljo, preostanek je odtekal v morje. Imeli smo namreč več pritokov. Ko sem bil še v službi kot šef investicij na Drogi Portorož, smo naredili tudi mehki jez. Ta je zadrževal vodo, ki je je bilo potem dovolj za celotno poletje. Mehki jez je še vedno tam, ampak zdaj slana voda sega že skoraj do njega,« je pojasnjeval Andrioli. Ob tem je še spomnil, da so imeli sistem, ki je deloval vse od leta 1916.

Mi smo bili edini na celotnem slovenskem ozemlju, ki nikoli nismo imeli pomanjkanja vode.

»Luka Koper ima po mojem povsem dovolj površin še za naslednjih 30 let. Da smo ostali brez sistema namakanja, so se odločili nekje v Ljubljani, ko so leta 2011 sprejemali državni prostorski načrt. Takrat so to sprejeli. Nihče pa ni razmišljal o posledicah za nas. Prišli so dol in začeli podirati zapornice. Celo gramoz so navozili iz Soče, da so uredili te posege. Mi pa smo s tem izgubili tisto, kar smo imeli, in še kako žalostno je bilo gledati, kako so to razbijali,« je nadaljeval sogovornik, ki je imel le eno samo željo. »Da bi ohranili prejšnje stanje. Zdaj pa so porušili brežine in slana voda sega že skoraj do križišča v Ankaranu. Tako da za nas ni več nobene možnosti, da bi še kdaj uporabljali sladko vodo za namakanje. Konec je.«

Novi namakalni sistem

Država za območje Ankaranske bonifike namreč pripravlja nov namakalni sistem, investicijo pa vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Projektiranje je v zaključni fazi, trenutno so v pridobivanju še zadnje potrebne dokumentacije. Na ministrstvu za kmetijstvo pričakujejo, da bodo vlogo za izdajo odločbe o uvedbi namakanja prejeli v prvi polovici leta 2027. Država sicer nasprotuje postavitvi dveh dodatnih zapornic, ki ju predlaga občina, pri čemer se sklicuje na prostorske in naravovarstvene omejitve. Luka Koper bo poskrbela za projektiranje in gradnjo ene trajne zapornice na ankaranskem obrobnem kanalu, predvsem pa z željo po izboljšanju poplavne varnosti. Javno naročilo je že objavljeno, izbira izvajalca še poteka, datum začetka gradnje pa za zdaj še ni znan. Nova zapornica naj bi omejevala vdor slane morske vode in omogočala zadrževanje sladke vode za namakanje. Luka Koper bo financirala tudi ureditev nadomestnega habitata za slanuše ter nadaljevala spremljanje slanosti vode, tal in podzemne vode.

Luka Koper je leta 2025 v okviru urejanja kanala odstranila stare zapornice in poglobila del struge.

Kmetje pa lahko medtem samo čakajo in upajo, da se te napovedi uresničijo. Do takrat bo treba (pre)živeti. Lucjan je s kmetijstvom že končal. Ni edini: ob njem je takšnih še 20. In to v časih, ko tako opevamo prehransko samozadostnost. Občina Ankaran je 20. marca 2026 na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti državnega prostorskega načrta za Luko Koper zaradi posledic urejanja ankaranskega obrobnega kanala. Postopek še ni končan. Novo zahtevo je občina vložila 4. novembra; tokrat zaradi načrtovanih privezov za velike tankerje.