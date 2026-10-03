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Slastni ŠtrudeljFest: Zmagovalni navdih je Ani dala hčerka (FOTO)

V Ivančni Gorici se je predstavilo 28 društev. Najboljši štrudelj sta spekli Lidija Zupančič in Ana Oven.
Lidija Zupančič in Ana Oven v družbi Mojce Šumer Stražišar, Branka Podmenika in Tomaža Smoleta FOTO: Drago Perko

Lidija Zupančič in Ana Oven v družbi Mojce Šumer Stražišar, Branka Podmenika in Tomaža Smoleta FOTO: Drago Perko

Kulinarik Branko Podmenik je imel zahtevno delo. FOTO: Drago Perko

Kulinarik Branko Podmenik je imel zahtevno delo. FOTO: Drago Perko

Pestro in slastno je bilo v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko

Pestro in slastno je bilo v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko

Mama in hči skupaj na ŠtrudeljFestu FOTO: Drago Perko

Mama in hči skupaj na ŠtrudeljFestu FOTO: Drago Perko

Imeli so kaj dobrega okusiti. FOTO: Drago Perko

Imeli so kaj dobrega okusiti. FOTO: Drago Perko

Kar 70 vzorcev je ocenila strokovna komisija. FOTO: Drago Perko

Kar 70 vzorcev je ocenila strokovna komisija. FOTO: Drago Perko

Iz Šentlovrenca v Ivančno Gorico FOTO: Drago Perko

Iz Šentlovrenca v Ivančno Gorico FOTO: Drago Perko

V Mirni Peči so v nadev dali hruško viljamovko. FOTO: Drago Perko

V Mirni Peči so v nadev dali hruško viljamovko. FOTO: Drago Perko

Malo društvo z velikim srcem in pridnimi rokami. FOTO: Drago Perko

Malo društvo z velikim srcem in pridnimi rokami. FOTO: Drago Perko

Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so pokazale, kako se stvari streže. FOTO: Drago Perko

Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so pokazale, kako se stvari streže. FOTO: Drago Perko

Vse v znamenju štrudlja, tudi sladoled FOTO: Drago Perko

Vse v znamenju štrudlja, tudi sladoled FOTO: Drago Perko

Lidija Zupančič in Ana Oven v družbi Mojce Šumer Stražišar, Branka Podmenika in Tomaža Smoleta FOTO: Drago Perko
Kulinarik Branko Podmenik je imel zahtevno delo. FOTO: Drago Perko
Pestro in slastno je bilo v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko
Mama in hči skupaj na ŠtrudeljFestu FOTO: Drago Perko
Imeli so kaj dobrega okusiti. FOTO: Drago Perko
Kar 70 vzorcev je ocenila strokovna komisija. FOTO: Drago Perko
Iz Šentlovrenca v Ivančno Gorico FOTO: Drago Perko
V Mirni Peči so v nadev dali hruško viljamovko. FOTO: Drago Perko
Malo društvo z velikim srcem in pridnimi rokami. FOTO: Drago Perko
Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so pokazale, kako se stvari streže. FOTO: Drago Perko
Vse v znamenju štrudlja, tudi sladoled FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 3. 10. 2026 | 15:15
7:38
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»Pri korenčkovem štrudlju korenček na maslu podušiš, potem ga ohladiš in dodaš jabolka, orehe ter začimbe: cimet, vaniljo ter pomarančno lupinico. Sama peka je čisto klasična: 45 minut na 180 stopinjah,« je za Slovenske novice povedala Fani Bregar iz Šentlovrenca pri Trebnjem, članica sekcije Podeželske rože, ki deluje pod okriljem KUD Marije Kmetove Šentlovrenc.

Minulo nedeljo so žene vzele pot pod noge, s polnimi pekači, tja do Ivančne Gorice, domačini so pripravil že 4. ŠtrudeljFest. Odziv pa tak, kot se za štrudelj spodobi: 28 društev, 70 štrudljev. Ljudi se je trlo med 13. in 18. uro. Sončka ravno dovolj, da je bilo prijetno poiskati kakšno senco.

Z mamo je pekla

Pestro in slastno je bilo v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko
Pestro in slastno je bilo v Ivančni Gorici. FOTO: Drago Perko
Med številnimi stojnicami so bile članice Društva podeželskih žena Dobrepolje-Struge, Marija Nučič nam je povedala, da jih je devet, a da so pridne in marljive, tudi po 200 ljudi nahranijo, če je treba. To pot so za ocenjevanje v Ivančni Gorici pripravile jabolčne, višnjeve, češnjeve in makove zavitke. Nežika Režek iz Društva podeželskih žena Mirna Peč ga je s kolegicama Vesno in Natašo pripravila iz hrušk viljamovk, ki pa jim je bilo treba dodati malo več drobtin, ker so bolj mokre. »Pripravili sva jabolčnega, potem pa še češnjevega z jabolki in malo skute. Najprej moraš imeti dobro domače vlečeno testo. Zanj potrebuješ pšenično moko, olje, jajce in sol, potem pa pustiš, da testo počiva. Za nadev damo kislo smetano, jabolka in sladkor, cimeta in drobtin ne dodam. Testo naj počiva čez noč, najbolje v hladilniku. Potem ga nekaj ur, preden ga začneš delati, daš na sobno temperaturo, da se lepo razvleče. Nato ga nadevaš in pečeš uro na 180 stopinjah. Moja mentorica pri peki štrudlja je bila mama. Bila je čudovita, stroga in natančna. Ko sem ga prvič sama naredila, sem bila po mojem stara približno 15 let,« nam je povedala Tjaša Okorn s Pristave nad Stično, vse pa je pozorno poslušala njena mama, s katero sta bili pri stojnici.

Dvojna naloga

Kulinarik Branko Podmenik je imel zahtevno delo. FOTO: Drago Perko
Kulinarik Branko Podmenik je imel zahtevno delo. FOTO: Drago Perko
Na trenutke so vsi pogledovali proti odru. »Moja zadolžitev je bila, da sem pripravil dobrodelni štrudelj,« je za uvod svojo nalogo opisal kulinarik Branko Podmenik. Štrudelj, porcije so dali kar v kozarček, je bil narejen iz dušenih jabolk, dodal je še kremo, narejeno iz domače kravje skute, mladega sladkega sira in jogurta. Pristavil je cimet, limonino lupinico in nekaj mete za svežino. Branko se je izkazal, štrudelj je hitro pošel, v dober namen pa so v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin – Veriga dobrih ljudi zbrali 746 evrov. Vmes je bila še kako aktivna devetčlanska strokovna komisija, ki je vseh 70 primerov preizkusila v dveh kategorijah: jabolčni oziroma tradicionalni štrudelj in posebni z drugimi okusi in drugačnim testom. Komisija je zbrala po tri finaliste, kjer je o zmagovalcu odločal kulinarik Branko Podmenik. »Pozoren sem bil na okus, sladkost, pri sadnih in klasičnih štrudljih tudi razmerje med kislino in sladkobo, potem hrustljavost testa, debelina testa ter razmerje med testom in nadevom. Pri posebnih je štela tudi inovativnost,« je Branko opisal, na kaj je bil vse pozoren, ko smo mu v dveh hodih prinesli po tri finaliste. Ko je Branko s svojimi brbončicami opravil svoje, sta sledili slavnostni razglasitvi.

»Naredila sem tradicionalni jabolčni štrudelj s pregreto smetano. Takšnega sem se naučila delati sama. Tu moraš imeti kilometrino. Čim več časa delaš in te roka zmeraj bolj uboga, tem boljši je,« je Lidija Zupančič, članica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, razkrila, kako ji je kilometrina peke pomagala do zmage v peki tradicionalnega zavitka. Dober je bil. »V njem so bila jabolka, pregreta smetana, drobtinice in dišave – cimet, vanilja in limonina lupina. Testo je vlečeno, zanj sem porabila pol kilograma moke, eno jajce, vodo, olje, malo kisa in sol. Testo je počivalo kakšnih pet ur, preden sem vanj zavila nadev. Na koncu sem ga pekla eno uro pri temperaturi 190 stopinj,« je sklenila Lidija, ki je bila lani srebra, letos pa sta ji družbo delali še Darja Mrvar in Marjeta Bijec.

70 različnih zavitkov je bilo na voljo.

»Najprej sem zamesila domače vlečeno testo. Vanj sem dala jajca, sol, moko in vodo, ga dobro zamesila in pustila počivati približno uro do uro in pol. Potem sem pripravila nadev. Najprej skutnega, v katerega sem dodala jajca, limono oziroma limonino lupinico ter kislo in sladko smetano. Nato sem pripravila še maline. Ker zdaj ni svežih, sem uporabila zamrznjene. Malo sem jih odtajala, posula s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem, premešala ter pustila, da so se okusi povezali. Vmes sem na maslu prepražila še drobtinice. Ko sem testo razvaljala, sem po njem razporedila drobtinice, nato skuto in čez še pistacijevo kremo. To sem zmehčala s sladko smetano, da je bila lepo tekoča in sem jo lahko prelila po nadevu. Na koncu sem dodala še maline, vse skupaj zavila in spekla. Tekmovala sem prvič. Ko sem ga spekla pri 200 stopinjah v 40 minutah, sem vedela, da bi lahko bilo nekaj dobrega, saj sem enega že prej naredila za pokušino. Navdih mi je dala hčerka, ki res rada peče in je še kako motivirana. Prav ona mi je dala idejo,« je povedala Ana Oven iz sekcije Podeželske rože, ki deluje pod okriljem KUD Marije Kmetove Šentlovrenc. Ana je prvakinja med posebnimi zavitki, na stopničkah sta bili še Slavka Kregar in Frančiška Žagar.

Povezali Slovenijo

»Štrudeljfest pripravljamo zato, ker smo si želeli povezati Slovenijo, in mislim, da nam je z letošnjim to tudi uspelo. Kar 28 društev iz različnih koncev Slovenije se je zbralo. Kako smo začeli? Štrudelj je ena taka jed, ki jo vsi radi pripravljamo po Sloveniji. Tudi v Ivančni Gorici pri nas ga na vseh teh kmečkih turizmih na koncu dobimo. Ker ga radi pripravljamo in delamo, je zelo raznolik. Lahko se igramo tako pri izbiri testa kot nadeva. Zelo pomembno pa je, da se dobro uskladita nadev in testo. Je simbol povezovanja, domačnosti, gostoljubja, srečanj, družinskih srečanj, neke tradicije. Recepti gredo iz roda v rod. Štrudlji so raznoliki, tako kot so raznoliki ljudje, kraji in pokrajine, ki so danes tukaj z nami,« je Mojca Šumer Stražišar, predsednica Društva za promocijo sodelovanja in povezovanja v občini Ivančna Gorica in gonilna sila ŠtrudeljFesta pojasnila, zakaj pripravljajo dogodek, posvečen štrudlju. »Moj najljubši je tisti s skuto. Tokrat sem poskusil skutni štrudelj z breskvijo, in bil je imeniten. Moja pokojna mama pa je delala zelo dobrega jabolčnega,« se tej sladici ni mogel upreti niti domači podžupan Tomaž Smole, ki je čestital vsem udeleženkam in organizatorski ekipi.

Mama in hči skupaj na ŠtrudeljFestu FOTO: Drago Perko
Mama in hči skupaj na ŠtrudeljFestu FOTO: Drago Perko

Kar 70 vzorcev je ocenila strokovna komisija. FOTO: Drago Perko
Kar 70 vzorcev je ocenila strokovna komisija. FOTO: Drago Perko

Iz Šentlovrenca v Ivančno Gorico FOTO: Drago Perko
Iz Šentlovrenca v Ivančno Gorico FOTO: Drago Perko

V Mirni Peči so v nadev dali hruško viljamovko. FOTO: Drago Perko
V Mirni Peči so v nadev dali hruško viljamovko. FOTO: Drago Perko

Malo društvo z velikim srcem in pridnimi rokami. FOTO: Drago Perko
Malo društvo z velikim srcem in pridnimi rokami. FOTO: Drago Perko

Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so pokazale, kako se stvari streže. FOTO: Drago Perko
Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so pokazale, kako se stvari streže. FOTO: Drago Perko

Imeli so kaj dobrega okusiti. FOTO: Drago Perko
Imeli so kaj dobrega okusiti. FOTO: Drago Perko

Vse v znamenju štrudlja, tudi sladoled FOTO: Drago Perko
Vse v znamenju štrudlja, tudi sladoled FOTO: Drago Perko

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