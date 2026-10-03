Slastni ŠtrudeljFest: Zmagovalni navdih je Ani dala hčerka (FOTO)

»Pri korenčkovem štrudlju korenček na maslu podušiš, potem ga ohladiš in dodaš jabolka, orehe ter začimbe: cimet, vaniljo ter pomarančno lupinico. Sama peka je čisto klasična: 45 minut na 180 stopinjah,« je za Slovenske novice povedala Fani Bregar iz Šentlovrenca pri Trebnjem, članica sekcije Podeželske rože, ki deluje pod okriljem KUD Marije Kmetove Šentlovrenc.
Minulo nedeljo so žene vzele pot pod noge, s polnimi pekači, tja do Ivančne Gorice, domačini so pripravil že 4. ŠtrudeljFest. Odziv pa tak, kot se za štrudelj spodobi: 28 društev, 70 štrudljev. Ljudi se je trlo med 13. in 18. uro. Sončka ravno dovolj, da je bilo prijetno poiskati kakšno senco.
»Naredila sem tradicionalni jabolčni štrudelj s pregreto smetano. Takšnega sem se naučila delati sama. Tu moraš imeti kilometrino. Čim več časa delaš in te roka zmeraj bolj uboga, tem boljši je,« je Lidija Zupančič, članica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, razkrila, kako ji je kilometrina peke pomagala do zmage v peki tradicionalnega zavitka. Dober je bil. »V njem so bila jabolka, pregreta smetana, drobtinice in dišave – cimet, vanilja in limonina lupina. Testo je vlečeno, zanj sem porabila pol kilograma moke, eno jajce, vodo, olje, malo kisa in sol. Testo je počivalo kakšnih pet ur, preden sem vanj zavila nadev. Na koncu sem ga pekla eno uro pri temperaturi 190 stopinj,« je sklenila Lidija, ki je bila lani srebra, letos pa sta ji družbo delali še Darja Mrvar in Marjeta Bijec.
70 različnih zavitkov je bilo na voljo.
»Najprej sem zamesila domače vlečeno testo. Vanj sem dala jajca, sol, moko in vodo, ga dobro zamesila in pustila počivati približno uro do uro in pol. Potem sem pripravila nadev. Najprej skutnega, v katerega sem dodala jajca, limono oziroma limonino lupinico ter kislo in sladko smetano. Nato sem pripravila še maline. Ker zdaj ni svežih, sem uporabila zamrznjene. Malo sem jih odtajala, posula s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem, premešala ter pustila, da so se okusi povezali. Vmes sem na maslu prepražila še drobtinice. Ko sem testo razvaljala, sem po njem razporedila drobtinice, nato skuto in čez še pistacijevo kremo. To sem zmehčala s sladko smetano, da je bila lepo tekoča in sem jo lahko prelila po nadevu. Na koncu sem dodala še maline, vse skupaj zavila in spekla. Tekmovala sem prvič. Ko sem ga spekla pri 200 stopinjah v 40 minutah, sem vedela, da bi lahko bilo nekaj dobrega, saj sem enega že prej naredila za pokušino. Navdih mi je dala hčerka, ki res rada peče in je še kako motivirana. Prav ona mi je dala idejo,« je povedala Ana Oven iz sekcije Podeželske rože, ki deluje pod okriljem KUD Marije Kmetove Šentlovrenc. Ana je prvakinja med posebnimi zavitki, na stopničkah sta bili še Slavka Kregar in Frančiška Žagar.
»Štrudeljfest pripravljamo zato, ker smo si želeli povezati Slovenijo, in mislim, da nam je z letošnjim to tudi uspelo. Kar 28 društev iz različnih koncev Slovenije se je zbralo. Kako smo začeli? Štrudelj je ena taka jed, ki jo vsi radi pripravljamo po Sloveniji. Tudi v Ivančni Gorici pri nas ga na vseh teh kmečkih turizmih na koncu dobimo. Ker ga radi pripravljamo in delamo, je zelo raznolik. Lahko se igramo tako pri izbiri testa kot nadeva. Zelo pomembno pa je, da se dobro uskladita nadev in testo. Je simbol povezovanja, domačnosti, gostoljubja, srečanj, družinskih srečanj, neke tradicije. Recepti gredo iz roda v rod. Štrudlji so raznoliki, tako kot so raznoliki ljudje, kraji in pokrajine, ki so danes tukaj z nami,« je Mojca Šumer Stražišar, predsednica Društva za promocijo sodelovanja in povezovanja v občini Ivančna Gorica in gonilna sila ŠtrudeljFesta pojasnila, zakaj pripravljajo dogodek, posvečen štrudlju. »Moj najljubši je tisti s skuto. Tokrat sem poskusil skutni štrudelj z breskvijo, in bil je imeniten. Moja pokojna mama pa je delala zelo dobrega jabolčnega,« se tej sladici ni mogel upreti niti domači podžupan Tomaž Smole, ki je čestital vsem udeleženkam in organizatorski ekipi.