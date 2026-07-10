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NI LE NAZIV, TEMVEČ ISKRENA ZAHVALA.

Slat'nska legenda zaznamovala generacije

Učiteljica Frida Klančnik je dobra tri desetletja soustvarjala športno vzgojo. Posthumno je naziv prejel vinogradnik in gospodarstvenik Franci Jankovič.
Legenda 2026 je Frida Klančnik. FOTOGRAFIJE: Mojca Vuković

Legenda 2026 je Frida Klančnik. FOTOGRAFIJE: Mojca Vuković

Prihod Fride Klančnik, ob njej člana akademije Nani Poljanec (levo) in Franci Vukovič - Pico

Prihod Fride Klančnik, ob njej člana akademije Nani Poljanec (levo) in Franci Vukovič - Pico

Vnuki Francija Jankoviča, ki so se mu poklonili posthumno.

Vnuki Francija Jankoviča, ki so se mu poklonili posthumno.

Legenda 2026 je Frida Klančnik. FOTOGRAFIJE: Mojca Vuković
Prihod Fride Klančnik, ob njej člana akademije Nani Poljanec (levo) in Franci Vukovič - Pico
Vnuki Francija Jankoviča, ki so se mu poklonili posthumno.
Mojca Marot
 10. 7. 2026 | 08:20
2:16
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Rogaška Slatina je bila že 17. leto zapovrstjo prizorišče slavnostne podelitve nazivov slat'nska legenda: priznanja vselej prejmejo posamezniki, ki so z delom, predanostjo in življenjskim zgledom v lokalni skupnosti pustili trajen pečat. Letos sta ga prejela dolgoletna učiteljica telesne vzgoje Frida Klančnik in posthumno gospodarstvenik, vinogradnik ter dolgoletni sodelavec Steklarne Rogaška Franci Jankovič.

Verjela v učence

Klančnikova je s srčnostjo, neizmerno predanostjo poklicu in skrbjo za vsakega posameznika več kot tri desetletja soustvarjala športno vzgojo v Rogaški Slatini ter vzgajala mlade v duhu spoštovanja, vztrajnosti in poštenosti. Njeni nekdanji učenci se je še danes spominjajo kot učiteljice, ki je znala videti človeka in verjeti vanj. Jankovič pa je bil eden od ustanoviteljev Društva vinogradnikov Rogaška, njegov prvi predsednik, pobudnik številnih projektov na področju vinogradništva ter aktiven član številnih društev in organizacij. Z delom je pomembno pripomogel k razvoju gospodarstva, promociji Rogaške Slatine doma in v tujini ter povezovanju ljudi. Plaketo so v njegovem imenu prevzeli vnuki Georg, Darian in Karin.

Vnuki Francija Jankoviča, ki so se mu poklonili posthumno.
Vnuki Francija Jankoviča, ki so se mu poklonili posthumno.

Projekt Slat'nska legenda je leta 2005 nastal na pobudo ljudskega umetnika Nanija Poljanca, profesorja Janeza Jungerja in Tatjane Šolman, že več kot dve desetletji, od leta 2015, pa s podelitvijo nazivov ohranjajo spomin na posameznike, ki so soustvarjali identiteto zdraviliškega kraja. Glasbeno so letošnjo slavnostno podelitev na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini popestrili duet Gala Zaveršnika in Nine Lampret, Adalbert Turner - Juci in 12-članski Full Bag Orkester iz Zagreba. »Letošnja podelitev je ponovno dokazala, da Slat'nska legenda ni le naziv, temveč iskrena zahvala ljudem, katerih delo in vrednote ostajajo navdih prihodnjim generacijam,« je v imenu organizacijskega odbora poudarila Katja Žolgar

Prihod Fride Klančnik, ob njej člana akademije Nani Poljanec (levo) in Franci Vukovič - Pico
Prihod Fride Klančnik, ob njej člana akademije Nani Poljanec (levo) in Franci Vukovič - Pico

Slat'nska legenda ni le naziv, temveč iskrena zahvala.

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