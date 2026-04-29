Slavica jih ima že 104: študirala je ekonomijo, govori več tujih jezikov in je športnica po duši

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je v soboto praznovala 104. rojstni dan njihova stanovalka Slavica Gartner, šesta stanovalka, ki je v tem domu dopolnila 100 let in je zdaj najstarejša med njegovimi varovanci.

Desetega marca 2020 sta bili skupaj z zdaj že pokojno sestro Majdo sprejeti v Dom Taber. Slavica je nadvse zadovoljna z osebjem, ki je, kot pravi, zelo prijazno, ustrežljivo in toplo, ter dodaja, da je Dom Taber čudovit in na lepem kraju s prekrasnim pogledom na Triglav in Škofjeloške pogorje. Kljub častitljivi starosti Slavica še vedno izžareva veliko življenjske energije.

Rodila se je 25. aprila 1922 v Češnjici pri Železnikih. Izhaja iz družine, v kateri so bile štiri sestre. Danica, Darinka in Majda so že pokojne. Živeli so v Selcih v svoji hiši, kjer so imeli mlin in žago. Po vojni se je družina preselila v Novo mesto. Njen oče je bil hišnik na gimnaziji, mama pa gospodinja. Slavica svojih otrok ni imela.

Študirala je ekonomijo, njena prva služba je bila na Univerzi v Ljubljani, nato pa je delala v podjetju IMP. Ko se je preselila v Novo mesto, je delala v novomeškem podjetju IMV, njena mama pa je šla takrat v dom starejših v Novem mestu. Po mamini smrti se je vrnila v Ljubljano in se ponovno zaposlila v IMP, kjer so jo med drugim poslali na delo v Alžirijo na geodetski zavod in v Nemško demokratično republiko, čez nekaj let pa je odšla v pokoj. Pozneje, do prihoda v Dom Taber v Šmartnem, je Slavica živela v Ljubljani.

Govori več tujih jezikov

Zaradi težav s hojo uporablja invalidski voziček. Dvakrat do trikrat na teden se zapelje iz drugega nadstropja v pritličje v kavarno na kavico, rada pa ima tudi torto. Z veseljem si ogleda nastope različnih pevskih in plesnih skupin na gostovanjih domu. Je športnica po duši. Kot atletinja je redno nastopala v društvu Sokol. Dokler se ji niso začele težave z očmi, je zelo rada brala, pa tudi kuhala. Govori več tujih jezikov: francoskega, italijanskega in nemškega. Rada posluša glasbo, nekoč je obiskovala opero in gledališče.

Slavljenki je na krajši slovesnosti v imenu zaposlenih Doma Taber čestital direktor Peter Svetina, ji izročil bogat šopek cvetja. Voščili so ji tudi sostanovalci z oddelka, med njimi najbližji stanovalci Pavla Pintar, Mira Jančar, Cvetka Rupnik in Ivana Drobnič. »Vse najboljše, draga Slavica, in veliko zdravja!« so slavljenki ob prazniku zaželeli sorodniki; nečak Iztok, nečakinja Stanislava in njen mož Anton ter ji poleg daril izročili velik šopek rož in sladice, ki jih ima slavljenka rada. Kot se za tak praznik spodobi, je prejela rojstnodnevno torto, ki so jo izdelali v domski kuhinji Doma Taber, nazdravili pa so tudi s šampanjcem.