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Slavica po 82 letih prvič zajokala na delovnem mestu, poglejte, kaj so ji pripravili Mariborčani (FOTO)

Najslavnejša mariborska branjevka je slavila 90. rojstni dan. Vsako jutro, razen ob sobotah, ko počiva, se pripelje iz Metave.
Ponuja domače pridelke. FOTO: Mariborska tržnica

Ponuja domače pridelke. FOTO: Mariborska tržnica

Sladko presenečenje za priljubljeno Slavico FOTO: Mariborska tržnica

Sladko presenečenje za priljubljeno Slavico FOTO: Mariborska tržnica

Na tržnici prodaja že 82 let. FOTO: Mariborska tržnica

Na tržnici prodaja že 82 let. FOTO: Mariborska tržnica

Vsi so hoteli nazdraviti s slavljenko. FOTO: Mariborska tržnica

Vsi so hoteli nazdraviti s slavljenko. FOTO: Mariborska tržnica

Zaigrala ji je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. FOTO: Mariborska tržnica

Zaigrala ji je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. FOTO: Mariborska tržnica

V družbi mariborskega župana ji je s torto voščil 17-letnik, ki jo s starši obiskuje na tržnici od otroštva. FOTO: Mariborska tržnica

V družbi mariborskega župana ji je s torto voščil 17-letnik, ki jo s starši obiskuje na tržnici od otroštva. FOTO: Mariborska tržnica

Ponuja domače pridelke. FOTO: Mariborska tržnica
Sladko presenečenje za priljubljeno Slavico FOTO: Mariborska tržnica
Na tržnici prodaja že 82 let. FOTO: Mariborska tržnica
Vsi so hoteli nazdraviti s slavljenko. FOTO: Mariborska tržnica
Zaigrala ji je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. FOTO: Mariborska tržnica
V družbi mariborskega župana ji je s torto voščil 17-letnik, ki jo s starši obiskuje na tržnici od otroštva. FOTO: Mariborska tržnica
Oste Bakal
 1. 7. 2026 | 09:42
4:58
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Minuli konec tedna je častitljivih 90 let pestrega in plodnega življenja proslavila Slavica Škerbot s Kmetije Škerbot iz Metave blizu Malečnika pri Mariboru. Ob tej priložnosti je Mariborska tržnica zaživela v posebnem prazničnem vzdušju. Slavici, ki jo mnogi že desetletja poznajo kot najstarejšo branjevko na tej tržnici, so se mnogi poklonili ob častitljivem jubileju, tudi vodstvo Mariborske tržnice in župan Saša Arsenovič. Ob jubileju so ji pripravili presenečenje, zbrali so se namreč družinski člani, od hčera do pravnukinje, številni prijatelji, sodelavci in obiskovalci.

Malo jesti, pa veliko delati. Pa vedno biti dobre volje.

Za praznično vzdušje je poskrbela Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, ganljive čestitke pa so ji z ubranim petjem namenili tudi Brači Malečnika. Člani te skupine so poudarili, da je bila Slavica vse življenje tesno povezana s prodajo na tržnici. »Med ljudmi ste se znašli kot riba v vodi, vedno prijazni, pošteni in pripravljeni pomagati. S svojim delom ste pokazali, da se uspeh gradi z marljivostjo, predanostjo in poštenim odnosom do ljudi,« so dejali. Dodali so, da je z dejavnostjo, trdnim značajem in vztrajnostjo zgled družini, prijateljem in vsem, ki jo poznajo. »Danes se vam zahvaljujemo za vso toplino, ki jo delite med nas, in za modrost, ki jo prinašajo vaše bogate življenjske izkušnje. Naj vas tudi v prihodnje spremljajo zdravje, veselje, dobra volja in ljubezen najdražjih.« Ganljivim besedam so sledili iskreni objemi, voščila in praznično druženje ob hrani, vinu in domačih dobrotah.

Solze sreče

Čeprav je za seboj pustila devet desetletij življenja in v 82 letih nešteto dni na tržnici, Slavica pravi, da skrivnost dolgega in lepega življenja ni zapletena. Vedno je imela preprost recept, po katerem je živela ves ta čas: »Malo jesti, pa veliko delati. Pa vedno biti dobre volje.« Slavljenka se je ob tem presenečanju prvič po 82 letih razjokala na delovnem mestu, na tržnici, pa še to od sreče, še posebno jo je ganilo, ko ji je torto izročil 17-letni fant, ki jo pozna od otroštva, saj na tržnico prihaja s starši že vrsto let.

8 LET JE IMELA, ko je začela z mamo delati na tržnici.

Slavičina predanost in prijaznost sta del mariborskega utripa, odkar je kot osemletna deklica, leto dni pred koncem druge svetovne vojne, začela prodajati na mariborski tržnici z mamo. Da je danes prava ikona mesta ob Dravi, tako ne preseneča. Vsako jutro, razen ob sobotah, ko je njen dan za počitek, se pripelje iz Metave, skrbno zloži pridelke iz avta, ki ga ima že od leta 1960, in jih razstavi na stojnici, ob koncu delovnika pa vse skrbno pospravi. Vsak dan dela od 8. do 12. ure ne glede na vreme. Ob sobotah, da stranke ne bi pogrešale njenih pridelkov, jo na tržnici nadomeščata hči in vnukinja Petra, ki je magistrirala iz kmetijskega inženiringa. Petra je babici v velik ponos in tako nadaljuje družinsko tradicijo.

Ljubezen do kmetijstva

Pri Slavici je trenutno mogoče kupiti mladi krompir, mlado čebulo, bob, maline, robide, ribez, peteršilj, bučke, solato, korenček, jajca ... Vsak njen pridelek je rezultat trdega dela in ljubezni do kmetijstva, kar cenijo številni kupci. »Draga gospa Škerbot, hvala vam za neizmerno predanost, prijaznost in toplino, ki jo prinašate med nas. Hvala, ker ste v vseh desetletjih s pridelki izpod vaših pridnih rok osrečili marsikaterega Mariborčana. Iz srca vam želimo vse najboljše za 90. rojstni dan,« so ji zaželeli stranke in vodstvo Mariborske tržnice.

Dodajmo, da ima Slavica tri hčerke, šest vnukov in tudi pravnuke. Najmlajši je star komaj nekaj tednov, pravnukinja, stara leto dni in štiri mesece, pa je prababico tudi že obiskala na tržnici. Slavičina mama je prišla v Metavo iz Jurovskega Dola, kmetija pa je bila očetova, imel je drevesnico. Spominja se, da so včasih hodili poslušat sadjarska predavanja Josipa Priola, sadjarski krožki so bili pomemben del znanja na podeželju. Gojili so stare sorte jabolk, bobovec, krivopecelj, mošanjčke, in te potomke še danes rastejo v Metavi. Iz sadja so delali pijačo in kis, jabolka pa vozili prodajat na trg, tudi v Zagreb.

Vsi so hoteli nazdraviti s slavljenko. FOTO: Mariborska tržnica
Vsi so hoteli nazdraviti s slavljenko. FOTO: Mariborska tržnica

Na tržnici prodaja že 82 let. FOTO: Mariborska tržnica
Na tržnici prodaja že 82 let. FOTO: Mariborska tržnica

Zaigrala ji je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. FOTO: Mariborska tržnica
Zaigrala ji je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. FOTO: Mariborska tržnica

V družbi mariborskega župana ji je s torto voščil 17-letnik, ki jo s starši obiskuje na tržnici od otroštva. FOTO: Mariborska tržnica
V družbi mariborskega župana ji je s torto voščil 17-letnik, ki jo s starši obiskuje na tržnici od otroštva. FOTO: Mariborska tržnica

Sladko presenečenje za priljubljeno Slavico FOTO: Mariborska tržnica
Sladko presenečenje za priljubljeno Slavico FOTO: Mariborska tržnica

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