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Slavko oživlja skoraj pozabljeno umetnost slamokrovstva: strehe pokriva tako, kot so jih naši dedje pred stoletji (FOTO)

S svojim delom ohranja dragoceno dediščino naših prednikov.
Mojster, ki streham vrača dostojanstvo. FOTO: Občina Trebnje

Mojster, ki streham vrača dostojanstvo. FOTO: Občina Trebnje

Slavko je zapisan zemlji, slami in čebelam. FOTO: Drago Perko

Slavko je zapisan zemlji, slami in čebelam. FOTO: Drago Perko

Na Gospodični je naredil lično streho. FOTO: Drago Perko

Na Gospodični je naredil lično streho. FOTO: Drago Perko

Delo je zahtevno in precizno. FOTO: Drago Perko

Delo je zahtevno in precizno. FOTO: Drago Perko

Take hiše so za Slavka velik izziv. FOTO: Občina Trebnje

Take hiše so za Slavka velik izziv. FOTO: Občina Trebnje

Mojster, ki streham vrača dostojanstvo. FOTO: Občina Trebnje
Slavko je zapisan zemlji, slami in čebelam. FOTO: Drago Perko
Na Gospodični je naredil lično streho. FOTO: Drago Perko
Delo je zahtevno in precizno. FOTO: Drago Perko
Take hiše so za Slavka velik izziv. FOTO: Občina Trebnje
Drago Perko
 6. 6. 2026 | 08:35
7:14
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Luknjica pri luknjici, pa vodo drži je uganka, ki jo pogosto slišijo otroci v vrtcu. Mi pa smo spoznali Slavka Žagarja iz Mirne Peči, ki pozna odgovor. Še več, je pravi mojster, ki zna pokriti streho s slamo, ki vodo drži.

»Ko sem leta 2010 obiskal Ota Nemaniča v Beli krajini, tja me je povabil, ker je potreboval mentorja pri čebelarstvu, sem najprej opazil star pod, pokrit s slamo. Povedal mi je, da je to naredil sam. Očitno je opazil moje navdušenje, zato me je vprašal, ali bi se rad naučil. Takoj sem bil za! Oto je stara šola mojstra, dober praktik, zna pokazati in delati,« se Slavko spominja, kako ga je obisk v Beli krajini popeljal v svet prekrivanja streh s slamo. Dve leti se je pozorno učil od mentorja Ota, danes pa je mojster tudi sam. Z razlogom in poslanstvom.

»Odločil sem se, da ohranim znanje naših prednikov, da ohranimo to zgodbo, to bogato tradicijo. Včasih so bile s slamo krite stavbe revnih, danes na njih prisegajo premožni,« je jasen v svoji nameri, o njem pa govorijo dejanja. V Sloveniji so menda še štirje slamokrovci, Slavko Žagar pa eden teh, ki skrbijo, da se nekaj tega ohrani. Spomni pa, da so bili včasih detajli, kot na primer kite, slemena na strehi, tisti, ki so dali že ob pogledu na slamnato streho vedeti, kako premožni so pri hiši.

Slavko je zapisan zemlji, slami in čebelam. FOTO: Drago Perko
Slavko je zapisan zemlji, slami in čebelam. FOTO: Drago Perko

S pravim škupnikom

Vse se začne pri slami. »Slama se ročno požanje. Pri tem je pomembno, da izberemo ravne bilke. Žanje se, ko je žito zrelo, navadno v začetku julija. Po žetvi naredimo snope. Ti se potem približno tri dni sušijo na njivi, da se dobro osušijo. Nato jih spravimo v kozolec, da se do konca osušijo. Ko je snop popolnoma suh, ga razdremo in ročno omlatimo. Včasih so za to uporabljali stare mlatilnice, vendar je treba paziti, da se omlati samo klas in da stroj ne potegne celega snopa. Potolčejo se samo klasi, bilka oziroma steblo mora ostati celo. Ker so snopi pogosto polni plevela in listov, jih je treba nato očistiti oziroma poškupati. Slamo prečešemo, da ostanejo samo ravne bilke. Tako očiščeno slamo povežemo v snope oziroma škupnike. Shranimo jih v suh prostor. Ko škupnike potrebujemo za kritje, jih naložimo in odpeljemo na lokacijo. Tam jih razdremo in iz njih naredimo manjše snopke, primerne za delo na strehi,« pove o tem, kako si pripravi material za prekrivanje.

Na Gospodični je naredil lično streho. FOTO: Drago Perko
Na Gospodični je naredil lično streho. FOTO: Drago Perko

»Slamnata streha je kot živ organizem. Treba jo je opazovati in redno spremljati, kaj se z njo dogaja. Vanjo se lahko naseli kakšna ptica, polh ali kuna, zato lahko hitro nastane škoda. Če to pravočasno opazimo, popravimo sproti, če ne, je lahko prepozno. Zato je treba slamnato streho redno pregledovati in vzdrževati. Vsako leto je dobro iti okoli hiše, pogledati stanje strehe, jo po potrebi obnoviti in pokrpati. Včasih so to popravljali fantje iz ene vasi do druge. Pri hišah so imeli že pripravljeno škupo, s katero so lahko streho sproti popravljali. Pomemben je bil tudi način življenja v hiši. Ženske so imele kuhinjo oziroma odprto kuhinjo, v kateri se je kadilo. Dim je odganjal insekte in miši, zato jih ni bilo toliko ne v hiši ne v strehi,« opozarja na preventivo in nenehno skrb za streho.

Ročno delo

»Streha s posebno tehniko in spretnostjo dobiva obliko in funkcionalnost in neko domačnost, čarobnost,« Slavko spoštljivo govori o slamokrovstvu, ki mu je več kot le kruh. »Vsi moji izdelki gredo vsaj 10-krat skozi roke, vse to je ročno delo. Preden pride slama na streho, gre kar nekajkrat čez prste. Strehe pokrivam s slamo stare sorte pšenice,« opiše pomen ročnega dela, ki je danes vse bolj cenjeno in spoštovano. »Strehe se lotim od spodaj navzgor. Ponavadi je debela 25 centimetrov, polagam jo proti slemenu. Vsaka slama je pomembna in ni vseeno, kako je položena. Zato je treba biti zbran.« Najdaljše škupnike prihrani za sleme, da jih prepogne, krajši so za detajle. »Slamo zlagam tako, da gredo vse bilke navzven, da voda po njih odteka,« še izvemo od Slavka, ki pove, da slamnata streha izgubi po en centimeter na leto, zato jo je treba po 20, 25 letih menjati. Ko se loti strehe, najprej pride na teren. Ko vidi, takoj ve, kako se bo lotil dela. Včasih stranki predlaga še kake dodatne rešitve, večkrat pa obnovi streho, vključno z letvami, so primeri, ko žebljev niti ne uporablja, streho zveže skupaj z bekovimi šibami. Zgodi se, da ga občasno kdo obišče z željo, da se nauči. Slavko znanja ne skriva, večina pa hitro spozna, da je to zahtevno delo, predvsem pa terja potrpežljivost. Če je dober dan, naredi po 10 kvadratnih metrov. Če je streha debela 25 centimetrov, porabi okoli četrt kubika slame za kvadratni meter.

Delo je zahtevno in precizno. FOTO: Drago Perko
Delo je zahtevno in precizno. FOTO: Drago Perko

»Veliko je objektov, ki so pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi te zaščite morajo objekti imeti prvotni videz. Nekaj naročnikov je tudi takih, ki želijo ohraniti svoj objekt, pod, kaščo, leseno hišo v prvotni obliki. V zadnjem času je velik porast povpraševanja tistih, ki se ukvarjajo s turizmom. Gre za nastanitve v ekoloških hiškah, kjer so uporabljeni naravni materiali, saj želijo gostje dopustovati v čistem in zdravem okolju. Gostje želijo zgodbo. Premalo se zavedamo, kako veliki smo, imamo čudovito arhitekturo, smo edinstveni v svetu. Imamo slovenski čebelnjak. Če ga pokrijemo s slamo, dobi še dodatno lepoto,« pove o svojih naročnikih. Za Slavka je izziv predvsem to, da streha ni samo funkcionalna, ampak da je tudi lepo videti. Pomembno je narediti lepo geometrijo, da je celoten videz zaključen in usklajen s stavbo. Tako je bilo tudi na Jurjevi domačiji, ki velja za eno najzanimivejših kulturnih znamenitosti v Občini Trebnje in ima od leta 2000 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Na njej potekajo redna vzdrževalna dela.

Take hiše so za Slavka velik izziv. FOTO: Občina Trebnje
Take hiše so za Slavka velik izziv. FOTO: Občina Trebnje

Izkušeni slamokrovec Slavko Žagar je poskrbel za sanacijo poškodovanih delov slamnate strehe in odstranitev mahu na severni strani poda. Prekriva tudi kozolce. Pove, da je vsaka njegova streha unikat. Slamo dobil v Sloveniji, največ v Prekmurju. Prihaja čas žetve in priložnost za nove strehe. Slavko bo nedvomno poskrbel zanje. 

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strehaslamokrovstvoslamaSlavko Žagar
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