Poglejte, s kom se je Golob srečal pred odhodom na kosilo s prvaki strank (FOTO)

Sunita Williams je ena najbolj prepoznavnih astronavtk ameriške vesoljske agencije NASA in hkrati ena tistih osebnosti, ki imajo s Slovenijo presenetljivo močno vez. Čeprav je rojena in odrasla v Združenih državah Amerike, svoje slovenske korenine že desetletja odkrito in ponosno poudarja, tudi v mednarodnem vesoljskem okolju.

Sunita Williams 13.1.2026 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Njena družinska zgodba sega v Gorenjsko. Po materini strani ima slovenske prednike; njeni prababici so korenine segale v okolico Tržiča, kar je Sunita večkrat izpostavila kot pomemben del svoje identitete. Slovenijo je v vesolje simbolno »nesla s seboj«, ko je na Mednarodno vesoljsko postajo vzela slovensko zastavo. Prav zaradi tega je v javnosti pogosto predstavljena kot slovenska astronavtka, pa čeprav ni odraščala v Sloveniji.

Sunita Williams 13.1.2026 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Danes je Williamsova pričela svoj obisk v Sloveniji v okviru uradnega srečanja, katerega namen je predvsem promocija znanosti, vesoljskih tehnologij in mednarodnega sodelovanja. Obisk je zasnovan kot povezovanje znanstvenih ustanov, izobraževalnega sistema in širše javnosti, s posebnim poudarkom na navdihovanju mladih za naravoslovne in tehnične poklice. Kot prvo se je danes dopoldan srečala s premierjem Robertom Golobom in predsednico države Natašo Pirc Musar, ki je svoje navdušenje nad gostjo že izrazila preko socialnih omrežij.

Williamsova se odpravlja naprej, premier Golob pa na slavnostno kosilo v restavracijo Pen

Predsednik vlade Robert Golob je danes na delovnem kosilu sprejel predstavnike šestih političnih strank, ki se programsko umeščajo predvsem na levosredinski del političnega prostora. Srečanje je namenjeno pogovoru o skupnih izhodiščih, prihodnjih usmeritvah in možnostih sodelovanja med strankami, ki jih povezujejo sorodne vrednote in pogledi na razvoj družbe.

Srečanje v restavraciji Pen. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Pred začetkom srečanja je premier izpostavil, da je v času politične razdrobljenosti ključno graditi dialog, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in solidarnosti. Po njegovih besedah cilj današnjega srečanja ni takojšnje oblikovanje konkretnih političnih zavez, temveč razmislek o tem, kaj posamezne stranke in njihovi volivci razumejo kot skupno dobro ter kakšno prihodnost si želijo soustvarjati kot del širše skupnosti.

Srečanje v restavraciji Pen. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Sunita Williams se bo naprej verjetno napotila v Vitanje, v center vesoljskih tehnologij Noordung, kjer jo čaka strokovni del obiska. Tam bo predstavila svoje izkušnje z delom in življenjem na Mednarodni vesoljski postaji ter osvetlila pomen dolgoročnih raziskav v mikrogravitaciji, razvoja vesoljskih tehnologij in človeške prisotnosti v vesolju. Poseben poudarek je namenjen mladim, študentom in širši javnosti, saj je dogodek zasnovan kot priložnost za približanje zahtevnih znanstvenih tem na razumljiv in oseben način. Sprejela in gostila jo bo Tanja Fajon.