Slekli bodo uniformo: Policija išče nov dom za Maxa, Orkana, Rana in Pluta Famosa

»Smo trije prijatelji, Max, Orkan in Ran, vsi trenutno še uslužbenci policije. Po posvetu z nadrejenimi smo se iz različnih razlogov odločili, da bomo policijsko uniformo zamenjali za civilno sfero, zato iščemo prijazne lastnike in topel dom. Lahko se srečamo tudi v živo na Oddelku za šolanje službenih psov v Ljubljani, seveda po predhodnem dogovoru ...« zainteresiranim sporočajo trije policijski službeni psi.

Službeni pes Orkan vom Höllental je pasme nemški kratkodlaki ptičar. Poležen je 23. aprila 2024. Službeni pes Max je belgijski ovčar. Poležen je 9. februarja 2024. Službeni pes Ran »od SLO Policije 1949« je prav tako belgijski ovčar. Poležen je 16. oktobra 2021.

Orkan: 1000 evrov

Ran: 100 evrov

Max: 400 evrov

Službena psa Ran in Max sta zaradi svojega karakterja primerna samo za osebe, ki imajo predhodne izkušnje z delovnimi psi in imajo primerno znanje s področja kinologije. Pes Ran ima poleg delovnih tudi zdravstvene težave, saj ima samo eno oko, ker mu je bilo drugo zaradi zdravstvenih težav odstranjeno že pri štirih mesecih starosti. Izhodiščne cene znašajo: za psa Maxa 400 evrov, za psa Orkana 1000 evrov ter za psa Rana 100 evrov.

Nove lastnike išče tudi službeni konj

S Postaje konjeniške policije Ljubljana pa so sporočili, da nove lastnike išče tudi službeni konj policije lipicanec Pluto Famosa, ki zaključuje svojo delovno kariero. Službeni konj z imenom L 530 Pluto Famosa III je pasme lipicanec, kastrat, sivec, višina vihra je 160 cm. Rojen je 21. marca 2006. Zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v policiji. Je prijazen do človeka, nima slabih razvad, je miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju. Konj, katerega izhodiščna cena znaša 1500 evrov, je primeren za rekreativno jahanje na terenu.

Lipicanec bo drugo leto star 20 let.

Konja si lahko zainteresirani ogledajo na Postaji konjeniške policije Ljubljana v Stožicah po dogovoru s komandirjem postaje Janezom Podobnikom, pse pa na Oddelku za šolanje službenih psov zavetišča na Gmajnicah po dogovoru z vodjo oddelka Ninom Popadićem. Rok za prejem ponudbe je torek, 18. november 2025, do 15. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana prispe pred iztekom roka za prejem ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo 19. novembra.