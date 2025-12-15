Sleklo in sezulo vas bo, ko boste na Bolhi videli cene srečk za razprodan novoletni loto

V začetku meseca decembra se je začela vsakoletna prodaja Novoletnega Lota Loterije Slovenija. Decembrska igra je že tradicionalno priljubljena, kljub temu pa nismo vajeni takega odziva, kot se je zgodil letos. Loto je bil namreč letos razprodan že v prvem tednu prodaje, medtem ko si je bilo lani možno zagotoviti svoj listek tudi še pozno v mesec.

Pa ne samo to, letos je bila na voljo kar tretjina več nakupnih listkov kot lani - s 450.000 na 650.000, kar pomeni, da bi si lahko po en listek zagotovila kar četrtina prebivalcev države. A kot je pri igrah na srečo običajno, povprečen reden igralec le redko nabavi le po en listek, ampak običajno več.

Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace

Kdo bo zaslužil največ?

Vse kaže, da letos ne bo zaslužil le morebitni dobitnik, ampak si roke manejo tudi različni preprodajalci. V spletnih oglasnikih, kot sta Bolha in Facebook Marketplace, so se v preteklih dneh, predvsem pa včeraj in danes, pojavili oglasi z dih jemajočimi cenami. Prodajalci svoje listke ponujajo vse od 100, do šokantnih 10.000 evrov na kos. 200, 300 ali 500 evrov so povsem običajne cene. Ob pregledu količine ponudnikov, ki ponujajo po več listkov, pa je mogoče sklepati, da v večini ne gre za ljudi, ki bi si glede igre preprosto premislili - ampak za pravo podjetniško potezo. Nekateri so očitno že dovolj zgodaj dojeli, da bo Novoletni Loto hit, ter temu primerno investirali v listke, verjetno že takrat namenjene nadaljnji prodaji.

Rekorderji, ki so trenutno naprodaj, stanejo 10.000, 9.900 in 9.500 evrov na listek.