  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEDOJEMLJIVO

Sleklo in sezulo vas bo, ko boste na Bolhi videli cene srečk za razprodan novoletni loto

Nekateri upajo, da jim bo Loto prinesel zadetek tudi, če ne bodo zadeli ničesar.
Novoletni Loto podira rekorde. FOTO: Damjan Žibert/Loterija Slovenije

Novoletni Loto podira rekorde. FOTO: Damjan Žibert/Loterija Slovenije

Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace

Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace

Nekateri so se za prodajo opremili vnaprej. FOTO: Zajem Zaslona Bolha

Nekateri so se za prodajo opremili vnaprej. FOTO: Zajem Zaslona Bolha

Novoletni Loto podira rekorde. FOTO: Damjan Žibert/Loterija Slovenije
Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace
Nekateri so se za prodajo opremili vnaprej. FOTO: Zajem Zaslona Bolha
G. P.
 15. 12. 2025 | 19:13
1:56
A+A-

V začetku meseca decembra se je začela vsakoletna prodaja Novoletnega Lota Loterije Slovenija. Decembrska igra je že tradicionalno priljubljena, kljub temu pa nismo vajeni takega odziva, kot se je zgodil letos. Loto je bil namreč letos razprodan že v prvem tednu prodaje, medtem ko si je bilo lani možno zagotoviti svoj listek tudi še pozno v mesec.

Pa ne samo to, letos je bila na voljo kar tretjina več nakupnih listkov kot lani - s 450.000 na 650.000, kar pomeni, da bi si lahko po en listek zagotovila kar četrtina prebivalcev države. A kot je pri igrah na srečo običajno, povprečen reden igralec le redko nabavi le po en listek, ampak običajno več.

Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace
Preprodajne cene so neverjetne. FOTO: Zajem Zaslona Facebook Marketplace

Kdo bo zaslužil največ?

Vse kaže, da letos ne bo zaslužil le morebitni dobitnik, ampak si roke manejo tudi različni preprodajalci. V spletnih oglasnikih, kot sta Bolha in Facebook Marketplace, so se v preteklih dneh, predvsem pa včeraj in danes, pojavili oglasi z dih jemajočimi cenami. Prodajalci svoje listke ponujajo vse od 100, do šokantnih 10.000 evrov na kos. 200, 300 ali 500 evrov so povsem običajne cene. Ob pregledu količine ponudnikov, ki ponujajo po več listkov, pa je mogoče sklepati, da v večini ne gre za ljudi, ki bi si glede igre preprosto premislili - ampak za pravo podjetniško potezo. Nekateri so očitno že dovolj zgodaj dojeli, da bo Novoletni Loto hit, ter temu primerno investirali v listke, verjetno že takrat namenjene nadaljnji prodaji.

Rekorderji, ki so trenutno naprodaj, stanejo 10.000, 9.900 in 9.500 evrov na listek.

Nekateri so se za prodajo opremili vnaprej. FOTO: Zajem Zaslona Bolha
Nekateri so se za prodajo opremili vnaprej. FOTO: Zajem Zaslona Bolha

Več iz teme

novoletni lotopreprodajavrtoglave cene
ZADNJE NOVICE
19:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Nasilništvo v Luciji: Grozno, kaj je moški storil ženski pred otrokom

Kazenska ovadba v teku.
15. 12. 2025 | 19:31
19:13
Novice  |  Slovenija
NEDOJEMLJIVO

Sleklo in sezulo vas bo, ko boste na Bolhi videli cene srečk za razprodan novoletni loto

Nekateri upajo, da jim bo Loto prinesel zadetek tudi, če ne bodo zadeli ničesar.
15. 12. 2025 | 19:13
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Denis Avdič med snemanjem ŠOKkasta vstal in brez besed zapustil studio (VIDEO)

Tik pred začetkom 28-urnega dobrodelnega maratona sta se radijska voditelja Lara Tošić in Denis Avdić odkrito razgovorila o čustvenem vrtiljaku, ki ju čaka, in o tem, kaj pomeni živeti takšno službo 24 ur na dan.
15. 12. 2025 | 19:00
18:51
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Borut Pahor šokiral s »zgodbico«: zaradi štiriurnega ljubimkanja z 10 let starejšo izgubil volitve (VIDEO)

Nekdanji predsednik vlade je s sledilci delil žgečkljive podrobnosti iz svojega življenja.
15. 12. 2025 | 18:51
18:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASELJE LOKAVEC

Ob zavijanju levo počilo, z eno osebo je hudo, škoda pa na treh vozilih

V prometni nesreči v naselju Lokavec sta bila udeležena dva avtomobila in motor. Motorist je dobil hude poškodbe.
15. 12. 2025 | 18:26
18:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Odpuščanje je odločitev, da nehamo biti sužnji svoje zgodbe

Vedno lahko izberemo resnico namesto iluzije, ljubezen namesto zamere. Naša energija je ključ – kar nosimo v sebi, kličemo v svoje življenje.
15. 12. 2025 | 18:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki