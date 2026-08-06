Slivniško jezero na prodaj za 6 milijonov! »Za občino je odkupna cena prevelik zalogaj«

KAKO JE TO MOGOČE?

Gregor Moser pravi, da je zanimanje za nakup, tudi med tujci. Kozjansko morje, kot mu pravijo, ima s 7,5 kilometra obale velik potencial.

Na oglasni deski Upravne enote občine Šentjur pri Celju je bila 28. julija objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, v okviru katere družba RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo prodaja štiri parcele, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Skupna izhodiščna cena za vse parcele znaša 6,291.625,50 evra. Kako je to mogoče? Kaj nimamo v Sloveniji zakona, po katerem je voda javno dobro, nas je zanimalo. Direktor družbe RTG Slivniško jezero Gregor Moser, eden od štirih lastnikov družbe – po 32,33-odstotna lastnika sta Moser in njegova sestra, ...