Šlogarica na srednjeveški tržnici: »Letos pa bo božičnica, pa še dobra!« (FOTO)

Številni popotniki menijo, da radoveden človek nov kraj, njegovo kulturo, tradicijo, naravo tamkajšnjih ljudi, njihov temperament, kulinariko in še marsikaj najbolje spozna prav na tržnici. Da ga ta lahko popelje celo v zgodovino mesta, so ob Dnevih evropske kulturne dediščine, ki nas vsako jesen povezujejo v spoznavanju in praznovanju preteklosti, slikovito pokazali člani piranskega Društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot.

Filmska kulisa

Letošnja tema je Zidovi naše preteklosti – temelji naše prihodnosti, in ko govorimo o zidovih, ima Piran med obalnimi mesti prav posebno mesto, saj je njegovo obzidje med najbolje ohranjenimi pri nas in eden najznačilnejših simbolov mesta. Je celo prepoznaven znak njegove vedute. Piran je imel skozi zgodovino kar tri obzidja, ki so nastajala ob širitvah mesta. Najstarejše mestno jedro je bilo že v 7. stoletju razdeljeno na četrti, imenovane po mestnih vratih: Miljska, Stolna, Osrednja in Poljska. Takratno obzidje je obdajalo staro mestno jedro, katerega središče je danes Prvomajski trg – ena najbolj znanih slovenskih filmskih kulis.

4 ČETRTI je imel Piran v 7. stoletju.

S širjenjem mesta se je obzidje pomikalo proti jugovzhodu in vključevalo nove četrti. Del obzidja na območju rta se v svojem poteku ni spreminjal, je pa bil večkrat obnovljen in nanj so se začele naslanjati hiše. S prihodom Benečanov je nastalo drugo obzidje, ki je zajelo območje okoli nekdanjega notranjega mandrača, današnjega Tartinijevega trga. Med letoma 1470 in 1533 je v strahu pred Turki zraslo še tretje, najmogočnejše obzidje, ki je obkrožilo celoten polotok. Njegov najbolje ohranjeni del je na območju Mogorona, od koder se razprostira čudovit razgled na Piran in morje.

Zajci in kokoši

Piran ima celo Obzidno ulico, speljano pod delom enega zgodnjih in dobro ohranjenih obzidij, kjer so nekdaj vanj vodila Srednja vrata. Na zunanji strani se danes nanj opirajo hiše, na notranji pa pozoren sprehajalec opazi skrivnostne niše – ostanke topovskih položajev, s katerih so se Pirančani nekoč branili pred sovražnimi ladjami. Prav tu je piransko društvo Anbot ob tednu kulturne dediščine pripravilo uprizoritev srednjeveške tržnice – Tržnice od anbot.

Tržnico od anbot je ob tednu kulturne dediščine uprizorilo piransko društvo Anbot.

Običajno mirna ulica se je spremenila v živahno tržnico, kakršno je poznal Piran v srednjem veku. Branjevke in branjevci so ponujali domačo zelenjavo, ribe, drva, zelišča in celo žive zajce ter kure. Oblečeni v preprosta srednjeveška oblačila so se pogajali z razkošno opravljenimi piranskimi meščankami, znanimi po izbirčnosti in stiskaštvu. Na eni stojnici je branjevka ponujala žižole in jabolka: »Poglejte, povohajte jih – lepo dišijo, saj so iz naših krajev, brkinska so!« Ob njej se je zajček plašno stiskal v kot kletke, medtem ko je petelin vsake toliko glasno oznanil navzočnost.

Burja bo huda!

Tržnico so preplavljali zvoki udarcev pesti po lesenem sodu, ob katerih so igralci vzklikali: »Otto, cinque, sette, tre, moraaa!« Igra mora, stara več kot dve tisočletji, je bila središče veselega dogajanja. Zmagovalci so nazdravljali z vinom, poraženci pa so žalost utapljali v novem kozarcu. Ob strani je rokodelec pletel košare iz vrbovja, ob njem pa je Istranka krpala stare in pletla nove volnene nogavice ter jih prodajala: »Zima prihaja, burja bo huda. Moja volna s hribov je najboljša,« je ponosno povedala. Da zima res ne bo prizanesljiva, je potrjeval tudi prodajalec drv, v mesto pa jih je, kot je povedal, pritovoril z osličkom.

Letos bo božičnica, pa še dobra!

Med stojnicami je dišalo po rožmarinu, sivki, vrtnicah in žajblju. Zeliščarka je obiskovalcem ponujala mešanice za spanje, srečo in dobro voljo, pa tudi kaj bolj skrivnostnega: »Tale napoj bo zvečer spet enkrat gospoda in vas razveselil,« je pomenljivo prišepnila eni od žen. Ob robu tržnice je šlogarica z magično kroglo napovedovala prihodnost in z nasmehom dodala: »Letos pa bo božičnica, pa še dobra!« Če komu napoved ni bila všeč, je hitro ponudila rešitev: »Tu imam zelišča proti slabi volji: ta so za srečo, ta za zdravje, ta za vse dobro. In če nič ne pomaga, imam še kapljice za blaženost in dobro voljo.«

S srednjeveško tržnico so prizadevni in idej polni anbotovci še enkrat dokazali, kako zvesti so svoji dediščini in kako globoko cenijo preteklost svojega mesta. Pod veličastnim piranskim obzidjem je zaživela zgodovina – z vonjem po ribah, vinom, zelišči, ob zvoku bobnov in smehu, ki ga v Piranu očitno nikoli ne zmanjka. Pa še to je bilo na njihovi živahni in smeha polni tržnici mogoče spoznati, da zidovi ne ločujejo, ampak povezujejo!

Prodajale so se tudi že skoraj pozabljene žižole. FOTO: Janez Mužič

Zima bo mrzla – pletenje in krpanje volnenih nogavic med čakanjem na kupce. FOTO: Ubald Trnkoczy

Seveda ni šlo brez »danes zjutraj ulovljenih svežih« rib. FOTO: Janez Mužič

Da mraz res ni daleč, je svaril prodajalec drv, ki jih je v mesto pritovoril z osličkom. FOTO: Janez Mužič

Pri igranju more je bil bučen ritem udarcev po sodu glasnejši od zvonov cerkve sv. Jurija. FOTO: Janez Mužič

Tržnico so postavili pod veličastno piransko mestno obzidje. FOTO: Janez Temlin

Z branjevkami so barantale razkošno oblečene srednjeveške piranske meščanke. FOTO: Ubald Trnkoczy

Magična krogla je vedeževalki razkrila marsikaj ... FOTO: Ubald Trnkoczy