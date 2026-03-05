Slovence kličejo domov, v petek že nova letala

V petek bosta iz Dubaja v domovino poleteli dve letali s Slovenci, še en let pa je predviden iz omanske prestolnice Maskat, so povedali viri blizu vlade. V naslednjih dneh je načrtovan še let iz Rijada. Medtem je zunanje ministrstvo danes pozvalo vse Slovence, ki se nahajajo v Katarju, Savdski Arabiji in Omanu, naj se jim čim prej javijo.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je slovenske državljane v Katarju, Savdski Arabiji in Omanu pozvalo, naj se za morebitno vrnitev v domovino javijo na elektronski naslov odhod.mzez@gov.si. V petek je predviden še en let iz Omana, če bodo varnostne razmere to dopuščale, medtem ko naj bi potnike iz Katarja z avtobusom prepeljali do Rijada, od koder naj bi v soboto poleteli proti Sloveniji. Zračni prostor nad Katarjem je zaradi varnostnih razmer zaprt, zato svoje državljane prek Savdske Arabije evakuirajo tudi druge države.

Po navedbah virov blizu vlade naj bi v petek iz Dubaja proti Ljubljani poleteli dve letali družbe FlyDubai s približno 300 potniki. Iz Maskata naj bi z letalom družbe Jordan Aviation odpotovalo še okoli 80 Slovencev, natančen čas poleta pa še ni znan. Če bo na letih ostalo prosto mesto, jih bodo ponudili tudi državljanom drugih članic EU.

Vse slovenske državljane, ki si zaradi zaostrenih varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu želijo povratka, bo država v domovino vrnila v najkrajšem možnem času, je danes ob robu obiska vlade v Ljubljani dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Poudaril je, da so pri aktivnostih vračanja slovenskih državljanov odvisni od varnostnih razmer. Minister Sajovic ocenjuje, da bi lahko večino Slovencev, ki se želijo vrniti iz kriznega območja, ob ugodnih varnostnih razmerah v domovino pripeljali do konca tedna. Opozoril je, da lahko obstreljevanje ali druge nevarnosti evakuacijo upočasnijo, zato je državljane pozval k mirnosti in potrpežljivosti. Evropska komisija je medtem sporočila, da je članicam EU pri evakuaciji pomagala organizirati šest poletov prek mehanizma civilne zaščite, v katerega se je vključila tudi Slovenija. Evakuacijo so kritizirali v opoziciji. Romana Tomc (SDS/EPP) je vladi očitala, da ni zaprosila za pomoč drugih držav EU, podobno so menili tudi v NSi, kjer so potek evakuacije označili za dokaz operativne nesposobnosti vlade. Sajovic se je ob tem zahvalil vsem, ki sodelujejo pri vračanju Slovencev domov, in poudaril, da bodo storili vse, da se državljani varno vrnejo. Do zdaj so v Slovenijo prispela štiri letala z evakuiranimi potniki.

Slovencem oblasti še vedno odsvetujejo potovanja v krizno območje Bližnjega vzhoda. Do zdaj se je s štirimi letali v Slovenijo vrnilo 583 državljanov, po neuradnih informacijah pa jih na območju ostaja še nekaj sto. Prvo letalo je na Brniku pristalo v sredo zvečer, v četrtek pa so sledili še trije prihodi iz Dubaja in Maskata.