Na družbenih omrežjih je te dni močno odmeval zapis ogorčenega državljana Slovenije, ki se je s kolegom znašel na kraju prometne nesreče med osebnim vozilom in avtobusom. Njegova izkušnja o brezbrižnosti mimovozečih voznikov je zbrala že več kot 3500 odzivov in sprožila burno razpravo o tem, kakšna družba smo postali.

Kot je zapisal avtor objave, je bila cesta ob njunem prihodu polna razbitin in razbitega stekla, a se za to ni zmenil nihče. »Vozniki so se dobesedno peljali čez vse to, obvozili nesrečo in šli mirno naprej. Ne da bi se kdo ustavil. Ne da bi kdo preveril, ali je z udeleženci vse v redu,« je bil razočaran. S kolegom sta pripeljala približno pet minut po trku, takoj ustavila ter preverila stanje obeh voznic, kužka v avtomobilu in potnikov na avtobusu. Ko sta za vsak primer zavrtela številko 112, prepričana, da so reševalci že na poti, je sledil hladen tuš. »Odgovor operaterja me je popolnoma šokiral: 'Še nihče ni klical!'« je šokirano razkril.

V petih minutah je mimo pripeljalo ogromno vozil, a nihče ni porabil niti minute za klic na pomoč. »Postajamo kot furmanski konji s plašnicami na očeh, ki hitijo mimo in se delajo, da se jih nič ne tiče,« je bil oster in voznike opomnil, da bi bili na tistem avtobusu lahko tudi njihovi otroci. Dodal je še, da se nihče ne sme bati klica na 112 zaradi misli, da je to storil že kdo drug: »Bolje šest klicev kot niti eden. Ena minuta tvojega časa lahko nekomu reši življenje.«

Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo

Ogorčeni odzivi: »Telefoni so bili zasedeni s snemanjem«

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev, v katerih so uporabniki pohvalili nesebično ravnanje obeh moških, hkrati pa delili lastne grenke izkušnje s slovenskih cest. Mnogi so prepričani, da vozniki niso poklicali pomoči, ker so raje vlekli na plano telefone za snemanje. »Verjamem, da ni nihče klical, ker so bili mobilni aparati verjetno zasedeni s snemanjem dogodka,« je bil ciničen eden izmed komentatorjev, drugi pa je dodal: »Seveda se ne da klicati, če je pa treba snemati in izlivati svoj žolč, ko nastane gužva.« Nekdo je spomnil na lastno nesrečo, ko so jih mimovozeči raje fotografirali in slike objavljali na spletu, namesto da bi vprašali, ali so v redu.

Številni so opozorili na nevaren miselni vzorec prelaganja odgovornosti. »Moj mož je tudi vedno v slogu: 'Ah, saj je že kdo klical.' Vedno mu rečem, da če vsi tako razmišljajo, nihče ne kliče,« je zapisala ena od uporabnic. Drugi so delili podobne travmatične zgodbe: »Tudi sam sem doživel isto. Bil sem prvi na kraju, pa so me skoraj povozili, ko so silili mimo, čeprav sem kazal, naj kdo ustavi in pomaga,« je bil zgrožen eden izmed bralcev.

Medtem ko je neki gasilec trezno pojasnil, da pri zgolj zviti pločevini brez poškodovanih ni potrebe po drami in se kliče asistenca, pri poškodbah pa je klic na 112 obvezen, se je večina strinjala, da kot družba tonemo. »Vsako snemanje budal, ki vozijo mimo, bi kaznoval, če posnetke objavijo. Kam smo prišli kot družba, je žalost,« je sklenil eden izmed poklicnih voznikov.