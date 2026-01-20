  • Delo d.o.o.
TOTALITARIZEM?

Slovence svarijo pred Janšo! Jenull ga nasadi zaradi »zapiranja pipic«, Inštitut 8. marec trdi, da zavestno laže (VIDEO)

Nedavna napoved šefa SDS, da bo, če bo v prihodnji vladi, omejil finančno podporo nevladnikom, razburja še naprej.
Jaša Jenull. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela

Jaša Jenull in Janez Janša. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X/Dokumentacija Dela
M. U.
 20. 1. 2026 | 14:15
 20. 1. 2026 | 14:24
Nedavno smo poročali, da je predsednik SDS Janez Janša na pogovornem večeru s podporniki v Mengšu med drugim dejal, da bo nevladnikom »zaprl pipice«, če bo SDS po DZ volitvah ponovno prevzela oblast.

Ob tem so bili kritični v največji vladni stranki in njihova poslanka Tereza Novak je poudarila, da je ta napoved predsednika SDS  napad na demokracijo. S tem ne napada samo nevladnih organizacij, ki so organizirana civilna družba, ampak tudi institucije, ki varujejo človekove pravice, kot sta Varuh človekovih pravic in Komisija za preprečevanje korupcije. To pa čaka Slovenijo, »če bomo prepustili oblast Janši in somišljenikom«, je ocenila.

Jenull: Janša napovedal totalitarizem

Zdaj se je glede Janševega »zapiranja pipic« kritično oglasil še Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva. Najprej je zagotovil, da sam ni priklopljen na nobeno davkoplačevalsko »pipico« in ocenil, da je Janša napovedal totalitarizem. Ne grozi samo nevladnikom, ampak vsem demokratičnim institucijam.

»Ampak ena stvar, v kateri pa ni bilo dovolj govora, je pa to, da je v tem istem govoru, Janez Janša povedal, da so nevladne organizacije samo prvi korak,« je povedal Jenull. Ob tem je navedel, da je Janša omenil tudi informacijsko pooblaščenko, medije, sodstvo, Komisijo za preprečevanje korupcije, tako imenovane varuhe enakosti ...

Inštitut 8. marec trdi, da laže, poziv Logarju in Vrtovcu

Svoje je dodal tudi Inštitut 8. marec Nike Kovač, ki je na omrežju X pozval Anžeta Logarja in Jerneja Vrtovca, da javno obsodita objavo Janeza Janše in delovanje povezanih akterjev v zadnjem tednu, ki je nevarno za demokratični dialog in družbo. Tako so zapisali, da »Janez Janša danes nadaljuje s širjenjem laži in ustvarjanjem lažnih konfliktov v družbi pred prihajajočimi volitvami. Čeprav dobro ve, da Inštitut 8. marec ne prejema nobenih sredstev iz državnega proračuna, občinskih proračunov ali državnih podjetij, ... ... Nikina služba pa sploh ni povezana s Slovenijo, vztrajno laže, da Inštitut prejema državna sredstva. Tokrat je ustvaril umetno sliko, na kateri sta Nika in Jaša Jenull z denarjem in nasproti nje sliko gasilcev ter pod njo zapisal, ali se ljudje strinjajo naj zapre pipico ...

.. in denar da raje gasilcem. Tako delovanje ni samo nemoralno, ker zavestno širi neresnice. Je tudi nevarno, saj je del načrtnega delovanja, s katerim skuša Janša družbo razdvajati. Na spletu namreč v zadnjem tednu, odkar je Janez Janša začel z lažmi o “pipicah”, opazujemo organizirano objavljanje vsebin z istim škodljivim in neresničnim narativnom, tako v medijih, povezanih z SDS,, kot prek javnih in anonimnih spletnih profilov. Gospoda Logar in Vrtovec, dovolj sta pametna in dovolj dolgo sta bila sodelavca gospoda Janše, da vesta in razumeta, kaj se dogaja zadnji teden. Želeli bi si, da o nedopustnosti takega delovanja jasno in glasno spregovorita. In da ne govori zgolj vajina tišina, medtem ko se to dogaja.«

Več iz teme

Janez JanšaSDSJaša Jenullnevladne organizacije
