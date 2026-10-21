Slovencema v Dubaju vlagatelji prinašali milijone kar v vrečah, nato pa je vse potihnilo: kdo stoji za družbo AIX?

Obljubljali so vrtoglave donose, se oglaševali na letalih družbe Emirates, sponzorirali nogometne klube in celo tekmovali v avtomobilskem športu. Toda za bleščečo podobo dubajske investicijske skupine AIX Investment Group se je začela odvijati precej manj privlačna zgodba. Na tisoče vlagateljev se sooča z zamudami pri izplačilih, nekateri pa so se po pomoč že obrnili na sodišče.

Medtem ko družba išče rešitev za finančne težave, je pozornost vzbudila tudi njena slovenska povezava. Po ugotovitvah britanskega časnika Financial Times naj bi bil dejanski lastnik in ustanovitelj skupine slovenski državljan Aleš Čebulj, med njenimi vodilnimi pa je bil tudi Slovenec Gregor Simonič.

Denar so prinašali celo v nakupovalnih vrečkah

AIX je vlagatelje privabljal s ponudbami, ki so obljubljale od 12 do kar 30 odstotkov letnega donosa. Za nekatere naložbene produkte je zadostovalo že 10.000 dolarjev začetnega vložka, zato ponudba ni bila namenjena zgolj najbogatejšim. Stranke so sprejemali v znameniti stolpnici Burj Khalifa, najvišji stavbi na svetu. Podjetje je svojo prepoznavnost gradilo tudi s sponzoriranjem španskega nogometnega prvoligaša Celte Vigo ter nastopi v formuli 2 in formuli 3.

Posel je temeljil tudi na priporočilih. Finančni svetovalci so za pridobivanje novih strank prejemali provizije, ki so lahko dosegle pet odstotkov vloženega zneska, dodatne nagrade pa so ponujali tudi obstoječim vlagateljem. Po pričevanjih nekdanjih zaposlenih so nekateri novi vlagatelji v poslovne prostore prihajali celo z nakupovalnimi vrečkami, polnimi gotovine.

Toda po več letih rednih izplačil so se začele težave. Po navedbah vlagateljev in nekdanjih zaposlenih, s katerimi je govoril Financial Times, družba že približno enajst mesecev zamuja z izplačili obljubljenih donosov oziroma jih ne izplačuje, čeprav je v tem času še naprej sprejemala nove vložke.

Britanski poslovnež terja milijonske zneske

Med prizadetimi vlagatelji je tudi britanski podjetnik Dariush Soudi, ki je za Financial Times povedal, da je v AIX vložil 145 milijonov dirhamov, približno 39 milijonov ameriških dolarjev. Po njegovih besedah mu družba dolguje še 45 milijonov dirhamov, kar pomeni približno 10,5 milijona evrov neizplačanih donosov. Soudi je povedal, da je družbi zaupal, ker kar sedem let in pol ni zamudila niti enega izplačila. Prav zato je svoje zaslužke vedno znova vlagal nazaj.

Zdaj je položaj drugačen. V Dubaju sta bila med drugim vložena dva sodna zahtevka v skupni vrednosti deset milijonov dolarjev. Gre za zahtevka v višini dveh in osmih milijonov dolarjev, skupna vrednost vseh morebitnih terjatev do družbe pa še ni znana.

Po navedbah nekdanjih zaposlenih, strank in odvetnikov, ki so govorili s Financial Timesom, naj bi bil dejanski lastnik AIX Aleš Čebulj. Čeprav njegovega imena ni v registracijskih dokumentih družbe, je eden od njenih svetovalcev britanskim novinarjem zatrdil, da je Čebulj ustanovitelj in končni dejanski lastnik podjetja. Drugi Slovenec, Gregor Simonič, je bil v dokumentih naveden kot direktor dubajske družbe AIX Holding Limited.

Eden od vlagateljev je za Financial Times opisal tudi domnevno nenavaden odziv Simoniča, ko ga je povprašal o zamujenih izplačilih. Ta naj bi mu odvrnil: »Uživali ste, dokler je trajalo.« Gre za navedbo vlagatelja, ne za neodvisno potrjeno izjavo Simoniča. Ne Čebulj ne Simonič se na prošnje Financial Timesa za komentar nista odzvala. AIX je imel poleg slovenskih poslovnežev tudi vplivne povezave v Dubaju. V dokumentih družbe in njenem oglaševanju se je pojavljal Rashid Al Habtoor, sin enega najbolj znanih dubajskih milijarderjev.

Denar vlagateljem šele leta 2031?

Družba zdaj poskuša rešiti finančne težave s prodajo premoženja in prestrukturiranjem naložb. Med drugim je že prodala avtomobilistično moštvo, ki ga je kupila leta 2024, za pridobivanje dodatnih sredstev pa naj bi kot zavarovanje uporabljala tudi nepremičnine in zasebno letalo. Vlagateljem je predstavila več možnosti za ureditev obveznosti. Ena od njih vključuje štiriletni načrt s 16-odstotnim letnim donosom in vračilom glavnice šele januarja 2031. To pomeni, da bi morali vlagatelji, ki že zdaj čakajo na svoj denar, na dokončno poplačilo po tem predlogu počakati še več let.

AIX je v torek, 20. oktobra, objavil novo uradno pojasnilo, v katerem priznava težave pri enem od svojih naložbenih produktov, vendar poudarja, da preostali del poslovanja poteka nemoteno. Po navedbah podjetja naj bi težave povzročile predvsem geopolitične razmere in spremembe na svetovnih finančnih trgih. Zagotavljajo, da skupaj s pravnimi in finančnimi svetovalci iščejo rešitev, ki bi zaščitila interese vlagateljev. Ob tem opozarjajo tudi pred širjenjem napačnih in zavajajočih informacij, ki naj bi oteževale prizadevanja za rešitev položaja.

Dokončen obseg finančnih težav družbe tako še ni znan, prav tako ni jasno, koliko denarja bodo prizadeti vlagatelji dejansko dobili nazaj.