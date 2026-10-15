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INTERVENTNI ZAKON

Slovenci bodo znova odšli na volišča! Odbor prižgal zeleno luč za referendum na Miklavževo nedeljo

Dokončno odločitev bodo poslanci sicer sprejeli v petek.
Komaj se je končalo odločanje na štirih referendumih, že se Slovencem obeta nov obisk volišč. FOTO: Matej Družnik
Komaj se je končalo odločanje na štirih referendumih, že se Slovencem obeta nov obisk volišč. FOTO: Matej Družnik
M. U.
 15. 10. 2026 | 13:57
 15. 10. 2026 | 13:57
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Komaj se je končalo odločanje na štirih referendumih, že se Slovencem obeta nov obisk volišč. Odbor državnega zbora za finance je danes podprl predlog, da bi referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije izvedli v nedeljo, 6. decembra. Dokončno odločitev bodo poslanci sprejeli v petek. Slovenci bodo, kot kaže, še pred koncem leta ponovno odločali na referendumu. Odbor DZ za finance je namreč potrdil predlog za izvedbo zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, in sicer 6. decembra, na dan, ko goduje sveti Miklavž. Zadnjo besedo bo imel državni zbor, ki bo o razpisu referenduma odločal na petkovi izredni seji.

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Pomembno: ustavno sodišče dalo zeleno luč za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije

Datum je že v torek nakazal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je med razpravo na kolegiju predsednika DZ dejal: »Mislim, da bo kar Miklavžev dan.« Pri izbiri datuma so morali upoštevati tudi novembrske lokalne volitve, ki bodo 15. novembra, morebitni drugi krog pa 29. novembra.

Kaj se bo zgodilo z davki, pokojninami in prispevki?

Interventni zakon, ki ga je državni zbor sprejel 11. maja, posega na številna področja, ki neposredno vplivajo na življenje državljanov. Med drugim predvideva nižjo obdavčitev najemnin, ugodnejšo davčno obravnavo samostojnih podjetnikov, uvedbo socialne kapice ter znižanje DDV za osnovna živila in začasno za nekatere energente.

Predvideva tudi možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine za zaposlene upokojence, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike ter spremembe na področju zdravstva. Zakon so pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, podprli pa so ga tudi v SDS. Njegovi zagovorniki zatrjujejo, da bo razbremenil prebivalce in gospodarstvo, medtem ko sindikati opozarjajo na njegove negativne posledice.

Sindikati zahtevali referendum, vlada podpira zakon

Referendum so zahtevali sindikati ob podpori civilne družbe, potem ko so zbrali več kot 47.000 podpisov. Državni zbor je maja sicer odločil, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni dopusten, vendar se je postopek nadaljeval. Zanimivo je tudi stališče vlade. Ta je na sredini dopisni seji sprejela mnenje, da na predlagani odlok o razpisu referenduma nima pripomb. Hkrati je podprla uveljavitev interventnega zakona, saj ocenjuje, da je koristen za dolgoročni razvoj države.

Če bo državni zbor v petek potrdil predlagani datum, bodo volivci o usodi zakona odločali 6. decembra, roki za izvedbo referendumskih opravil pa bodo začeli teči 30. oktobra.

 

 

 

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