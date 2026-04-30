Slovenci čas se izteka, če se z izračunom dohodnine ne strinjate, ukrepajte danes

Na Finančni upravi RS (Furs) samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec marca poslali nekaj manj kot enemu milijonu zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno. Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa je mogoče uveljavljati tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je zavezanec ni že prej.

Prvi paket, v katerem je bilo 991.504 informativnih izračunov dohodnine za leto 2024, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Zavezancev, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, je bilo v tem paketu 384.903 in njim bo Furs preveč plačane zneske vrnil najpozneje do 29. maja. Skupaj gre za nekaj manj kot 100,2 milijona evrov, povprečni znesek vračila pa znaša 260 evrov.

Ob tem na Fursu opozarjajo

Ob tem na Fursu opozarjajo, da bodo pred nakazilom zneska za vračilo izvedli pobote za vse neplačane obveznosti teh zavezancev. Z doplačili pa je bilo v prvem paketu 150.192 zavezancev. Skupaj 43,3 milijona evrov oz. v povprečju 288 evrov vsak morajo plačati do 1. junija. Drugi sveženj informativnih izračunov za preostale zavezance bo sledil konec maja. Kdor tudi še takrat ne bo prejel informativnega izračuna, pa bo moral napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija.

Preberite še: