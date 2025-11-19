  • Delo d.o.o.
VRNJEN MIREN DECEMBER

Slovenci dokazali srčnost, mama Kristina iz Litije in njeni štirje otroci bodo obdržali dom

Z zbranimi sredstvi bo mama lahko poplačala vse dolgove.
Mama Kristino s štirimi otroki iz Litije in Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan FOTO: Društva Viljem Julijan
Mama Kristino s štirimi otroki iz Litije in Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan FOTO: Društva Viljem Julijan
A. G.
 19. 11. 2025 | 19:15
 19. 11. 2025 | 19:20
3:10
A+A-

Pred enim tednom smo poročali, da je mlada družina iz Litije nujno potrebovala pomoč, 2-letni Nik, 3-letna Vita Eva, 15-letna Naja in 17-letna Tia so namreč z mamo Kristino čez noč ostali sami. Po težki življenjski preizkušnji, ko je oče doživel srčni zastoj in pristal v bolnišnici s trajno poškodbo možganov, je družina ostala sama in obremenjena z visokimi dolgovi.

Kot da ta stiska že sama po sebi ni dovolj velika, ima mala Vita Eva tudi težko redko genetsko bolezen z zahtevnimi zdravstvenimi posledicami. V času, ko je družina doživela to tragedijo, pa se je tudi izkazalo, da je imel oče visoke dolgove, ki so prešli na mamo in jih ni zmogla poplačati, zato je družini grozila tudi izguba doma.

V samo nekaj dneh

Iz Društva Viljem Julijan so sedaj sporočili veselo novico, in sicer so z zbiralno akcijo uspeli zbrati vsa potrebna sredstva za mamo Kristino iz Litije in njene štiri otroke. V zbiralni akciji Društva Viljem Julijan so Slovenke in Slovenci v samo nekaj dneh za družino zbrali kar 79.000 evrov, kar je celo več od prvotno zastavljenega cilja 45.000 evrov, ki je bil potreben za to, da družina obdrži svoj dom. 

Z zbranimi sredstvi bo mama lahko poplačala vse dolgove, za katere se je sedaj izkazalo, da so še višji in znašajo okrog 54.000 evrov ter tako obdržala dom za svoje otroke. Družina bo lahko sedaj imela veliko bolj miren in praznični december. Hkrati bo mama lahko otrokom sedaj uredila tudi druge nujne stvari v stanovanju in zagotovila večjo stabilnost v prihajajočih mesecih. Del sredstev bo lahko namenila tudi za stroške, ki jih bo imela pri načrtovani operaciji male Vita Eve v Nemčiji, ki jo zaradi redke genetske bolezni nujno potrebuje.

Iskrena zahvala

»Iz vsega srca se iskreno zahvaljujem prav vsakemu, ki je pomagal in za mojo družino namenil donacijo. Ne najdem pravih besed, da bi lahko povedala, kako močno sem hvaležna za pomoč mojim otrokom, in da je lahko sedaj to veliko breme padlo iz naših ramen. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali, zaradi vas bodo moji otroci lahko ostali v svojem domu. Hvala, da ste nam vrnili upanje v času, ko sem se počutila popolnoma izgubljeno,« pravi mama Kristina.

Predsednik Društva Viljem Julijan, dr. Nejc Jelen, ob tem poudarja: »Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali. Ljudje so znova pokazali neverjetno srčnost in solidarnost. Skupaj smo omogočili, da štirje otroci ne bodo ostali brez doma. Hkrati bomo mami Kristini olajšali skrb za vsakdan in ji pomagali poskrbeti za zdravljenje hčerke Vite Eve. To je dokaz, koliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj.«

V Društvu Viljem Julijan bodo družini tudi v prihodnje nudili podporo pri urejanju postopkov, hkrati pa bodo pomagali karkoli bo potrebno pri zdravstveni oskrbi Vita Eve.

