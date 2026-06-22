Slovenci množično odpirajo račune pri neobankah

BANČNI RAČUNI

Največ denarja ostaja v klasičnih bankah. Račun v tujini ima že vsak četrti državljan.

Dobrih četrt milijona slovenskih davčnih zavezancev, natančneje 274.000, je imelo leta 2024 bančne račune odprte tudi v tujini, kar je 63.000 več kot leto prej. Pri tem gre delno za račune pri klasičnih bankah, čedalje več pa je računov pri tako imenovanih digitalnih oziroma neobankah. Po podatkih Finančne uprave imajo Slovenci pri njih odprtih več sto tisoč takšnih računov. »Za odprtje računa pri Revolutu sem se že pred kakšnimi sedmimi leti odločil, ker takrat še ni bilo aplikacije flik za nakazovanje sredstev s telefonom in smo si v podjetju na tak način nakazovali denar za malico, ko smo ...