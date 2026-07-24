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CENE GORIV REKORDNE

Slovenci množično po gorivo na Hrvaško! Kdo mastno služi in kdo plačuje ceno podražitev?

Na avtocestah, kjer cene veljajo brez regulacije, liter dizelskega goriva že presega mejo 1,98 evra.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 24. 7. 2026 | 10:25
 24. 7. 2026 | 10:26
3:45
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Zadnja podražitev naftnih derivatov v Sloveniji je znova sprožila val nezadovoljstva med vozniki in močno razburkala politično prizorišče. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil na 1,649 evra, dizelsko gorivo pa na skoraj rekordnih 1,855 evra za liter. Kljub visokim številkam na bencinskih črpalkah pa najnovejša analiza kaže zanimiv vpogled v realno kupno moč prebivalcev. Platforma za primerjavo cen Shoptok.si je pripravila analizo vpliva cen goriva na povprečni življenjski standard v Sloveniji. Podatki razkrivajo, da poln rezervoar voznike danes stane manjši delež plače, kot na vrhuncu energetske krize leta 2022.

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Med energetsko krizo junija 2022 je povprečna neto plača v Sloveniji znašala 1.307,61 evra. Takrat je poln 50-litrski rezervoar bencina odžrl 6,71 odstotka plače, pri dizelskem gorivu pa kar 7,07 odstotka. Danes je slika nekoliko drugačna. Kljub visoki rasti cen goriva je povprečna slovenska neto plača do aprila zrasla za skoraj 30 odstotkov in dosegla 1.688,55 evra. Zaradi te rasti danes polnjenje 50-litrskega rezervoarja bencina predstavlja 4,88 odstotka povprečne plače, pri dizelskem gorivu pa 5,49 odstotka.

»Celotna slika je precej jasna. Gorivo je trenutno res drago, dovolj, da upravičuje rekordno zanimanje za cene po začetku energetske krize leta 2022. Kljub temu pa zaradi višjih plač ta rekord danes manj obremenjuje gospodinjske proračune, kot bi lahko sklepali zgolj po naslovnih številkah,« ugotavljajo v analizi.

Masovni skok spletnih iskanj in odhod na Hrvaško

Dvig cen je močno povečal zanimanje voznikov za gibanje cen na trgu. Po podatkih analize je bil letošnji marec po intenzivnosti spletnih iskanj drugi najbolj opazen mesec vse od leta 2022, celotno obdobje med marcem in julijem pa je zabeležilo 136-odstotni porast v primerjavi z mirnejšimi obdobji. Številni vozniki rešitev pred podražitvami iščejo čez mejo, predvsem na Hrvaškem, kjer so cene opazno nižje:

  • Bencin: na Hrvaškem je za 6,6 odstotka cenejši (1,54 evra proti 1,649 evra v Sloveniji).
  • Dizelsko gorivo: na Hrvaškem je za 14,3 odstotka cenejše (1,59 evra proti 1,855 evra v Sloveniji).

Pri polnem 50-litrskem rezervoarju dizelskega goriva to pomeni prihranek v višini 13,25 evra na eno polnjenje, kar lahko pri rednih vožnjah na letni ravni prinese tudi do sto evrov prihranka.

Politika obtožuje: Kdo je kriv za podražitve?

Najnovejša podražitev je vnovič odprla politično bojišče. Po nedavni zamenjavi oblasti so se ostro odzvali v opozicijskih Gibanju Svoboda in Levici. V Svobodi trdijo, da je za dvig cen kriva nova desna vlada, ki je z zvišanjem trgovskih marž in povračil za biokomponente preložila finančno breme na državljane ter prizadela tudi kmete.

V Levici so medtem opozorili na pretesno povezavo med politiko in velikimi naftnimi trgovci ter poudarili, da je prejšnja vlada z regulacijo uspešno ščitila potrošnike, medtem ko sedanji ukrepi koristijo le podjetjem in njihovim dobičkom. Na avtocestnem križu, kjer cene veljajo brez regulacije, medtem liter dizelskega goriva že presega mejo 1,98 evra.

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