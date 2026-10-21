Slovenci na ravni EU nadpovprečno zadovoljni: večina si je lahko privoščila počitnice, kar ni samoumevno

Urad je ob današnjem evropskem dnevu statistike objavil publikacijo Države EU interaktivno 2026, v kateri primerjajo vseh 27 članic EU na petih tematskih področjih - prebivalstvo, izobraževanje, trg dela, kakovost življenja in mladi v EU. Ob tem so statistiki izpostavili nekaj poudarkov iz publikacije. Največjemu deležu oseb, ki so živele v gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki, so bile lani finančno dostopne enotedenske letne počitnice. Takih je bilo 90,9 odstotka gospodinjstev, medtem ko jih je bilo na ravni EU 72,7 odstotka.

Slovenija je imela s 46,9 odstotka v uniji drugi največji delež mladih (20-24 let), ki je bil predlani vključen v terciarno izobraževanje. Na ravni unije je bil ta delež pri 36,7 odstotka. Nadpovprečno je bilo tudi splošno zadovoljstvo z življenjem. Prebivalci Slovenije, stari 16 let ali več, so ga lani ocenili v povprečju s 7,6 (na lestvici od 0 do 10), kar je bila tretja najvišja ocena (povprečje EU je bilo 7,2). Enako zadovoljni kot pri nas so bili še v Belgiji, na Irskem, Malti in Nizozemskem. Starostna struktura prebivalstva Slovenije je bila medtem lani podobna povprečju EU. Mlajših od 15 let je bilo 14,5 odstotka (v EU pri 14,4 odstotka), starih 65 let ali več 22,1 odstotka (v EU 22 odstotkov), starih 15-64 let pa 63,4 odstotka (v EU 63,6 odstotka). Na drugi strani je bil v Sloveniji podpovprečen delež delovno aktivnih, ki so delali krajši delovni čas. Takih je bilo 8,2 odstotka delovno aktivnih Slovencev, medtem ko jih je bilo v povprečju EU 17,4 odstotka.

Delež mladih (15-29 let), ki niso bili niti delovno aktivni niti vključeni v formalno ali neformalno izobraževanje, je bil lani s 7,6 odstotka tretji najmanjši v uniji, povprečje EU je bilo pri 11 odstotkih. Je pa imela Slovenija lani najnižjo stopnjo tveganja socialne izključenosti mladih (15-29 let). Ta je bila 10,6-odstotna, medtem ko je bila na ravni EU 24,2-odstotna.