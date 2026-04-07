Slovenci očarali Vatikan: Bazilika svetega Petra zasijala v cvetju

Slovenski floristi dr. Sabina Šegula, Andreja Bartolj Bele in Peter Ribič so skupaj s podjetjema Ocean Orchids iz Dobrovnika v Prekmurju in Smithers-Oasis Adria iz Gradca v Beli krajini znova dokazali, da zmorejo pripraviti imenitno in občudovanja vredno okrasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu.

Kako so naši mojstri cvetja okrasili ogromno cerkveno palačo, so videli milijoni televizijskih gledalcev in obiskovalci Vatikana, ko je papež Leon XIV. podelil blagoslov mestu in svetu. »Vatikanske krasitve so postale stalnica, ki se jih s Sabino Šegula, v zadnjih letih tudi z Andrejo Bartolj Bele, redno udeležujeva in pri njih sodelujeva že več kot deset let,« je po vrnitvi povedal Peter Ribič. »To je posebna zgodba za naju in Andrejo kot tudi za ljudi doma in na tujem, ki spremljajo dogajanje v času največjih praznikov. V veliko čast nam je, saj smo edini tujci, ki smo znotraj vrtnarije sodelovali pri tem delu, če izvzamemo, da vsakoletno dekoracijo Trga svetega Petra postavijo Nizozemci.«

Okrasili so baziliko svetega Petra. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Oranžna povezuje

Tokrat so bili slovenski floristi v Vatikanu že sedemindvajsetič. Sodelovali so pri pripravi dekoracije za oltarni del bazilike svetega Petra. Vsakič znova je to poseben izziv in vedno jih prijazno sprejmejo medse – kot del utečene ekipe vatikanskih vrtnarjev. »V vseh teh letih smo stkali prava prijateljstva in vsaka nadaljnja krasitev nas še tesneje poveže in zbliža,« je povedal Ribič. Baziliko sv. Petra so tudi letos krasile slovenske prekmurske orhideje Phalaenopsis iz podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika. Slovenske orhideje so bile prvič vključene v vatikansko velikonočno okrasitev 2019, nato še v letih 2022 in 2024. Iz Slovenije so pripeljali kar 800 lončkov orhidej, med njimi 450 belih enostebelnih, 150 belih dvostebelnih in 200 oranžnih enostebelnih orhidej. Oranžne imajo posebno vlogo, saj omogočajo barvno povezavo celotne dekoracije. Dragoceni tovor je na cilj osebno, s posebnim tovornjakom, dostavil direktor Ocean Orchids Roman Ferenčak. Poleg orhidej so uporabili še drugo cvetje.

Cvetje v številkah Za okrasitev bazilike sv. Petra so poleg orhidej porabili veliko drugega cvetja: 600 vijoličnih nageljnov, 1000 belih vrtnic, 300 belih in 400 mareličnih matiol, 500 svetlo oranžnih nageljnov, 500 svetlo rumenih nageljnov, 400 vintage roza vrtnic in 220 hortenzij.

Peter Ribič (desno) in prekmurske orhideje

Sabina Šegula je povedala, da je bil ključni cilj ustvariti harmonično celoto, ne zgolj sestavljenke posameznih elementov: »V dekoraciji smo uporabili slovenske orhideje, bele in roza vrtnice, nageljne v kremno oranžnih, rumenih in vijoličastih odtenkih, matiolo v beli in marelični barvi ter hortenzije v prehodih od sinje modre do belo zelene. Barvna kompozicija, ki se je razprostirala ob oltarju, stebrih in drugih liturgičnih prostorih, je delovala mehko, povezano in hkrati bogato, saj so se barve prelivale druga v drugo in ustvarjale občutek naravne celovitosti.« Načrti in ideje se spreminjajo kot vse življenje, dodaja Šegulova: »Ponosna sem, da so mi v podjetju Ocean Orchids Flowers zaupali predstavitev prekmurskih orhidej na svetovnem cvetličnem parketu. Hvala podjetju Smithers-Oasis Adria za posebne podlage za cvetje in linijo izdelkov, ki ohranjajo cvetje sveže in lepo. Hvala vsem prijateljem iz vatikanske vrtnarije, zlasti Antoniu Frezzottiju za čudovito delovno izkušnjo, odlično atmosfero in sodelovanje.«

Orhideje je v Vatikan dostavil direktor Ocean Orchids Roman Ferenčak.

Harmonična celota

Na velikonočno nedeljo so bile oči vsega sveta uprte v baziliko sv. Petra v Vatikanu. »Letošnja krasitev je bila barvno drzna in simbolična. Oranžne orhideje so bile tiste, ki so barvno povezale celotno dekoracijo – od veličastnih Berninijevih stebrov v notranjosti do glavnega oltarja. Skupaj z elegantnimi belimi cvetovi so ustvarile harmonično celoto, ki je krasila prizorišče osrednje velikonočne maše,« so povedali v podjetju Ocean Orchids, kjer niso skrivali zadovoljstva nad opravljenim delom slovenske ekipe.

Okrašena notranjost vatikanske bazilike

Kot je povedala Šegulova, so po končanem delu vsi skupaj ponosno ugotovili, da je rezultat čudovit: »Okolica nas je nagrajevala s čestitkami, vsak si je želel fotografirati cvetlično umetnost. Bil je velik izziv, odgovornost in tudi breme – na tako pomembnem prizorišču floristike predstaviti svoje znanje. Nekdo je dejal, da je pomlad prišla tudi v baziliko.«