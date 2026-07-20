Slovenci oddali več oglasov za kokoši kot za iPhone

Na spletnem oglasnik Bolha je v prvem polletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja spletni oglasnik. Dodaja, da postajajo rabljeni izdelki povsem običajen način nakupovanja in prodaje, ne le priložnostni nakup. Kot so analizirali pri Bolhi, so rekordne cene srebra na svetovnih trgih prispevale k temu, da se je število oglasov za srebrnike več kot podvojilo, ponudba naložbenega srebra pa skoraj potrojila. Občutno je zrasla tudi celotna kategorija numizmatike, k čemur so prispevali tako zbiratelji kot tudi večje zbirke kovancev, ki so prišle na trg.

To je eden tistih podatkov, ki vsako leto preseneti.

Hkrati Slovenci pospešeno prenavljajo svoje domove. Oglasov za toplotne črpalke je bilo več kot šestkrat več kot lani, za sušilne stroje pa več kot tisoč. Med najbolj izrazitimi trendi prve polovice leta je rast ponudbe živali. Število oglasov za govedo se je povečalo za 159 odstotkov, za konje za 110 odstotkov, za drobnico za 105 odstotkov in za perutnino za 85 odstotkov. Ob tem raste tudi ponudba kmetijske mehanizacije, od motokultivatorjev do traktorskih priključkov. Najbolj gledani oglas prve polovice leta so bili mladički pasme cockapoo z več kot 79.000 ogledi, tik za njimi pa so se že drugo leto zapored uvrstile kokoši nesnice iz okolice Ljutomera in Vranskega z več kot 72.000 ogledi. Med najbolj gledanimi oglasi so bili še pritlikavi kunci ter kalifornijski deževniki za kompost.

»To je eden tistih podatkov, ki vsako leto preseneti. Čeprav na spletu vsak dan iščemo najnovejšo tehnologijo, največ zanimanja še vedno vzbudijo živali. Očitno velja, da lahko kokoši še vedno premagajo tudi najnovejši pametni telefon,« je podatke komentiral vodja marketinga pri Bolhi Klemen Petelin. Kot še ugotavlja spletni oglasnik, se je sicer v prvi polovici leta močno povečalo tudi oglaševanje smučarske opreme. Število oglasov zanjo se je povečalo za kar 140 odstotkov, samo januarja, tik pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini, je bilo objavljenih skoraj štirikrat več oglasov kot januarja lani.

Vedno več ljudi želi reči podariti

Močno je narasla tudi ponudba zimskih športnih oblačil, hkrati pa so se cene rabljenih smuči občutno znižale. Povprečna cena rabljenih smuči se je s 110 znižala na približno 70 evrov. Izrazito raste tudi kategorija Podarim, kjer uporabniki stvari oddajo brezplačno. Število takšnih oglasov se je skoraj podvojilo, največkrat pa uporabniki podarjajo pohištvo in opremo za dom. Po besedah Petelina gre za enega najbolj zanimivih trendov zadnjih let: »Vedno več uporabnikov razmišlja, da stvari ni treba zavreči, če jih lahko uporabi nekdo drug. Takšni oglasi lepo kažejo, kako se krepi zavedanje o ponovni uporabi in bolj odgovorni potrošnji.«

Izrazito raste tudi kategorija Podarim, kjer uporabniki stvari oddajo brezplačno.

Največja posamezna kategorija na bolhi sicer ostajajo knjige, revije in stripi z več kot 37.000 oglasi. Število oglasov v tej kategoriji se je povečalo za 57 odstotkov, posebej hitro pa raste ponudba stripov (+156 odstotkov) in mang (+271 odstotkov). Med zbirateljskimi področji vse več zanimanja vzbujajo tudi militarije (+56 odstotkov) in zbirateljske igrače (+55 odstotkov).

Na področju elektronike uporabniki ob nakupu nove opreme vse pogosteje prodajo prejšnjo. Ob tem se nadaljuje tudi trend nižjih cen. Rabljeni avtomobili, pralni in sušilni stroji ter smuči so občutno cenejši kot pred letom dni, ugotavljajo pri Bolhi. Skupni podatki kažejo, da se je število objavljenih oglasov povečalo za 23 odstotkov, število ogledov pa za 49 odstotkov.