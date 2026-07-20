  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRESENETILO MNOGE

Slovenci oddali več oglasov za kokoši kot za iPhone

Med najbolj izrazitimi trendi prve polovice leta na spletnem oglasniku Bolha je rast ponudbe živali.
Fotografija je simbolična. FOTO: Romrodinka/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Romrodinka/Getty Images
STA, B. K. P.
 20. 7. 2026 | 21:14
4:13
A+A-

Na spletnem oglasnik Bolha je v prvem polletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja spletni oglasnik. Dodaja, da postajajo rabljeni izdelki povsem običajen način nakupovanja in prodaje, ne le priložnostni nakup. Kot so analizirali pri Bolhi, so rekordne cene srebra na svetovnih trgih prispevale k temu, da se je število oglasov za srebrnike več kot podvojilo, ponudba naložbenega srebra pa skoraj potrojila. Občutno je zrasla tudi celotna kategorija numizmatike, k čemur so prispevali tako zbiratelji kot tudi večje zbirke kovancev, ki so prišle na trg.

To je eden tistih podatkov, ki vsako leto preseneti.

Hkrati Slovenci pospešeno prenavljajo svoje domove. Oglasov za toplotne črpalke je bilo več kot šestkrat več kot lani, za sušilne stroje pa več kot tisoč. Med najbolj izrazitimi trendi prve polovice leta je rast ponudbe živali. Število oglasov za govedo se je povečalo za 159 odstotkov, za konje za 110 odstotkov, za drobnico za 105 odstotkov in za perutnino za 85 odstotkov. Ob tem raste tudi ponudba kmetijske mehanizacije, od motokultivatorjev do traktorskih priključkov. Najbolj gledani oglas prve polovice leta so bili mladički pasme cockapoo z več kot 79.000 ogledi, tik za njimi pa so se že drugo leto zapored uvrstile kokoši nesnice iz okolice Ljutomera in Vranskega z več kot 72.000 ogledi. Med najbolj gledanimi oglasi so bili še pritlikavi kunci ter kalifornijski deževniki za kompost.

»To je eden tistih podatkov, ki vsako leto preseneti. Čeprav na spletu vsak dan iščemo najnovejšo tehnologijo, največ zanimanja še vedno vzbudijo živali. Očitno velja, da lahko kokoši še vedno premagajo tudi najnovejši pametni telefon,« je podatke komentiral vodja marketinga pri Bolhi Klemen Petelin. Kot še ugotavlja spletni oglasnik, se je sicer v prvi polovici leta močno povečalo tudi oglaševanje smučarske opreme. Število oglasov zanjo se je povečalo za kar 140 odstotkov, samo januarja, tik pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini, je bilo objavljenih skoraj štirikrat več oglasov kot januarja lani.

Vedno več ljudi želi reči podariti

Močno je narasla tudi ponudba zimskih športnih oblačil, hkrati pa so se cene rabljenih smuči občutno znižale. Povprečna cena rabljenih smuči se je s 110 znižala na približno 70 evrov. Izrazito raste tudi kategorija Podarim, kjer uporabniki stvari oddajo brezplačno. Število takšnih oglasov se je skoraj podvojilo, največkrat pa uporabniki podarjajo pohištvo in opremo za dom. Po besedah Petelina gre za enega najbolj zanimivih trendov zadnjih let: »Vedno več uporabnikov razmišlja, da stvari ni treba zavreči, če jih lahko uporabi nekdo drug. Takšni oglasi lepo kažejo, kako se krepi zavedanje o ponovni uporabi in bolj odgovorni potrošnji.«

Izrazito raste tudi kategorija Podarim, kjer uporabniki stvari oddajo brezplačno.

Največja posamezna kategorija na bolhi sicer ostajajo knjige, revije in stripi z več kot 37.000 oglasi. Število oglasov v tej kategoriji se je povečalo za 57 odstotkov, posebej hitro pa raste ponudba stripov (+156 odstotkov) in mang (+271 odstotkov). Med zbirateljskimi področji vse več zanimanja vzbujajo tudi militarije (+56 odstotkov) in zbirateljske igrače (+55 odstotkov).

Na področju elektronike uporabniki ob nakupu nove opreme vse pogosteje prodajo prejšnjo. Ob tem se nadaljuje tudi trend nižjih cen. Rabljeni avtomobili, pralni in sušilni stroji ter smuči so občutno cenejši kot pred letom dni, ugotavljajo pri Bolhi. Skupni podatki kažejo, da se je število objavljenih oglasov povečalo za 23 odstotkov, število ogledov pa za 49 odstotkov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

oglasprodajaživalibolhaanalizatrendi
ZADNJE NOVICE
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
AJURVEDA

Krivec za slab spanec je lahko pregreto telo (Suzy)

Poletje ima svoj čar: daljši dnevi, več svetlobe, druženja in dopusti. A prav v tem času veliko ljudi slabše spi.
20. 7. 2026 | 21:00
20:43
Novice  |  Svet
OSUMLJENCA PRIJELI

Panika v New Yorku: pred stavbo, kjer delujeta FBI in Ice, razneslo eksplozivno napravo (FOTO in VIDEO)

Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega z zračno puško.
20. 7. 2026 | 20:43
20:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEDALEČ OD ZAGREBA

V Savi izginili trije moški, v teku obsežna iskalna akcija

Nedaleč od Zagreba so v nedeljo izginili trije tuji državljani. Njihova narodnost trenutno še ni znana.
20. 7. 2026 | 20:17
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop od 21. julija do 3. avgusta: To znamenje se lahko veseli denarja in ljubezni

Dnevi pred nami so polni vznemirljivih trenutkov, raziskovanja, romantike, učenja, za nekatera znamenja tudi erotike.
20. 7. 2026 | 20:00
19:41
Šport  |  Športni trači
STAR JE BIL 75 LET

Po kratki bitki s hudo boleznijo umrl legendarni nogometaš (FOTO)

Januarja so Kevinu Keeganu diagnosticirali raka na želodcu v četrtem stadiju.
20. 7. 2026 | 19:41
19:17
Novice  |  Svet
RAZSTAVA

Muzej ogabne hrane: gnus je pogosto stvar navade

Odpor do določene hrane je tudi rezultat kulture in razvoja družbe.
20. 7. 2026 | 19:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki