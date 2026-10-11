Slovenci odločali o volilni pravici tujcev: preverite, koliko jih je glasovalo ZA!

Prve preštete glasovnice z današnjih referendumov kažejo, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so za glasovali na posvetovalnem referendumu o socialni pomoči, najbolj izenačen pa je izid na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Za omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in EU pa je glasovalo 59,21, proti pa 40,79 odstotka, kažejo torej prve preštete glasovnice.

Na posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev so se volivci izrekli o tem, ali naj imajo državljani držav zunaj Evropske unije, ki stalno prebivajo v Sloveniji, pravico glasovati na lokalnih volitvah. Gre torej za možnost sodelovanja pri izbiri županov in občinskih svetnikov, ne pa za glasovanje na državnozborskih volitvah. Po dosedanji ureditvi so lahko na lokalnih volitvah glasovali tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, nova zakonodaja pa je to pravico državljanom tretjih držav omejila. Zagovorniki omejitve menijo, da bi morala biti volilna pravica vezana na slovensko državljanstvo oziroma državljanstvo EU. Nasprotniki poudarjajo, da bi morali o lokalnih zadevah soodločati tudi ljudje, ki v Sloveniji že vrsto let živijo, delajo ter plačujejo davke. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor ni pravno zavezujoč, predstavlja pa pomembno sporočilo volivcev o tem, kdo naj ima pravico sodelovati pri odločanju o lokalnih zadevah.

Volilna udeležba je bila po zadnjih podatkih 38,69-odstotna.