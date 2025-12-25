Slovenci po dolgem času le dočakali bel božič, Arso izdal to opozorilo

Slovenija je po dolgih letih le dočakala bel božič.

Tudi danes bo naletaval sneg

Danes se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo tu in tam občasno še naletaval sneg. Burja na Primorskem bo čez dan počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo od severa delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo

Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Krepil se bo toplotni obrat.

V petek se bo večinoma razjasnilo, le v krajih južno in vzhodno od nas bo precej nizke oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Kako je pri vas? Pošljite na fotografije!

Previdno na cestah

Ponekod so zaradi snežnih razmer na terenu plužne skupine. Promet je lahko upočasnjen. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.

Zaprta je primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi burje, obvoz je po regionalni cesti.

Zaradi burje prve stopnje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo.

Zaradi burje druge stopnje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo in na regionalni cesti Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava.