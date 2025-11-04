  • Delo d.o.o.
SENČILA LESCE

Slovenci pozor! To je podjetje, ki dobav kljub prejetemu plačilu ne izvede v dogovorjenih rokih

To je ugotovil tržni inšpektorat. Potrošnikom svetuje previdnost pri poslovanju s tem ponudnikom.
Simbolična fotografija. FOTO: Bojan Žnidaršič
Simbolična fotografija. FOTO: Bojan Žnidaršič
STA, M. U.
 4. 11. 2025 | 17:38
 4. 11. 2025 | 17:54
1:40
Podjetje Senčila Lesce dobav stavbnega pohištva in njegove vgradnje kljub prejetemu plačilu ne izvede v dogovorjenih rokih, je ugotovil tržni inšpektorat. Potrošnikom svetuje previdnost pri poslovanju s tem ponudnikom.

Obstaja možnost, da kupci dobave in vgradnje stavbnega pohištva po plačilu ne bodo prejeli

Na inšpektoratu so v več primerih ugotovili, da podjetje Senčila Lesce od potrošnikov prejema plačila za naročene dobave in vgradnje stavbnega pohištva, pri tem pa svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni niti v dodatnem primernem roku, ki mu ga določi potrošnik, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kaj pravi zakon? 

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje obveznosti iz pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Glede na vse pridobljene informacije obstaja možnost, da kupci dobave in vgradnje stavbnega pohištva po plačilu ne bodo prejeli, oteženo pa bi lahko bilo tudi vračilo plačil, so še opozorili.

Imate izkušnjo z omenjenim podjetjem? Sporočite nam!

 

Več iz teme

Senčila LescepotrošnikiSlovenijatržni inšpektorat
