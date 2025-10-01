Slovenci prestrašili ves svet! ZPS razkrila strupene kemikalije v dudah

TESTIRANJE

Zaradi ugotovitev slovenskih znanstvenikov odpoklicali izdelke po vsem svetu.

Redko se zgodi, da slovenski znanstveniki prisilijo globalnega velikana k umiku izdelkov s polic. Tokrat je to uspelo Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Njihov neodvisni test je namreč razkril, da priljubljene otroške dude Curaprox vsebujejo povišane vrednosti BPA (bisfenol A), znanega hormonskega motilca. Rezultat je bil izjemen: podjetje Curaden AG je po vsem svetu ustavilo prodajo in razglasilo takojšen odpoklic. Na vprašanja Slovenskih novic sta odgovarjala vodja testiranja pri ZPS Boštjan Okorn in vodja projektov Urša Šmid Božičevič. Pojasnila sta, da so pri testu sodelovali z drugimi ...