Slovenci pridno varčujemo, a prihranke nam žre inflacija. Kaj storiti?

Minister za finance Andrej Šircelj je na Delovi konferenci Kapitalski trgi 2026 napovedal nadaljevanje izdaj individualnih (ljudskih) obveznic ter spodbujanje uvrstitev podjetij na borzo, kar je trenutno povezano z visokimi stroški in visoko regulacijo. V Sloveniji imajo varčevalci na bankah skoraj 33 milijard evrov sredstev, od tega je 87 odstotkov teh vlog na vpogled, kar je približno 30 odstotnih točk več kot v povprečju EU. »Ob upoštevanju inflacije se iz teh vlog v enem letu izgubi približno milijarda evrov kupne moči. Na drugi strani pa imamo številna inovativna podjetja, ki težko pridejo do kapitala, ki ga potrebujejo za širitev na tuje trge, da razvijajo nove tehnologije in da dosežejo višjo gospodarsko rast. /.../ Če bi desetina vpoglednih vlog slovenskih varčevalcev našla pot do dolgoročnih naložb, bi to pomenilo skoraj tri milijarde evrov za razvoj, kar ni malo,« je dodal.

V Zagrebu je potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2026, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center ter hrvaška medijska hiša Hanza Media. Tema konference je Kapital za prihodnost: kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije. Udeležence je uvodoma pozdravila predsednica uprave Hanza media Ana Hanžeković Krznarić. Slavnostna nagovora sta imela hrvaški in slovenski minister za finance, Tomislav Ćorić in mag. Andrej Šircelj.

Kapitalski trgi lahko krepijo konkurenčnost

Kapitalski trgi so eden izmed ključnih dejavnikov gospodarske konkurenčnosti, ki prihranke na čim bolj učinkovit način usmerja v naložbe, podpira inovacije, rast podjetij in seveda s tem tudi dolgoročno blaginjo, je dejal Andrej Šircelj. Na to je po njegovih besedah v svojem poročilu opozoril tudi Mario Draghi, ki je ugotovil, da bi morala Evropa vložiti med 750 in 800 milijardami evrov za to, da bi enostavno postala bolj konkurenčna. To je približno 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). »Tega ne more zagotoviti iz svojega proračuna nobena država v Evropi, to lahko zagotovi le zasebni kapital.«

Mednarodni denarni sklad je v svoji zadnji gospodarski napovedi ocenil, da bo svetovno gospodarstvo letos raslo za 3,1 odstotka, in sicer evropsko za 1,1 odstotka, kitajsko za 4,5 odstotka in ameriško za 2,3 odstotka. »Evropa zaostaja ne le po gospodarski rasti, ampak tudi po sredstvih za raziskave in razvoj,« opozarja Šircelj. Tako Evropska unija zanje namenja 2,24 odstotka BDP, ZDA 3,45 odstotka BDP in Kitajska 2,58 odstotka. Kako torej izboljšati konkurenčnost, se je vprašal minister. Takoj lahko zmanjšamo administrativne ovire, ki povečujejo stroške in ovirajo rast, kar najbolj občutijo predvsem mala in srednja podjetja.

Ministra sta ob robu konference opravila tudi bilateralno srečanje. FOTO: Voranc Vogel

Kako bo finančno ministrstvo krepilo kapitalski trg

Država mora zato varčevalcem ponuditi varne in davčno ugodne možnosti, da denar aktivirajo. Ministrstvo za finance tako predlaga podvojitev najvišjih dovoljenih vložkov v individualne naložbeni račune, ki jih je danes 17.000, in sicer na 40.000 evrov v prvem letu in 20.000 evrov v vsakem naslednjem letu do 300.000 evrov. Po njegovih besedah je še vprašanje, ali bodo to omejitev spremenili ali celo odpravili, kot imajo nekatere druge države.

»Kot vem, Hrvaška ne namerava obdavčiti donosov na tovrstnih investicijskih računih. To je vsekakor vredno razmisleka in verjetno me bodo številni vlagatelji na takšne stvari opozorili,« je dejal Šircelj, a da Slovenija za zdaj ostaja na sedanji obdavčitvi.

Ta je napovedal nadaljevanje in povečanje izdaj individualnih (ljudskih) obveznic: »Država se mora zadolževati na domačem trgu. Danes se Slovenija z obveznicami zadolžuje predvsem na evropskem trgu pri velikih finančnih institucijah in mislim, da je treba to spremeniti.«

Ukrepi, ki jih bomo še naredili, so predvsem ta, da bodo podjetja lažje vstopala na borzo, je dejal in opozoril, da je vstop na borzo, predvsem za mala in srednja podjetja, težak in drag. »Danes na Ljubljanski borzi kotira 17 delnic v prvi in standardni kotaciji, kar seveda ni veliko predvsem zaradi tega, ker nimamo priliva novih in seveda prek borze tudi financiranja novih podjetij. Treba je začeti financirati podjetja ne le prek bančnih kreditov ali pa z bančnimi krediti, kar se dogaja danes, ampak predvsem iti na kapitalski trg.«

Slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2026 v Zagrebu. FOTO: Voranc Vogel

S podobnimi izzivi tudi na Hrvaškem

Evropsko gospodarstvo se že nekaj časa spopada s težavami na področju konkurenčnosti. Postavlja se vprašanje, kako se spopasti s to težavo. Na koncu se vedno znova pokaže en sam odgovor, povečati je treba produktivnost, saj ta vodi k večji konkurenčnosti, je dejal hrvaški finančni minister Tomislav Čorić.

Na Hrvaškem smo prepričani, da je konkurenčnost mogoče povečati. Vendar za to moramo aktivirati prav vse potencialne vire produktivnosti, ki obstajajo v posameznem gospodarstvu. Ti viri se skrivajo predvsem v finančni moči različnih sektorjev nacionalnih gospodarstev, pa tudi evropskega gospodarstva kot celote. Konkretno gre za prihranke prebivalstva, ki se nahajajo v bankah ter v našem primeru tudi v obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladih. Ti prihranki se merijo v več deset milijardah evrov.

Tomislav Čorić je optimist glede povezovanja regijskih kapitalskih trgov. FOTO: Voranc Vogel

Ključno vprašanje je, kako te prihranke aktivirati oziroma kako jih povezati z novimi idejami in podjetniško dejavnostjo, da bi ustvarjali dodano vrednost za nacionalno gospodarstvo, povečali njegovo konkurenčnost in na koncu omogočili, da se pohvalimo z dobrimi številkami gospodarske rasti, je rekel hrvaški minister.

V zadnjem času smo izvedli vrsto ukrepov za spodbuditev delovanja kapitalskega trga: od izdaje zakladnic menic in obveznic za prebivalstvo do aktivnosti, povezanih z nekaterimi prvimi javnimi ponudbami delnic (IPO). Hrvaška bo z začetkom prihodnjega leta uvedla individualni naložbeni račun.

»Verjamemo, da bo njegova uveljavitev našim državljanom oziroma prebivalstvu odprla dodatne možnosti za sodelovanje na kapitalskem trgu in spodbudila aktiviranje prav tistih prihrankov, o katerih smo nekaj slišali že prej in ki so trenutno shranjeni v poslovnih bankah.«

Ministra za povezovanje trgov

»Pred časom smo bili priča pobudi za povezovanje kapitalskih trgov oziroma njenim začetkom. Kot veste, so medtem ministrstva za finance, regulatorji in borze iz osmih držav podpisali memorandume o soglasju. Proces povezovanja tako postopoma dobiva konkretnejše obrise in verjamem, da bomo v prihodnjem obdobju priča tudi določenim premikom v tej smeri. Seveda gre za občutljiva vprašanja, zato ni pričakovati, da se bodo stvari zgodile čez noč. O tem bo treba še razpravljati in videli bomo, kako se bo pobuda razvijala naprej. Osebno sem optimist,« je še dejal Čorić.

Tudi Šircelj je ocenil, da kapitalski trgi v Sloveniji in na Hrvaškem ne morejo nastopati sami, ampak jih je treba povezati in skupaj nastopati na večjih kapitalskih trgih v integriranem prostoru.

Spremembe v svetovnem redu

Uvodno predavanje je imel Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit. Govoril je o spremembah v svetovni ureditvi, o vlogi Evrope in kako bi se lahko izognila tveganju, da postane periferija ameriškega ali kitajskega imperija.

Obdobje ureditve sveta, ko so bile ZDA vodilna zahodna velesila, garant gospodarske ter geopolitične stabilnosti in tudi evropske varnosti (t. i. Pax Americana), je mimo. Po njegovem vstopamo v novo dobo imperijev, ZDA poskušajo razširiti svoje teritorialne zahteve po določenih delih sveta, cilj pa je zagotoviti si izključni dostop do virov in ozemelj. Ta način delovanja, ki pomeni tudi konec globalizacije, je po oceni Eduarda Campanelle odziv ZDA na vzpon in ambicije Kitajske, ki je z globalizacijo veliko pridobila.

ZDA zdaj zanimajo regije sveta, kjer so viri, pomembni za ameriško gospodarstvo – cilj je ustvarjanje poslovnih priložnosti za svoja podjetja. »Vstopamo v svet brez globalnih pravil, kjer obstajajo samo nacionalni interesi in država ima vse aktivnejšo vlogo v gospodarstvu. Korporativna in državna moč se združujeta,« je povzel. Niti Kitajska niti Evropa na takšno politiko ZDA nista bili pripravljeni.

Primanjkljaji in priložnosti Evrope

Za Evropo pa je to eksistenčno vprašanje. »Evropa želi biti regulativna supersila, ampak v svetu, kjer nihče ne upošteva pravil, to ni zmagoviti koncept. Poleg tega Evropa ni pripravljena na koncept povezovanja gospodarstva in države, tu postavlja velike omejitve. Če ne bo ukrepala, tvega, da bo postala periferija ameriškega ali kitajskega imperija.«

V odgovor na spremembe v svetu mora Evropa odločno stopiti v smer globlje integracije, ustvariti gospodarske šampione in poskrbeti za energetsko varnost, je poudaril Edoardo Campanella. FOTO: Voranc Vogel

Kaj mora Evropa storiti? Spoznati mora to realnost in odločno stopiti v smer globlje integracije. Nujno mora dokončno vzpostaviti enotni trg EU in unijo kapitalskih trgov, ustvariti mora podjetja, ki bodo pravi evropski prvaki, saj se brez njih ne moremo kosati z ameriškimi in kitajskimi nacionalnimi prvaki. Potrebujemo tudi skupno obrambno strategijo.

Ključni pa sta energetska varnost in diverzifikacija virov. Kajti, kot je poudaril, disruptivne tehnologije, kot je umetna inteligenca, ki bodo pomembno vplivale na razporeditev moči v svetu, zahtevajo ogromno energije. »Če nimaš energije, ne moreš biti del tekme na področju tehnologij,« je dejal Campanella.