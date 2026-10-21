Slovenci razvili močnega lovca na drone! Temelji na kupoli, ki so jo testirali med vojno v Ukrajini

Slovensko podjetje Valhalla Turrets je predstavilo novo različico protiletalskega sistema Skythunder, namenjenega uničevanju brezpilotnih letalnikov. O razvoju slovenskega orožja, ki združuje zmogljiv top, vodene rakete in radarsko tehnologijo. Sistem temelji na tehnologiji, ki so jo preizkušali tudi v Ukrajini. Gre za protiletalsko oborožitev, namenjeno predvsem boju proti dronom in zaščiti pomembne infrastrukture pred napadi iz zraka.

Kot poroča ukrajinski Kyiv Post, ki ga povzema Euronews, sistem temelji na oborožitveni kupoli MANGART 25. Njene prve prototipe so poslali v Ukrajino, kjer so jih preizkušali v dejanskih terenskih razmerah. Omenjeno tehnologijo so uporabili tudi v sistemu Wolf 25 AD, ki je nastal v sodelovanju s slovaškim obrambnim podjetjem DefTech. Razvili so ga kot odgovor na ukrajinske potrebe po učinkovitejši obrambi pred brezpilotnimi letalniki.

Top, ki lahko izstreli 1500 nabojev na minuto

Nova različica Skythunderja uporablja tricevni avtomatski top M197 Gatling kalibra 20 milimetrov. Gre za orožje, ki ga uporabljajo tudi na ameriških jurišnih helikopterjih AH-1Z Viper. Top tehta približno 60 kilogramov, v eni minuti pa lahko izstreli do 1500 nabojev. Njegov največji učinkoviti domet znaša približno dva kilometra.

Toda top ni edino orožje, ki ga vključuje novi slovenski sistem. Opremljen je tudi z izstreljevalnikom lasersko vodenih raket kalibra 70 milimetrov, ki omogočajo napade na cilje na večjih razdaljah. Po navedbah Kyiv Posta bi lahko šlo za izstreljevalnik Fletcher podjetja Arnold Defense, ki ga Valhalla Turrets uporablja tudi pri drugih svojih oborožitvenih rešitvah. Če bi se ta domneva potrdila, bi lahko doseg raket znašal od pet do sedem kilometrov.

Z radarjem nad roje dronov

Po navedbah podjetja je Skythunder zasnovan tako, da omogoča radarsko pokrivanje celotnega območja okoli vozila, torej v obsegu 360 stopinj. Sistem naj bi tako lahko samostojno zaznaval, spremljal in napadal večje skupine brezpilotnih letalnikov, pri tem pa deloval kot del širše mreže protizračne obrambe.

Na predstavitveni fotografiji je oborožitveni sistem nameščen na šestkolesno vojaško vozilo Oshkosh iz družine FMTV. Gre za družino vozil, katere podvozje uporabljajo tudi pri ameriškem raketnem sistemu HIMARS.

Uporaba ameriških komponent je sprožila ugibanja, da bi lahko bil Skythunder namenjen tudi tekmovanju za naročila ameriškega Pentagona. Ta išče rešitve za obrambo pred majhnimi, počasnimi in nizko letečimi brezpilotnimi letalniki. Ameriško podjetje RTX Raytheon je za omenjeni program že pridobilo prvo pogodbo, vredno 729 milijonov dolarjev. Vendar za zdaj ni potrjeno, da slovensko podjetje pri programu dejansko sodeluje.

Slovensko podjetje že sodelovalo s Hrvati

Valhalla Turrets je slovensko podjetje, ki razvija daljinsko vodene oborožitvene postaje in kupole. Kyiv Post ga opisuje kot podjetje iz Ljubljane, na njegovi uradni spletni strani pa je kot kontaktni naslov navedena Komenda. Podjetje je v preteklosti sodelovalo tudi s hrvaškim proizvajalcem DOK-ING. Oktobra 2025 sta predstavila robotski sistem KOMODO-MANGART 25, namenjen boju proti brezpilotnim letalnikom, zaščiti infrastrukture in delovanju v nevarnih razmerah.

Junija letos je Valhalla Turrets na mednarodnem obrambnem sejmu Eurosatory 2026 predstavila tudi Skythunder 300. Ta različica je temeljila na daljinsko vodeni oborožitveni postaji MANGART 30 in je bila nameščena na oklepno vojaško vozilo.

Oborožitev je vključevala 30-milimetrski avtomatski top Northrop Grumman MK44S Bushmaster, ločeno kupolo s šestcevnico Dillon Aero M134D kalibra 7,62 milimetra ter izstreljevalnik vodenih raket kalibra 70 milimetrov. Avgusta je podjetje General Dynamics European Land Systems kupolo MANGART 30 vključilo tudi v svoje gosenično bojno vozilo ASCOD.

Vojna v Ukrajini pokazala, kako pomembna je obramba pred droni

Razvoj tovrstnih sistemov je tesno povezan z izkušnjami iz vojne v Ukrajini, kjer brezpilotni letalniki predstavljajo veliko nevarnost tako za vojaške enote kot za infrastrukturo. Eden največjih izzivov sodobne protizračne obrambe je prav strošek sestrelitve. Uporaba dragih prestreznih raket za uničevanje razmeroma poceni dronov je namreč lahko izjemno draga. Zato proizvajalci vse več pozornosti namenjajo sistemom, ki združujejo avtomatske topove, vodene rakete in napredno zaznavanje ciljev.