  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMEMBNE V DRUŽBI

Slovenci redno uporabljamo nevladne organizacije, pa tega niti ne vemo

Več kot 200.000 prostovoljcev je leta 2024 opravilo organizirano delo. Njihova požrtvovalnost je vrednotena na 84,97 milijona evrov.
Pogosto se izkažejo prav takrat, ko je težko. FOTO: Jože Suhadolnik

Pogosto se izkažejo prav takrat, ko je težko. FOTO: Jože Suhadolnik

»Nevladniki javnih sredstev ne prejmejo za vbogajme in darila, državne dotacije prejmejo za opravljanje dejavnosti in storitev,« razlaga Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic

»Nevladniki javnih sredstev ne prejmejo za vbogajme in darila, državne dotacije prejmejo za opravljanje dejavnosti in storitev,« razlaga Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic

Nevladne Organizacije

Nevladne Organizacije

Pogosto se izkažejo prav takrat, ko je težko. FOTO: Jože Suhadolnik
»Nevladniki javnih sredstev ne prejmejo za vbogajme in darila, državne dotacije prejmejo za opravljanje dejavnosti in storitev,« razlaga Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic
Nevladne Organizacije
Andreja Žibret Ifko
 2. 3. 2026 | 08:45
4:47
A+A-

Na nedavni svetovni dan nevladnih organizacij je Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) začel kampanjo #NeVidnO, v kateri bodo z objavami in videi na družbenih omrežjih ves mesec opozarjali na pomemben prispevek nevladnih organizacij v družbi. Kljub pomembni vlogi, ki jo imajo, njihovo delo največkrat ostaja nevidno, spregledano in samoumevno. Pogosto pa so prve, ki reagirajo tam, kjer državi ne uspe ali ne zmore sama poskrbeti za tisto, kar potrebujejo ljudje za varno in kakovostno vsakdanje življenje.

Da ne moremo govoriti o obrobnem delu družbe, kažejo podatki, da v Sloveniji deluje več kot 27.373 nevladnih organizacij (NVO), po štiri in pol na vsak slovenski kraj. Dobrih 90 odstotkov jih temelji izključno na prostovoljskem delu.

27.373

nevladnih organizacij deluje v Sloveniji.

Slovenska javnost o nevladnih organizacijah še vedno ve premalo oziroma ima pogosto zmotne predstave in prepričanja, pravi Goran Forbici, direktor CNVOS, krovne mreže nevladnikov. Velik del prebivalstva redno uporablja njihove programe ali storitve, ne da bi se tega zavedal. Nevladniki so prisotni povsod, v vsaki slovenski občini in kraju. Z nami so tudi takrat, ko je težko. Nevladniški so, denimo, TOM in SOS telefon, pa tudi Delavska svetovalnica, Karitas in Rdeči križ, gasilska, izobraževalna, športna in kulturna društva, organizacije bolnikov, mladinski centri, društva upokojencev in številne druge lokalne pobude.

Marsikdo negoduje nad njihovim številom in bi jih vsaj polovico odpravil. Forbici o tem pravi: »Sem eden tistih, ki v nevladnih organizacijah vidijo jasen dokaz, da smo v Sloveniji ljudje še vedno povezani, se radi družimo in sodelujemo. Nevladne organizacije, med katerimi prevladujejo majhna lokalna društva, so temeljno družbeno vezivo. Več ko jih je, bolje je. Alternativa je slaba, atomizirani posamezniki, ki jim ni mar za sokrajane in skupnost.«

»Nevladniki javnih sredstev ne prejmejo za vbogajme in darila, državne dotacije prejmejo za opravljanje dejavnosti in storitev,« razlaga Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic
»Nevladniki javnih sredstev ne prejmejo za vbogajme in darila, državne dotacije prejmejo za opravljanje dejavnosti in storitev,« razlaga Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic

Prostovoljci so gonilna sila nevladnega sektorja. Celoten nevladniški servis državljanov, od socialnega varstva, kulture, zdravstvene preventive do športa, brez entuziazma prostovoljcev ne bi mogel delovati. Več kot polovica je prostovoljk. Največ, 36 odstotkov, jih je starih od 30 do 60 let, 35 odstotkov jih ima več kot 60 let in so večinoma aktivni v društvih upokojencev.

Mladih je 18 odstotkov, mlajših od 18 let pa deset odstotkov. »K prostovoljstvu jih zagotovo ne pritegnejo kakšne posebne koristi. Materialnih namreč ni nobenih. Je pa občutek, da pomagaš, si solidaren in v družbi ljudi, ki jim je enako kot tebi mar za skupnost in ljudi okrog nas, najboljši občutek na svetu!« pravi Forbici.

Želijo si pomladitve

Nevladne organizacije so leta 2024 skupaj ustvarile nekaj več kot 1,4 milijarde evrov prihodkov. Od tega je bilo 648 milijonov evrov javnih sredstev. »Tega denarja ne prejmejo za vbogajme in za darila, ampak za opravljanje dejavnosti in storitev. Z dotacijo država ali občina za prebivalce ali družbene skupine naroči, plača in zagotavlja kakšno socialnovarstveno storitev, zagotovi šolanje naših otrok v Zavodu sv. Stanislava, omogoči kulturno predstavo v kakšni vasi ali požarno varnost v naseljih,« razlaga sogovornik.

Nevladne Organizacije
Nevladne Organizacije

Več kot polovica sredstev prihaja iz drugih virov: članarin, donacij posameznikov in podjetij, sponzorstev, prihodkov od lastne dejavnosti ter evropskih in drugih mednarodnih projektov. Skoraj polovica nevladnih organizacij pa ne prejema javnih sredstev, ne državnih ne občinskih.

»Kadra jim pogosto primanjkuje, velik izziv je tudi pomladitev,« opozarja Forbici. Prav tako so težava inovacije in digitalni prehod: »V tujini to pogosto financira zasebna filantropija. Mi smo majhna država, z zelo omejenimi filantropskimi sredstvi. Država pri nevladnikih raje financira preverjeno in preizkušeno, nima pa težav s financiranjem inovacij in torej preizkušanja pri podjetjih. Fino bi bilo, ko bi razumela, da je isti pristop potreben tudi, ko gre za socialne in podobne inovacije.«

Več iz teme

nevladne organizacijeprostovoljstvonevladni sektorCenter nevladnih organizacij Slovenijedobrodelnostfinanciranje
ZADNJE NOVICE
08:55
Novice  |  Svet
NAPAD NA CIPER

Grozljiva eskalacija: Iran je ponoči napadel Evropsko unijo, vojna je že na našem pragu

Iran je izstrelil samomorilski dron proti Cipru. Šefica Evropske komisije poskuša pomiriti Evropejce: »gre za osamljeni incident«, pravi.
2. 3. 2026 | 08:55
08:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN OSEBA

Mladoletni Mateo iz Škofje Loke odšel neznano kam

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.
2. 3. 2026 | 08:54
08:45
Novice  |  Slovenija
POMEMBNE V DRUŽBI

Slovenci redno uporabljamo nevladne organizacije, pa tega niti ne vemo

Več kot 200.000 prostovoljcev je leta 2024 opravilo organizirano delo. Njihova požrtvovalnost je vrednotena na 84,97 milijona evrov.
2. 3. 2026 | 08:45
08:39
Novice  |  Slovenija
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA MEDIANE

Pat pozicija! Levi in desni blok imata po 42 poslancev: jeziček na tehtnici bo ...

Najnovejša javnomnenjska raziskava pritrjuje ugotovitvam, da smo Slovenci, kar se tiče politike, razklani na pol. Kdo bo sestavljal vlado, pa bo odvisno od te stranke, ki jo je marsikdo v preteklosti že odpisal.
2. 3. 2026 | 08:39
08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra

Mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Od 28. februarja do 31. marca velja posebna promocijska ponudba, v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 08:35
08:25
Novice  |  Svet
OSTRO UDARILA EDEN PO DRUGEM

Trump in De Niro v novi besedni vojni: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.«

Igralec je predsednika ZDA opisal kot neuspešnega, zmedenega in obupanega. Dodal je, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
2. 3. 2026 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki