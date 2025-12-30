Cene življenjskih potrebščin so se decembra v medletni primerjavi zvišale za 2,7 odstotka, potem ko je bila novembra rast 2,3-odstotna, decembra lani pa 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake. Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Povprečna letna rast cen je bila 2,4-odstotna.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale za 4,5 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,3 odstotka). Po 0,3 odstotne točke so dodale podražitve v skupini zdravstvo (za 5,9 odstotka) ter v restavracijah in hotelih (za štiri odstotke), je danes objavil statistični urad.

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.

V primerjavi z novembrom so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake. Med podražitvami so 0,1 odstotne točke prispevale za 4,5 odstotka višje cene zavarovanj, na strani pocenitev pa so imele prav tolikšen vpliv za 3,1 odstotka nižje cene počitniških paketov.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila decembra 2,6-odstotna, potem ko je bila decembra lani dvoodstotna. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,1-odstotna.

Višji davek na sladke pijače, trošarine na tobak in alkohol ...

Kot so spomnili na statističnem uradu, se je na začetku leta zvišal davek na sladke pijače, in sicer z nižje 9,5-odstotne na splošno 22-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost. Junija so se nato zvišale trošarine za tobačne izdelke in alkoholne pijače, večkrat so se spremenile tudi trošarine za naftne derivate.

Če se davki in trošarine ne bi spremenile, bi bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 2,5-odstotna.

