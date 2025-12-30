  • Delo d.o.o.
RAST CEN

Slovenci se lahko primejo za glavo! To so zadnji podatki o inflaciji

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.
Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.  FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.  FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, M. U.
 30. 12. 2025 | 10:57
 30. 12. 2025 | 11:07
2:46
Cene življenjskih potrebščin so se decembra v medletni primerjavi zvišale za 2,7 odstotka, potem ko je bila novembra rast 2,3-odstotna, decembra lani pa 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake. Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Povprečna letna rast cen je bila 2,4-odstotna.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale za 4,5 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,3 odstotka). Po 0,3 odstotne točke so dodale podražitve v skupini zdravstvo (za 5,9 odstotka) ter v restavracijah in hotelih (za štiri odstotke), je danes objavil statistični urad.

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.

V primerjavi z novembrom so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake. Med podražitvami so 0,1 odstotne točke prispevale za 4,5 odstotka višje cene zavarovanj, na strani pocenitev pa so imele prav tolikšen vpliv za 3,1 odstotka nižje cene počitniških paketov.

Javnofinančni primanjkljaj v tretjem četrtletju nižji

Javnofinančni primanjkljaj se je v tretjem letošnjem četrtletju znižal. Dosegel je 95 milijonov evrov oz. 0,5 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem trimesečju pri 514 milijonih evrov oz. 2,9 odstotka BDP. Javni dolg je med julijem in septembrom upadel, ob koncu obdobja je bil pri 67,6 odstotka BDP.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila decembra 2,6-odstotna, potem ko je bila decembra lani dvoodstotna. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,1-odstotna.

Višji davek na sladke pijače, trošarine na tobak in alkohol ...

Kot so spomnili na statističnem uradu, se je na začetku leta zvišal davek na sladke pijače, in sicer z nižje 9,5-odstotne na splošno 22-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost. Junija so se nato zvišale trošarine za tobačne izdelke in alkoholne pijače, večkrat so se spremenile tudi trošarine za naftne derivate.

Če se davki in trošarine ne bi spremenile, bi bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 2,5-odstotna.

Povejte nam: Ali zaradi višjih cen v Sloveniji več hodite po nakupih v sosednje države? 

cene življenjskih potrebščininflacijaceneživljenjski stroški
