Slovenci se pripravljajo na mraz: zanimanje za ta izdelek poskočilo za neverjetnih 3600 odstotkov

Jesen že trka na vrata, z njo pa prihajajo hladnejša jutra, mrzli večeri in precej bolj vlažni domovi. Slovenci se očitno že pripravljajo na kurilno sezono. V spletnih iskanjih so vse bolj v ospredju radiatorji, tople odeje in predvsem razvlaževalniki zraka.

Kurilna sezona je vse bližje in številna gospodinjstva že razmišljajo, kako bodo v prihodnjih mesecih poskrbela za prijetno temperaturo doma. Dodatni grelniki in debelejše odeje zato niso presenetljiv nakup, nekoliko drugačna zgodba pa so razvlaževalniki zraka.

Koliko stane jesenska košarica? FOTO: Andrija Golub

Prav zanimanje za te je po podatkih, ki jih navaja spletna trgovina Shoppster, v zadnjih dveh tednih močno poskočilo. Iskanje odej se je povečalo za 31 odstotkov, radiatorjev za 65 odstotkov, pri razvlaževalnikih zraka pa naj bi zabeležili kar 3600-odstotno rast. Ob tem velja poudariti, da je bilo zanimanje za razvlaževalnike v predhodnem obdobju zelo majhno, zato je tudi odstotni skok toliko izrazitejši.

Jesenska košarica lahko hitro preseže 500 evrov

Priprava na hladnejše mesece pa ni poceni. Če bi gospodinjstvo hkrati kupilo oljni radiator, odejo in razvlaževalnik, bi po predstavljenih cenah za vse skupaj odštelo od približno 180 do skoraj 511 evrov, odvisno od cenovnega razreda. Za cenovno ugodnejši oljni radiator je po podatkih Shoppsterja treba v povprečju odšteti 48,62 evra. Izdelki srednjega cenovnega razreda stanejo okoli 68 evrov, dražji pa v povprečju 97,70 evra. Pri odejah se povprečne cene glede na razred gibljejo okoli 30, 58 oziroma 94,83 evra. Najgloblje bo treba seči v žep pri razvlaževalnikih. Cenejši modeli v povprečju stanejo okoli 102,05 evra, srednji cenovni razred približno 207,99 evra, dražji pa okoli 319 evrov.

Sušenje perila lahko v stanovanje spusti litre vode

Težave z vlago pogosto postanejo posebej izrazite jeseni in pozimi, ko perila ni več mogoče tako preprosto sušiti na prostem. Britanska raziskava iz leta 2012 je pokazala, da se lahko pri sušenju enega stroja perila na stojalu v zaprtem prostoru v zrak sprostita približno dva litra vode. V raziskavi je kar 87 odstotkov vprašanih gospodinjstev pozimi perilo sušilo v notranjih prostorih. Povečana vlaga lahko ustvari tudi ugodnejše razmere za nastanek plesni. Po nekaterih raziskavah se lahko zaradi sušenja perila v zaprtem prostoru relativna vlažnost občutno poveča. Razvlaževalnik je zato lahko ena od rešitev, ni pa nujno vedno prva. Pri občasnih težavah z vlago lahko pomaga že redno in učinkovito prezračevanje ter boljše kroženje zraka.

Je mogoče z dodatnim grelnikom celo prihraniti?

Oljni radiatorji in drugi lokalni grelniki lahko pridejo prav predvsem takrat, ko želimo ogreti samo prostor, v katerem se trenutno zadržujemo.

Ameriško ministrstvo za energijo navaja, da lahko tako imenovano consko ogrevanje v določenih okoliščinah zmanjša porabo energije, če denimo ogrevamo le uporabljene prostore, v preostalih pa vzdržujemo nižjo temperaturo. Dejanski prihranek je močno odvisen od ogrevalnega sistema, izolacije in načina uporabe. Podobno preprosta rešitev so tople odeje. Večja toplotna izolacija oblačil in odej pomeni, da se lahko človek počuti udobno tudi pri nekoliko nižji sobni temperaturi.

Slovenci že iščejo rešitve za ogrevalno sezono FOTO: Andrija Golub

Koliko bomo dodatne grelnike letos dejansko potrebovali, bo pokazalo vreme. Po sezonskih napovedih ARSO bi bila lahko jesen 2026 toplejša od dolgoletnega povprečja, vendar to še ne pomeni, da hladnih juter in večerov ne bo.