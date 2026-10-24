Slovenci si kar sami vbrizgavajo »čudežni eliksir": posledice so lahko usodne (VIDEO)

Hitrejše hujšanje, več mišic, boljša regeneracija in celo upočasnitev staranja! Peptidi postajajo pravi hit na družbenih omrežjih, kjer jih nekateri predstavljajo kot čudežno rešitev za lepše telo in boljše počutje. Toda za mamljivimi obljubami se lahko skrivajo resne nevarnosti za zdravje. Tomaž Bratkovič in Darija Kos v novi epizodi podkasta Na robu pojasnjujeta, kaj o njihovih učinkih vemo in česa ne.

Tomaž Bratkovič in Darija Kos sta spregovorila o peptidih. FOTO: Neža Kralj

Peptidi so kratke verige aminokislin, ki imajo pomembno vlogo pri številnih procesih v človeškem telesu. Nekateri se že uspešno uporabljajo v medicini, denimo inzulin in zdravila, ki delujejo na receptorje GLP-1 ter pomagajo pri zdravljenju sladkorne bolezni in debelosti. Povsem druga zgodba pa so neodobreni peptidi, ki jih je mogoče naročiti prek spleta in katerih varnost ter učinkovitost nista ustrezno preverjeni. Takšni pripravki lahko vsebujejo napačne odmerke, nečistoče ali celo škodljive snovi. Njihova uporaba lahko povzroči hormonske motnje, nevarne reakcije in resne okužbe, zlasti kadar gre za nesterilne pripravke za injiciranje. Na tveganja opozarja tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Nevarni spletni pripravki: koliko smo pripravljeni tvegati za popolno telo?

Posebej skrb vzbujajoče je, da se nekateri neodobreni peptidi prodajajo z oznako »samo za raziskovalno uporabo«, čeprav jih posamezniki kljub temu uporabljajo na sebi. Za številne obljube o pomlajevanju, hitrejši rasti mišic in regeneraciji namreč ni dovolj zanesljivih znanstvenih dokazov, dolgoročne posledice uporabe takšnih pripravkov pa pogosto ostajajo neznane. Strokovnjaki opozarjajo, da tudi ciljno delovanje peptidov ne pomeni, da so ti samodejno varni ali brez neželenih učinkov. Ali smo zaradi želje po vitki postavi in mladostnem videzu pripravljeni tvegati lastno zdravje? Prav to vprašanje smo odprli v podkastu Na robu, kjer smo spregovorili o vse bolj priljubljeni uporabi peptidov, njihovih učinkih in nevarnostih, ki jih spletni ponudniki pogosto zamolčijo. Kje je meja med napredkom medicine in nevarnim eksperimentiranjem z lastnim telesom? O tem v podkastu Na robu.