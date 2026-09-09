Slovenec je prvič v zgodovini postal svetovni prvak v oranju s plugom krajnikom (FOTO)

Minuli konec tedna je na 71. svetovnem tekmovanju v oranju, ki je ob nastopu 52 tekmovalcev iz 26 držav potekalo v hrvaškem kraju Mitrovac, nedaleč od Osijeka, prvo mesto v kategoriji plug krajnik odnesel Slovenec Matej Sinic. Prekmurec iz Puževcev v Občini Puconci je tako potrdil, da v Sloveniji niso vrhunski le kolesarji, košarkarji, odbojkarji, smučarski skakalci ... temveč tudi orači. Vesela novica je v Slovenijo prispela v soboto zvečer, ko je hrvaška tiskovna agencija Hina zapisala, da je prvič v zgodovini tekmovanja, ki je potekalo enainsedemdesetič, zlato osvojil slovenski tekmovalec. Pripisali so, da je letošnje svetovno tekmovanje v oranju v organizaciji Svetovne organizacije oračev (WPO) potekalo v hrvaškem naselju Mitrovac v Baranjski županiji. Poleg Slovenca je naslov svetovnega prvaka v kategoriji obračalni plug osvojil še Francoz Mathieu Cormoreche.

Zmagovalec Matej Sinic je ponosno dvignil pozlačen kip pluga. FOTO: Svetovna zveza oračev

Novopečena prvaka v oranju, ki sta za nagrado prejela pozlačen kip pluga, sta strokovno komisijo prepričala s spretnostjo pri odpiranju brazde ter enakomernim in ravnim oranjem, so sporočili organizatorji. »Neskončno sem vesel, vse je potekalo po načrtih. Na terenu smo imeli zahtevne razmere, a se je na koncu izkazalo, da se je trud izplačal,« je po zgodovinskem prvem mestu dejal Sinic, sicer večkratni in tudi aktualni državni prvak v oranju s plugom krajnikom, slavil je namreč na lanskem državnem tekmovanju oračev v Rakičanu pri Murski Soboti. Z zmago si je tudi priboril nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem.

Tekmovali so orači iz 26 držav. FOTO: Svetovna zveza oračev

Dva iz Slovenije

Njegov dosežek je razveselil celotno ekipo in navijače iz Pomurja, ki jih ni bilo malo, a tudi kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki je tudi bil v Osijeku na uradnem obisku pri hrvaškemu kolegu Davidu Vlajčiću. Težko si predstavljamo, koliko garanja, odrekanja, vaje, železnih živcev in prilagajanja je potrebnih že za nastop na svetovnem prvenstvu, kaj šele za zmago. »Matej, svetovni prvak, čestitam ob izjemnem dosežku! Zelo smo ponosni, da imamo svetovnega prvaka v oranju! Hvala za pogum in vztrajnost, ki že rodove spremlja slovenskega kmeta. In, ne nazadnje, hvala, dragi prijatelji z ministrstva za kmetijstvo, za odlično organizacijo udeležbe na 71. svetovnem prvenstvu v oranju!« je ob tem velikem uspehu med drugim zapisal minister Cigler Kralj.

Sinic je večkratni in tudi aktualni državni prvak v oranju s plugom krajnikom. FOTO: Svetovna zveza oračev

V Puževcih, kjer domuje okoli 160 prebivalcev in kjer so ponosni tudi na nogometnega reprezentanta Erika Janžo, so domačini pripravili sprejem za svojega prvaka. Tam smo izvedeli še nekaj več o 71. svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v naši soseščini. Med 52 udeleženci sta tekmovala dva predstavnika iz Slovenije, ob Mateju še Igor Pate iz Dolenjega Kamenja v Občini Novo mesto, kot rečeno, sta si udeležbo na svetovnem prvenstvu priborila z naslovom najboljšega na lanskem državnem tekmovanju v Rakičanu.

Zanj je navijal tudi minister. FOTO: Svetovna zveza oračev

Prvi dan so orali na strnišču, drugi dan pa na travišču oziroma lucerni. Pomerili so se v oranju s plugi krajniki in obračalnimi plugi. Novi svetovni prvak Matej Sinic je upravljal traktor znamke Torpedo. Prvi tekmovalni dan je dosegel tretje mesto, drugi dan pa šesto. Igor Pate je nastopil z obračalnim plugom in traktorjem znamke Massey Ferguson. Prvi dan je osvojil deveto, drugi dan pa enajsto mesto. Dodajmo še, da so Sinicu čestitali tudi vodstvo in sodelavci iz podjetja VAR v Gornji Radgoni.