Slovenec, ki zgroženo udriha po socialni delavki zaradi zavrnjene socialne pomoči, prejel nujni dodatek: »Kaj naj s tem drobižem?« (FOTO in VIDEO)

O primeru vplivneža Nenada Durutovića, ki na TikToku deluje pod vzdevkom Homeboy, smo že poročali. Po tem, ko je javno napadel center za socialno delo zaradi zavrnjene izredne denarne pomoči, je objavil več novih zapisov, v katerih nadaljuje z ostrimi očitki, napoveduje pravne postopke in podrobneje pojasnjuje svoj položaj.

V eni izmed zadnjih objav navaja, da mu je bil izplačan le tako imenovani »nujni dodatek«, ki ga ocenjuje kot nezadostnega. »Izplačali so mi samo tzv. nujni dodatek, samo da bi bil tiho. Kaj pa lahko sploh dobim za ta drobiž?« je zapisal. Ob tem trdi, da ga je odločitev centra »spravila pod prag biološkega minimuma« in dodaja: »Pozabite, ne bo šlo.«

»Mislila je, da bo delala red, zdaj pa bo red narejen z njo«

V več objavah izpostavlja tudi finančne obremenitve družine, predvsem zaradi skrbi za otroka s posebnimi potrebami. »Kot vemo, otrok s posebnimi potrebami ni poceni. Stane okoli 3.000 evrov na mesec, da ima sploh lahko normalno življenje,« navaja. Ob tem opisuje zdravljenje, ki naj bi vključevalo zahtevne terapije, zdravila in individualne obravnave, ter poudarja, da se je bil zaradi razmer »primoran boriti«, da bi otroku zagotovil ustrezno oskrbo.

Njegova retorika do uslužbenke centra za socialno delo, ki jo krivi za zavrnitev pomoči, se je v nadaljnjih objavah še zaostrila. »Mislila je, da bo delala red, zdaj pa bo red narejen z njo,« je zapisal in dodal: »Pritožba in kazenska ovadba sta na poti.« V drugem zapisu je poudaril tudi: »Danes tvoj strokovni red krasi naslovnice. Cela država bo gledala tvojo sramoto.«

Durutović, ki ima na TikToku več kot 17.000 sledilcev, pogosto izpostavlja tudi podporo svoje spletne skupnosti. »Moja vojska 17.000 sledilcev ve, da se jaz ne prodajam za drobiž,« je zapisal in napovedal, da bo vztrajal pri svojih zahtevah. Med drugim navaja, da bo zahteval tudi odškodnino: »Zahteval bom vse, kar mi po zakonu in pravici pripada - od stanovanja v centru Ljubljane do zadnjega evra iz državne blagajne.«

Na račun države živi že več kot deset let

V objavah se večkrat dotakne tudi širšega pogleda na socialno državo in delo. »Za večino je življenje na bremenu države = življenje na kavču. Realnost je povsem drugačna,« navaja. Dodaja, da za preživetje družine potrebuje najmanj 2.500 evrov mesečno in poudarja: »Dokler mi sodišče ne omogoči tiste reklame, je v mojo prihodnost dolžna vlagati država.« Njegovi zapisi ostajajo izrazito kritični tudi do institucij. »Čas birokratskih šerifov, ki se igrajo z usodami ljudi, se izteka,« je zapisal v eni od objav, v drugi pa dodal, da se ne namerava ukloniti: »Ali ti izgledam kot nekdo, ki bo sklonil glavo?«

Odzivi javnosti so tudi po novih objavah deljeni. Nekateri uporabniki izražajo podporo in izpostavljajo lastne izkušnje s postopki na centrih za socialno delo, drugi pa opozarjajo na njegova stališča glede dela in dolgotrajne brezposelnosti. Durutović je sicer že napovedal pritožbo ter kazensko ovadbo, s katerima namerava izpodbijati odločitev centra in odgovornost prenesti tudi na konkretno uslužbenko.

