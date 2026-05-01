  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZPOSELN ŽE VEČ KOT DESET LET

Slovenec, ki zgroženo udriha po socialni delavki zaradi zavrnjene socialne pomoči, prejel nujni dodatek: »Kaj naj s tem drobižem?« (FOTO in VIDEO)

Napoveduje pritožbo in kazensko ovadbo, obenem pa poudarja, da naj bi stroški skrbi za otroka dosegali več tisoč evrov mesečno.
Prejel nujni dodatek. FOTO: Facebook
Prejel nujni dodatek. FOTO: Facebook
K. G.
 1. 5. 2026 | 19:05
3:57
A+A-

O primeru vplivneža Nenada Durutovića, ki na TikToku deluje pod vzdevkom Homeboy, smo že poročali. Po tem, ko je javno napadel center za socialno delo zaradi zavrnjene izredne denarne pomoči, je objavil več novih zapisov, v katerih nadaljuje z ostrimi očitki, napoveduje pravne postopke in podrobneje pojasnjuje svoj položaj.

V eni izmed zadnjih objav navaja, da mu je bil izplačan le tako imenovani »nujni dodatek«, ki ga ocenjuje kot nezadostnega. »Izplačali so mi samo tzv. nujni dodatek, samo da bi bil tiho. Kaj pa lahko sploh dobim za ta drobiž?« je zapisal. Ob tem trdi, da ga je odločitev centra »spravila pod prag biološkega minimuma« in dodaja: »Pozabite, ne bo šlo.«

»Mislila je, da bo delala red, zdaj pa bo red narejen z njo«

V več objavah izpostavlja tudi finančne obremenitve družine, predvsem zaradi skrbi za otroka s posebnimi potrebami. »Kot vemo, otrok s posebnimi potrebami ni poceni. Stane okoli 3.000 evrov na mesec, da ima sploh lahko normalno življenje,« navaja. Ob tem opisuje zdravljenje, ki naj bi vključevalo zahtevne terapije, zdravila in individualne obravnave, ter poudarja, da se je bil zaradi razmer »primoran boriti«, da bi otroku zagotovil ustrezno oskrbo.

Njegova retorika do uslužbenke centra za socialno delo, ki jo krivi za zavrnitev pomoči, se je v nadaljnjih objavah še zaostrila. »Mislila je, da bo delala red, zdaj pa bo red narejen z njo,« je zapisal in dodal: »Pritožba in kazenska ovadba sta na poti.« V drugem zapisu je poudaril tudi: »Danes tvoj strokovni red krasi naslovnice. Cela država bo gledala tvojo sramoto.«

Durutović, ki ima na TikToku več kot 17.000 sledilcev, pogosto izpostavlja tudi podporo svoje spletne skupnosti. »Moja vojska 17.000 sledilcev ve, da se jaz ne prodajam za drobiž,« je zapisal in napovedal, da bo vztrajal pri svojih zahtevah. Med drugim navaja, da bo zahteval tudi odškodnino: »Zahteval bom vse, kar mi po zakonu in pravici pripada - od stanovanja v centru Ljubljane do zadnjega evra iz državne blagajne.«

Na račun države živi že več kot deset let 

V objavah se večkrat dotakne tudi širšega pogleda na socialno državo in delo. »Za večino je življenje na bremenu države = življenje na kavču. Realnost je povsem drugačna,« navaja. Dodaja, da za preživetje družine potrebuje najmanj 2.500 evrov mesečno in poudarja: »Dokler mi sodišče ne omogoči tiste reklame, je v mojo prihodnost dolžna vlagati država.« Njegovi zapisi ostajajo izrazito kritični tudi do institucij. »Čas birokratskih šerifov, ki se igrajo z usodami ljudi, se izteka,« je zapisal v eni od objav, v drugi pa dodal, da se ne namerava ukloniti: »Ali ti izgledam kot nekdo, ki bo sklonil glavo?«

Odzivi javnosti so tudi po novih objavah deljeni. Nekateri uporabniki izražajo podporo in izpostavljajo lastne izkušnje s postopki na centrih za socialno delo, drugi pa opozarjajo na njegova stališča glede dela in dolgotrajne brezposelnosti. Durutović je sicer že napovedal pritožbo ter kazensko ovadbo, s katerima namerava izpodbijati odločitev centra in odgovornost prenesti tudi na konkretno uslužbenko.

Več iz teme

CSDcentri za socialno delotožbasocialna pomočbrezposelnosthomeboy
BREZPOSELN ŽE VEČ KOT DESET LET

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki