Slovenec ostal brez zlata in 300.000 evrov

ISKAL NALOŽBE

Občan Cankove v Prekmurju je prek spleta iskal naložbe in kupoval zlato. Goljufi so ga prepričali, da jim je večkrat nakazal denar na račune v tujini.

Splet in digitalne tehnologije so postali neločljiv del vsakdanjega življenja. Omogočajo nam hitro komunikacijo, lažje poslovanje in dostop do informacij, hkrati pa odpirajo vrata tudi tistim, ki naše zaupanje zlorabljajo za lastno korist in seveda predvsem dobiček. To je na svoji koži presneto dobro občutil 73-letni občan Cankove v Prekmurju. Po naših podatkih je prek svetovnega spleta iskal naložbe, kupoval zlato in z denarnimi nakazili pognal skoraj 300 tisoč evrov. Natančno 283.829 evrov, kot je poročal Ivan Pintarič z Operativno-komunikacijskega (OKC) centra Policijske uprave (PU) Murska ...