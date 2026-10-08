Slovenec prvi obplaval Goli otok? 70-letni Bojan Korsika je premagal razdaljo 11,5 kilometra

NENAVADNI PDOVIG

Spremljala ga je sestra, nekdanja plavalna reprezentantka.

»Konec septembra sem preplaval Goli otok. Menda prvi. Bolj star, bolj nor, nekaj dni pred 71. rojstnim dnem,« o svojem nenavadnem podvigu pravi Bojan Korsika, politolog, urednik in civilnodružbeni aktivist. Korsika je okoli zloglasnega otoka blizu večjega in turistom bolj znanega otoka Rab preplaval razdaljo 11,5 kilometra, za to je porabil slabih 6 ur oziroma natanko 5 ur in 50 minut. Kot je dejal, Goli otok za starejše generacije ni samo kos kamenja sredi Jadrana. »Desetletja je bil simbol političnega taborišča in eno od temnih poglavij naše skupne zgodovine. Kot politologu mi je ta zgodba ...