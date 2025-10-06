Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

Predstavljajte si, da ste na varnem doma in pogledujete po stanovanju, ko na enkrat zagledate škorpijona. Točno to se je zgodilo gospodu z območja Koroške, ki je med štirimi stenami naletel na nenavadnega obiskovalca: euscorpius italicus, največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.

Namesto kričanja in bega na stol, kot bi storila večina, je možak ostal izjemno miren. Žival je previdno prestavil na varno mesto in takoj poklical veterinarje.

Veterina Golob iz Mute, ki je o dogodku poročala na Facebooku, pojasnjuje, da je škorpijon v stanovanje najverjetneje prispel s paketom dostavne službe. »To ni nič nenavadnega — ti drobni nočni lovci se radi skrijejo v kartonske škatle, kamnite izdelke ali rastline, ki potujejo iz toplejših krajev,« pojasnjujejo.

Čeprav je vrsta Euscorpius italicus prisotna tudi pri nas, predvsem na Primorskem, je na Koroškem tak prizor prava redkost. Škorpijon sicer ni nevaren, njegov pik je primerljiv s pikom čebele, piše Veterina Golob, a ima pomembno vlogo v naravi, saj pomaga pri uravnavanju populacij žuželk.

Po posredovanju gospoda je žival končala v oskrbi Klinike za ptice, plazilce in male sesalce Veterinarske fakultete, nato pa varno prispela v veterinarsko ambulanto Golob, kjer jo bodo oskrbeli, nato pa jo bodo vrnili v naravo.

Slovenci razkrivajo: »Pri nas jih je vsako leto vsaj deset!«

Dogodek je sprožil pravi val komentarjev, ki kažejo, da škorpijoni v Sloveniji sploh niso tako redki, kot bi si mislili. Bralci so opisali številne srečanja po vsej državi:

• »Oh povsem običajen pogled pri nas (Kras, Brkini). Pred vsakim dežjem malo bolj oživijo …«

• »Pri nas na Dolenjskem tudi živijo. Nekoč smo ga našli v kotu kuhinje.«

• »V Pesnici pri Mariboru in na Hočkem Pohorju sem jih videl med nabiranjem gob.«

• »Vsako leto jih v Vipavski dolini najdemo vsaj deset, pridejo z drvmi.«

Nekateri so z njimi že imeli tesnejše stike. Ena izmed komentatork je opisala bolečo izkušnjo:

»Moja roka je v minuti postala ogromna, peklo je za znoret, čutila sem, kako gre strup po žili. Alergijska reakcija je bila močna, a s tabletami je hitro minilo. Ni prijetno, a ni smrtno nevarno.«

Drugi pa pravijo, da pik skorajda ne boli in da vse je odvisno od posameznika.

Mnogi so veterinarje vprašali, ali je res, da škorpijoni z velikimi kleščami niso nevarni. Iz Veterine Golob pojasnjujejo: »Res je! Tisti z velikimi kleščami svoj plen raje stisnejo s silo kot s strupom. Tisti z majhnimi, tankimi kleščami pa običajno vsebujejo več strupa, saj se zanašajo nanj. Obstajajo pa izjeme.«

Čeprav pogled na škorpijona med stenami ni ravno vsakdanji, dogodek z Mute kaže, da so ti drobni plenilci gostje slovenskih domov. Včasih jih prinesejo paketi, drugič pridejo z drvmi ali preprosto sami najdejo pot.

Strokovnjaki svetujejo, da ne paničarite. Če ga zagledate, uporabite kozarec in karton, žival previdno prestavite na prosto ali pokličite strokovnjake.