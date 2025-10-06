  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKORPIJON

Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

V domu je naletel na nenavadnega obiskovalca: največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.
Fotografija je simbolična. Foto: Jure Eržen, Delo
Fotografija je simbolična. Foto: Jure Eržen, Delo
N. Č.
 6. 10. 2025 | 08:10
 6. 10. 2025 | 08:10
3:31
A+A-

Predstavljajte si, da ste na varnem doma in pogledujete po stanovanju, ko na enkrat zagledate škorpijona. Točno to se je zgodilo gospodu z območja Koroške, ki je med štirimi stenami naletel na nenavadnega obiskovalca: euscorpius italicus, največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.

Namesto kričanja in bega na stol, kot bi storila večina, je možak ostal izjemno miren. Žival je previdno prestavil na varno mesto in takoj poklical veterinarje.

Veterina Golob iz Mute, ki je o dogodku poročala na Facebooku, pojasnjuje, da je škorpijon v stanovanje najverjetneje prispel s paketom dostavne službe. »To ni nič nenavadnega — ti drobni nočni lovci se radi skrijejo v kartonske škatle, kamnite izdelke ali rastline, ki potujejo iz toplejših krajev,« pojasnjujejo.

Čeprav je vrsta Euscorpius italicus prisotna tudi pri nas, predvsem na Primorskem, je na Koroškem tak prizor prava redkost. Škorpijon sicer ni nevaren, njegov pik je primerljiv s pikom čebele, piše Veterina Golob, a ima pomembno vlogo v naravi, saj pomaga pri uravnavanju populacij žuželk.

Po posredovanju gospoda je žival končala v oskrbi Klinike za ptice, plazilce in male sesalce Veterinarske fakultete, nato pa varno prispela v veterinarsko ambulanto Golob, kjer jo bodo oskrbeli, nato pa jo bodo vrnili v naravo.

Slovenci razkrivajo: »Pri nas jih je vsako leto vsaj deset!«

Dogodek je sprožil pravi val komentarjev, ki kažejo, da škorpijoni v Sloveniji sploh niso tako redki, kot bi si mislili. Bralci so opisali številne srečanja po vsej državi:

• »Oh povsem običajen pogled pri nas (Kras, Brkini). Pred vsakim dežjem malo bolj oživijo …«

• »Pri nas na Dolenjskem tudi živijo. Nekoč smo ga našli v kotu kuhinje.«

• »V Pesnici pri Mariboru in na Hočkem Pohorju sem jih videl med nabiranjem gob.«

• »Vsako leto jih v Vipavski dolini najdemo vsaj deset, pridejo z drvmi.«

Nekateri so z njimi že imeli tesnejše stike. Ena izmed komentatork je opisala bolečo izkušnjo:

»Moja roka je v minuti postala ogromna, peklo je za znoret, čutila sem, kako gre strup po žili. Alergijska reakcija je bila močna, a s tabletami je hitro minilo. Ni prijetno, a ni smrtno nevarno.«

Drugi pa pravijo, da pik skorajda ne boli in da vse je odvisno od posameznika.

Mnogi so veterinarje vprašali, ali je res, da škorpijoni z velikimi kleščami niso nevarni. Iz Veterine Golob pojasnjujejo: »Res je! Tisti z velikimi kleščami svoj plen raje stisnejo s silo kot s strupom. Tisti z majhnimi, tankimi kleščami pa običajno vsebujejo več strupa, saj se zanašajo nanj. Obstajajo pa izjeme.«

Čeprav pogled na škorpijona med stenami ni ravno vsakdanji, dogodek z Mute kaže, da so ti drobni plenilci gostje slovenskih domov. Včasih jih prinesejo paketi, drugič pridejo z drvmi ali preprosto sami najdejo pot.

Strokovnjaki svetujejo, da ne paničarite. Če ga zagledate, uporabite kozarec in karton, žival previdno prestavite na prosto ali pokličite strokovnjake.

Več iz teme

škorpijonpaketveterina
ZADNJE NOVICE
08:27
Bulvar  |  Domači trači
SMEH ZAGOTOVLJEN

Je šel Martin Golob predaleč? Takole je prestrašil mimoidočo (VIDEO)

Priljubljeni duhovnik ima razvit smisel za humor.
6. 10. 2025 | 08:27
08:22
Bulvar  |  Glasba in film
NAJSTAREJŠA VETERANSKA GODBA

Sekcija Mengeške godbe: veterani nastopajo četrt stoletja (FOTO)

Sekcija Mengeške godbe nastopa po Sloveniji, Avstriji in Švici. Jubilej na 30. Mihaelovem sejmu in 17. festivalu veteranskih godb Slovenije.
Mojca Marot6. 10. 2025 | 08:22
08:10
Novice  |  Slovenija
ŠKORPIJON

Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

V domu je naletel na nenavadnega obiskovalca: največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.
6. 10. 2025 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Na Trebelnem prikaz starih obrti: ličkali in peli, vmes podkovali Jacka (FOTO)

Na Trebelnem prikaz starih obrti s koncertom in povorko konjskih vozov. Poklonili so se minulim časom ter obudili spomine na delo in življenje svojih prednikov.
Drago Perko6. 10. 2025 | 08:05
08:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Groza v nedeljo zvečer! Skozi veje opazili razbito vozilo, v njem našli truplo

Okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili s policije.
6. 10. 2025 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Od zapuščene domačije do uspešne turistične zgodbe

Družina Podlesnik na svoji kmetiji, ki leži visoko nad Ljubnim ob Savinji, ponuja pristno doživetje podeželja.
6. 10. 2025 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki